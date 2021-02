DAF: LF Electric do dystrybucji miejskiej

Firma DAF wprowadziła na rynek w pełni elektryczny ciągnik siodłowy — model CF Electric (masa całkowita zestawu do 37 ton) — przeznaczony głównie do prowadzenia dostaw do supermarketów i transportu między miastami. Niedawno rozszerzyła gamę pojazdów z napędem elektrycznym o model 6×2 CF Electric na podwoziu pod zabudowę ze skrętną osią tylną (masa całkowita pojazdu do 29 ton), który doskonale sprawdza się w zastosowaniach takich jak wywóz odpadów, jednocześnie zapewniając zerowy poziom emisji spalin.

Kierowcy renomowanych przedsiębiorstw z sektora transportu pokonali już setki tysięcy kilometrów w pojazdach CF Electric, co przełożyło się na bogate doświadczenie firmy DAF w zakresie technologii elektrycznych układów napędowych. Nowy model LF Electric to najnowszy produkt firmy DAF, w którym zastosowano w pełni elektryczny układ napędowy.

Silnik elektryczny w pojeździe LF Electric ma moc znamionową 250 kW (wartość szczytowa — 370 kW) oraz nominalny moment obrotowy 1200 Nm (wartość szczytowa — 3700 Nm). Czerpie energię z akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych (LFP) o wydajności energetycznej brutto 282 kWh (wydajność użyteczna — 254 kWh). Dzięki temu model LF Electric ma zasięg aż 280 km. Gwarantuje również cichą pracę i zerowy poziom emisji zanieczyszczeń, spełnia więc z nawiązką potrzeby firm specjalizujących się w dystrybucji miejskiej.

Akumulatory LFP (litowo-żelazowo-fosforanowe) są montowane we wszystkich w pełni elektrycznych pojazdach. To akumulatory najnowszej generacji, niezawierające kobaltu ani magnezu i zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Mają one również ulepszoną konstrukcję, co przekłada się na większą gęstość energii na litr. Dzięki swoim właściwościom chemicznym zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa termicznego. Akumulatory LFP są objęte 6-letnią gwarancją, co potwierdza, że firma DAF kładzie duży nacisk na ich efektywność, niezawodność i trwałość.

Nowy model DAF LF Electric wyróżnia się jedynym w swoim rodzaju układem wieloźródłowego ładowania. Ten układ umożliwia uzupełnienie energii w bateriach pojazdu ciężarowego za pośrednictwem zwykłej sieci energetycznej. Przydaje się to pod koniec dnia, gdy kierowca wraca do bazy. W trybie ładowania wolnego (Prąd zmienny 400 V, 22 kW, 3-fazowy) naładowanie akumulatorów od 20% do 80% trwa 6,5 godziny. Na pełne naładowanie (od 0% do 100%) potrzeba maksymalnie 12 godzin. W przypadku dostępności odpowiedniej instalacji szybkie ładowanie akumulatorów (Prąd stały 650 V, 150 kW) z poziomu 20% do poziomu 80% trwa jedynie 60 minut, a pełne — 2 godziny.

DAF LF Electric można kupić z układem e-PTO 400 V służącym do zasilania wyposażenia dodatkowego, takiego jak elektryczny system chłodzenia czy dźwig elektrohydrauliczny. Eliminuje to konieczność stosowania osobnego generatora i zapewnia, że dystrybucyjny pojazd ciężarowy nie emituje żadnych spalin.

Początkowo model będzie dostępny jako 19-tonowy pojazd ciężarowy na podwoziu pod zabudowę, z dwiema opcjami rozstawu osi — 5,3 lub 5,85 m. Dopuszczalna ładowność to 11 700 kg, dzięki czemu pojazdu można używać w większości zastosowań w zakresie dystrybucji miejskiej.

Oczywiście kierowcy pojazdu mogą liczyć na te same korzyści co w modelach pokrewnych wyposażonych w silnik spalinowy. Jak każdy pojazd z serii LF zapewnia łatwy dostęp do kabiny, doskonałą widoczność w każdym kierunku, wysoki poziom komfortu i najmniejszy promień skrętu w branży. Te wszystkie zalety przekładają się na doskonałą zwrotność. To idealny pojazd ciężarowy dla każdego kierowcy pracującego w dystrybucji miejskiej.

Produkcja DAF LF Electric, który został opracowany w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwem Dana Inc., rozpocznie się w maju, w brytyjskich zakładach Leyland Trucks.





DAF LF Electric | Podwozie pod zabudowę — specyfikacja techniczna

Podwozie – 19-tonowe, 4×2

Rozstaw osi – 5300 mm lub 5850 mm

Masa własna podwozia – 7300 kg

Ładowność – 11 700 kg

Silnik elektryczny – Dana, z magnesami trwałymi

Moc – 250 kW (znamionowa) / 370 kW (szczytowa)

Moment obrotowy – 1200 Nm (znamionowy) / 3700 Nm (szczytowy)

Pojemność akumulatora – 282 kWh (pojemność użyteczna 254 kWh)

Zasięg (akumulator naładowany w 100%) – do 280 km Szybkie ładowanie akumulatorów (moc ładowarki 150 kW)

20% -> 80% – 1 godz.

0% -> 100% – 2 godz. Ładowanie wolne w nocy (moc ładowarki 22 kW)

20% -> 80% – 6,5 godz.

0% -> 100% – 12 godz.

(MM)

Fot. DAF