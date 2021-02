W 2020 roku DAF umocnił swoją pozycję na rynku

W 2020 roku firma DAF zarejestrowała 37 580 pojazdów ciężarowych spośród łącznej liczby 230 400 egzemplarzy sprzedanych na europejskim rynku pojazdów ciężkich. Pozwoliło to uzyskać udział w rynku na poziomie 16,3% (w 2019 r. wyniósł on 16,2%), a tym samym drugi najlepszy wynik w historii firmy. Łączna sprzedaż w segmencie średnich pojazdów ciężarowych (o masie 6–16 t) wyniosła w Europie 41 400 egzemplarzy, przy udziale DAF w tym rynku na poziomie 9,5% (9,7% w 2019 r.).

DAF utrzymał pozycję lidera na rynku pojazdów ciężkich w Holandii (31,8%), Wielkiej Brytanii (31,6%), Polsce (23,7%), na Węgrzech (27,9%) i w Bułgarii (25,4%). W 2020 roku holenderski producent ciężarówek zdominował również rynek portugalski (21,8%). DAF jest europejskim liderem rynku w segmencie ciągników siodłowych oraz najczęściej importowaną marką pojazdów ciężarowych w Niemczech i we Francji, czyli na dwóch największych rynkach w Europie. Udział w rynku w segmencie ciężkich podwozi pod zabudowę do 11,5%.

W ubiegłym roku firma DAF sprzedała 5 880 ciężarówek poza terytorium UE i wprowadziła do oferty pojazdy najnowszej generacji na Tajwanie (Euro 6), w Brazylii (Euro 5) oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce (Euro 3 i Euro 5). Na Tajwanie, gdzie DAF zajmuje czołową pozycję wśród europejskich producentów, dostarczono 10-tysięczny egzemplarz zmontowanego lokalnie pojazdu ciężarowego. DAF jest także liderem na rynku izraelskim i białoruskim. W 2020 roku firma DAF sprzedała również ponad 2000 silników PACCAR wiodącym producentom autokarów, autobusów i pojazdów specjalnych na całym świecie.

– W 2020 roku podpisaliśmy rekordową liczbę kontraktów serwisowych DAF MultiSupport, osiągnęliśmy rekordowy udział w rynku usług finansowych dzięki ofercie PACCAR Financial oraz sprzedaliśmy rekordową liczbę używanych pojazdów ciężarowych marki DAF nowym właścicielom – mówi Richard Zink, członek zarządu odpowiedzialny za marketing i sprzedaż. – Naszym celem jest dalsze umacnianie pozycji lidera i dlatego współpracujemy z dealerami DAF w zakresie strategicznej rozbudowy naszej sieci składającej się z ponad 1 100 profesjonalnych dealerów i punktów serwisowych. W zeszłym roku na przykład nasi niezależni dealerzy otworzyli w sumie 45 nowych punktów dealerskich w Europie, Ameryce Południowej, Azji i Afryce.

Oprócz ciągłego rozwijania technologii silników spalinowych firma DAF inwestuje w najnowsze technologie elektrycznych układów napędowych z zasilaniem akumulatorowym i hybrydowym, pozwalające obniżyć poziom emisji CO2 i poprawić jakość powietrza w obszarach miejskich. Klienci DAF docenili zalety pojazdu ciężarowego CF Hybrid, który wykorzystuje bezemisyjną technologię akumulatorową podczas jazdy po mieście i ekologiczny silnik wysokoprężny na trasach lokalnych. DAF zapowiedział produkcję nowej ciężarówki CF Electric o zwiększonym zasięgu do 200 kilometrów na zasilaniu elektrycznym i niedawno wprowadził model LF Electric o zasięgu 280 km oraz zerowym poziomie emisji.

W 2020 roku firma DAF wyprodukowała ponad 37 600 pojazdów ciężarowych serii CF i XF oraz prawie 9000 egzemplarzy modelu LF. – Popyt na pojazdy ciężarowe w Europie poprawił się w drugiej połowie roku i odzwierciedlał stan gospodarki krajów europejskich – twierdzi Harry Wolters, Prezes Zarządu DAF Trucks. – Szacuje się, że odbudowa europejskiego rynku pojazdów ciężarowych kontynuowana będzie w 2021 roku, a sprzedaż wyniesie 250 000–280 000 egzemplarzy. Jesteśmy gotowi na dalszy rozwój, dostarczając naszym klientom pojazdy o najwyższej jakości wykonania, bardzo niskim zużyciu paliwa i najwyższym poziomie komfortu kierowcy.

DAF Trucks Polska zakończyła rok 2020 poprawą wyników we wszystkich segmentach rynku. Po raz 16. z rzędu marka DAF stała się najchętniej kupowaną marką ciężkich ciągników siodłowych w Polsce osiągając 26,3% udziału w rynku, co oznacza wzrost o 2,1 punktu procentowego w porównaniu z rokiem 2019. W segmencie ciężkich podwozi, pomimo większego spadku wolumenu sprzedaży 3-osiowych podwozi do transportu międzynarodowego w porównaniu do ciągników siodłowych, dzięki przyjętej strategii działania DAF Trucks w Polsce zakładającej wzrost udziału w rynku podwozi, DAF osiągnął zwyżkę udziału o 0,5 punktu procentowego do wartości 13,5%. Oznacza to dobre wyniki sprzedaży w segmencie komunalnym (+78%) oraz budowlanym (+51,5%). Sprzedaż wszystkich 2- i 4- osiowych podwozi DAF w 2020 roku była większa odpowiednio o 1,8% i 26,3% w porównaniu do roku 2019. Udział marki DAF w całym segmencie powyżej 16 t wyniósł 23,7% i wzrósł o 1,7 punktu procentowego.

– Chcemy być jeszcze bardziej widoczni w segmencie specjalistycznych podwozi lekkich i ciężkich w roku 2021 i latach kolejnych. Klienci, którzy kupili podwozia DAF wracają z kolejnymi zamówieniami, ponieważ zyskali pewność co do bezkompromisowej jakości, trwałości i niezawodności rozwiązań DAF. Budowaliśmy z mozołem naszą pozycję, przekonaliśmy do sprzedawania podwozi naszych dealerów, wspieramy to marketingowo i finansowo. Nie zapominamy oczywiście o ciągnikach siodłowych, bo to podstawa naszej egzystencji – zauważa Mariusz Piszczek, Dyrektor Zarządzający DAF Trucks Polska.

Segment lekki 6-15,9t okazał się odporniejszy na skutki pandemii zmniejszając volumen rejestracji o 17,1% w porównaniu do spadku o 28,2% jaki zanotował segment ciężki. Marka DAF dostarczyła literalnie tyle samo lekkich podwozi w roku 2020 co rok wcześniej. Zaowocowało to wzrostem udziału rynkowego o 1 punkt procentowy do poziomu 5,6%.

– Mieliśmy apetyt na 8% udziału po znakomitej pierwszej połowie, którą zakończyliśmy z udziałem powyżej 10%, jednakże, jako jedyni dysponujący zakładem produkcyjnym na wyspach brytyjskich, odczuliśmy skutki braku porozumienia z UK niemalże do ostatnich chwil, co spowodowało spadek sprzedaży na koniec roku wobec niepewności co do obciążeń celnych – kontynuuje Mariusz Piszczek.

(MM)

Fot. DAF