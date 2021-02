DAIMLER: Plany rozdzielenie działalności na dwa przedsiębiorstwa

Większość udziałów Daimler Truck ma trafić do dzisiejszych akcjonariuszy koncernu Daimler. W rezultacie tych zmian Daimler Truck ma uzyskać pełną biznesową swobodę i posiadać odtąd własną strukturę ładu korporacyjnego z niezależnym przewodniczącym rady nadzorczej. Podjęte zostały starania o to, by spółka Daimler Truck spełniła kryteria włączenia do indeksu DAX. Według obecnego planu cała operacja zakończy się do końca roku 2021, kiedy to firma Daimler Truck ma już być notowana na giełdzie frankfurckiej. Zapowiedziano także późniejszą zmianę nazwy z „Daimler” na „Mercedes-Benz”.

– Jest to dla koncernu Daimler moment historyczny – początek głębokiego przeobrażenia. Mercedes-Benz Cars & Vans oraz Daimler Trucks & Buses to firmy działające w odmiennych branżach, na rzecz różnych grup klientów, z odmiennymi ścieżkami technologicznymi i potrzebami kapitałowymi. Mercedes-Benz to marka samochodów luksusowych, która bardzo wymagającym klientom oferuje najbardziej pożądane samochody świata. Daimler Truck dostarcza wiodące na tle swojej branży rozwiązania i usługi transportowe. Gałęzie przemysłu, w których działają obie te firmy, przechodzą gruntowne zmiany technologiczne i strukturalne. Podążanie w rytmie tych przeobrażeń będzie efektywniejsze, jeśli nasze firmy będą działały jako niezależne podmioty, dysponujące znaczną płynnością netto i wolne od ograniczeń wynikających ze struktury konglomeratowej – powiedział Ola Källenius, prezes zarządu Daimler i Mercedes-Benz.

W ramach tej restrukturyzacji zarówno Mercedes-Benz, jak i Daimler Truck mogą liczyć na biznesowe wsparcie ze strony spółek świadczących usługi finansowe i mobilnościowe. Ich precyzyjnie dopasowane rozwiązania w zakresie kredytowania, leasingu i mobilności posłużą zwiększaniu sprzedaży oraz wzmacnianiu satysfakcji i lojalności klientów. W tym celu koncern zamierza wykorzystać zasoby i personel dzisiejszej Daimler Mobility – na potrzeby zarówno Mercedes-Benz, jak i Daimler Truck.

– Wierzymy w finansową i operacyjną prężność obu naszych biznesowych filarów. Jesteśmy przekonani, że wzajemne uniezależnienie ich zarządów oraz struktur ładu korporacyjnego pozwoli obu podmiotom jeszcze sprawniej działać, jeszcze ambitniej inwestować, a także jeszcze skuteczniej wypracowywać u siebie wzrost i kooperację. Wszystko to sprawi, że staną się mocniejsze i bardziej konkurencyjne – wyjaśnił Källenius.

Daimler Truck jest największym na świecie producentem samochodów ciężarowych i autobusów, który plasuje się na czołowych pozycjach rynkowych w Europie, Ameryce Północnej i Azji oraz posiada w skali całego globu ponad 35 głównych lokalizacji. Pod dachem firmy Daimler Truck, zatrudniającej ponad 100 tysięcy pracowników, połączonych jest siedem marek: BharatBenz, Freightliner, Fuso, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses oraz Western Star. W roku 2019 Daimler Truck dostarczył klientom łącznie ok. pół miliona aut ciężarowych i autobusów. Obrót firmy za rok 2019 wyniósł 40,2 mld euro ze sprzedaży ciężarówek oraz 4,7 mld euro z autobusów. Z kolei zysk operacyjny EBIT zamknął się kwotą odpowiednio 2,5 mld euro (ciężarówki) i 283 mln euro (autobusy).