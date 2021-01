Prawo: Kolejne skrzyżowania pod nadzorem CANARD

Al. Mickiewicza i ul. Stefana Żeromskiego w Łodzi, Al. Prymasa Tysiąclecia i ul. Wolska w Warszawie, ul. Królowej Jadwigi i ul. Kilińskiego w Nowym Sączu – to najbardziej zagrożone wypadkami i kolizjami skrzyżowania, które zostały wskazane przez Instytut Transportu Samochodowego w analizie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na tych i 27 kolejnych skrzyżowaniach w 18 miastach planowany jest montaż systemów rejestrujących wykroczenia niestosowania się do sygnalizacji świetlnej. Oceniając konieczność wprowadzenia stałej kontroli brano również pod uwagę charakter najbliższej okolicy, w tym bliskość szkół, obiektów użyteczności publicznej, infrastruktury przeznaczonej dla pieszych czy transportu zbiorowego. W przypadku braku możliwości instalacji urządzeń na skrzyżowaniach wytypowanych do objęcia kontrolą w pierwszej kolejności, CANARD opracował tzw. listę rezerwową.

Trwa procedura przetargowa na zakup i instalację urządzeń, które maja działać z wykorzystaniem tzw. wideodetekcji, bez konieczności ingerencji w nawierzchnię drogi. Urządzenia wykryją fakt wjechania pojazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle, będą śledzić tor poruszania się pojazdu na skrzyżowaniu oraz dokumentować popełnione wykroczenie wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację pojazdu, którym naruszono przepisy, a także okoliczności zdarzenia (numer rejestracyjny pojazdu, czas i miejsce zdarzenia, czas jaki upłynął od zapalenia się czerwonego światła). Deklarowane przez producentów możliwości urządzeń, zostaną sprawdzone w trakcie testów przeprowadzonych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków drogowych. Wybrany wykonawca będzie miał 72 tygodnie od podpisania umowy na przekazanie urządzeń do użytkowania.

Po zakończeniu tego etapu rozbudowy systemu fotoradarowego, CANARD będzie prowadził kontrole na 50 skrzyżowaniach. Dziś stałymi kontrolami objętych jest 20.

Mobilne kontrole



W trakcie jest również procedura przetargowa na dostawę pojazdów z zamontowanymi na pokładzie urządzeniami do rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym. Flota CANARD zostanie wzmocniona o 11 dodatkowych pojazdów. Z ich wykorzystaniem kontrole będą prowadzone w miejscach niebezpiecznych, gdzie m.in. ze względu na przebieg drogi oraz uwarunkowania techniczne, nie ma możliwości posadowienia stacjonarnych fotoradarów. Zwiększenie liczby pojazdów do 40 wpłynie także na elastyczność w zakresie prowadzenia doraźnych kontroli prędkości.

Urządzenia rejestrujące zamontowane w radiowozach muszą być przystosowane do pracy w różnych warunkach pogodowych, rejestrować prędkość w przedziale od co najmniej 30 km/h do 250 km/h oraz umożliwiać rejestrację wykroczeń przez przednią i tylną szybę pojazdu. Wykonawca, po podpisaniu umowy, będzie miał 180 dni na dostarczenie pojazdów.



Rozbudowa systemu fotoradarowego

Zakup urządzeń rejestrujących wjazd pojazdów na czerwonym świetle oraz pojazdów z urządzeniami rejestrującymi to kolejny etap realizacji projektu rozbudowy systemu fotoradarowego. Trwają już prace nad wprowadzeniem kontroli z wykorzystaniem nowych 26 fotoradarów. W listopadzie 2020 r. podpisano umowę na ich zakup i instalację.

Rozbudowa systemu fotoradarowego prowadzona jest w ramach realizacji projektu „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Rozbudowa i modernizacja systemu obejmie swoim zasięgiem wszystkie kategorie dróg publicznych. W ramach realizacji projektu przewidziano zakup 358 nowych urządzeń rejestrujących, w tym 100 urządzeń, które zostaną zainstalowane w nowych lokalizacjach: 39 urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości, 26 stacjonarnych urządzeń rejestrujących (fotoradarów), 30 urządzeń służących do monitorowanie wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle, 5 urządzeń rejestrujących niestosownie się do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowym, a także 11 przenośnych urządzeń rejestrujących. Sukcesywnie wymieniane będą najstarsze i wyeksploatowane już urządzenia funkcjonujące w systemie CANARD.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 162 mln zł, z czego 137,7 mln zł pochodzi ze środków unijnych.