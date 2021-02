SOLARIS: ÖBB Postbus zakupi 182 autobusów do Austrii

Solaris podpisał niedawno trzy umowy ramowe na dostawę do 182 autobusów z Österreichische Postbus AG, największym austriackim przewoźnikiem i liderem na rynku regionalnych usług autobusowych. Realizacja wszystkich kontraktów przewidziana jest na lata 2021-2023. Wśród autobusów, które potencjalnie zakupi klient, znajduje się nawet 40 bezemisyjnych Urbino 12 hydrogen. Ten przyjazny dla środowiska i niezwykle zaawansowany technicznie model w ostatnim czasie zyskuje coraz większą popularność wśród europejskich przewoźników. Pozostałe z zaoferowanych pojazdów będą wyposażone w napędy spełniające restrykcyjną normę emisji spalin Euro 6. Wśród nich znajdować się będzie nawet 45 autobusów Urbino 18, do 60 Urbino 12 oraz do 17 sztuk Urbino 8,9 LE.

Zaoferowane w umowie ramowej wodorowe autobusy firmy Solaris to najbardziej innowacyjne pojazdy z portfolio producenta. Ich zalety, takie jak niezwykle cicha praca, niski poziom wibracji, a przede wszystkim brak zanieczyszczeń w miejscu użytkowania pojazdów, z pewnością wpłyną na wygodę podróżowania pasażerów w Austrii. Energia, którą zasilane są takie autobusy, pochodzi z ogniw paliwowych o mocy 70 kW. W procesie odwróconej elektrolizy wody powstaje energia elektryczna, przekazywana bezpośrednio do układu napędowego – osi z silnikami elektrycznymi. Jedynymi produktami ubocznymi takiego procesu są ciepło i para wodna. Dodatkowo w każdym z zamówionych pojazdów zostanie zamontowana bateria Solaris High Power. Wodór, niezbędny do zasilania autobusu, będzie magazynowany w pojeździe w postaci gazowej, w umieszczonych na dachu zbiornikach o łącznej pojemności 1560 litrów.

Umowy ramowe zakładają również zakup Urbino wyposażonych w silniki Euro 6. Największe, osiemnastometrowe autobusy posiadać będą układ drzwi 2-2-2-0, dzięki temu na ich pokład sprawnie będzie mogło dostać się co najmniej 140 pasażerów, a 51 z nich będzie mogło podróżować na miejscach siedzących. Na pokładzie Solarisów Urbino 12 miejsca siedzące znajdzie 37 osób, w Urbino 8,9 LE zaś – 26 pasażerów. Zarówno przegubowe, jak i dwunastometrowe autobusy zostaną wyposażone w silniki o mocy 270 kW, model najkrótszy – w silnik o mocy 204 kW. Ponadto we wszystkich zamówionych niskoemisyjnych pojazdach znajdą się podobne udogodnienia jak w autobusach wodorowych, wpisanych do umowy ramowej.

Solaris jest obecny w Austrii od 2003 roku i dostarczył dotychczas blisko 400 autobusów do 40 miast. 53 z tych pojazdów kursuje na co dzień w Wiedniu i na jego przedmieściach, w tym na specjalnych liniach dowożących pasażerów na największe austriackie lotnisko. Autobusy wodorowe firmy Solaris sukcesywnie zyskują kolejnych nabywców, nie tylko w Austrii. Od czasu premiery autobusu Urbino 12 hydrogen w czerwcu 2019 roku, firma otrzymała zamówienia na łącznie 69 pojazdów z Holandii, Niemiec, Włoch oraz Szwecji.