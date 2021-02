Motowizja patronem medialnym Avalon Extreme Racing

Motowizja objęła patronatem medialnym Avalon Extreme Racing – projekt Fundacji Avalon, realizowany w ramach szerszego projektu Avalon Extreme, którego celem jest przełamywanie stereotypów, dotyczących aktywności osób z niepełnosprawnościami. Pierwszym efektem współpracy jest seria programów o ekipie motorsportowych kierowców z teamu Avalon Extreme Racing oraz relacje z wyprawy Avalon Extreme Ice Drift.

Motowizja rozpoczęła współpracę z Fundacją Avalon i objęła patronatem medialnym projekt Avalon Extreme Racing. Jest to przedsięwzięcie, realizowane w ramach szerszego projektu Avalon Extreme, którego celem jest edukacja społeczeństwa i pokazanie, że osoby z niepełnosprawnością mogą być aktywne, samodzielne oraz uprawiać i odnosić sukcesy w sportach ekstremalnych. Fundacja udowadnia, że niepełnosprawność nie stoi na przeszkodzie do samorealizacji i rozwoju pasji. Najlepszy przykład daje Sebastian Luty, założyciel i prezes zarządu Fundacji, jednocześnie kierowca wyścigowy odnoszący sukcesy w formule Time Attack, szef zespołu Avalon Extreme Racing, a przy tym – osoba z niepełnosprawnością, sparaliżowana w 95%, prowadząca swoje auto za pomocą dwóch joysticków.

Dokładną historię tego niezwykłego człowieka, widzowie Motowizji poznają w programie Fundacja Avalon – życie bez barier, w niedzielę, 28 lutego o godz. 11:30.

Niecały tydzień później, w sobotę 6 marca o godzinie 11:30, w kolejnym programie pt. Avalon Extreme Baza, Sebastian Luty pojawi się ponownie na antenie Motowizji wraz z Maciejem Manejkowskim – drugą ważną postacią zespołu. Maciej to licencjonowany kierowca wyścigowy, konstruktor, główny mechanik, II kierowca i pilot w Avalon Extreme Racing. Pierwszy V-ce Mistrz Polski w wyścigach Rallycross 2020, zdobywca ponad setki podiów w różnych dyscyplinach Motorsportu. Człowiek z wielką pasją i ogromną wiedzą. Razem z Sebastianem opowiedzą o nietypowych samochodach, które powstają w garażu zespołu, w tym o Hooliganie – jest to Hyundai i20 WRC Proto, sterowany za pomocą dwóch joysticków – jedyny taki pojazd na świecie!

W ramach projektu Avalon Extreme Racing, w dniach 6-16 marca odbędzie się wyprawa Avalon Extreme Ice Drift. Na zamarzniętym jeziorze koło Sälen w Szwecji, na 50-centymetrowym lodzie powstanie rajdowe miasteczko, a w temperaturze do -15 stopni sportowi kierowcy, w tym osoby z niepełnosprawnością jak i bez, zasiądą za kierownicami samochodów rajdowych i przeprowadzą serię treningów na długim lub krótkim kolcu na 3-kilometrowej trasie. Odbędą się też jazdy nocne, a dla odważnych – Ice Rally Cross, czyli wyścigi równoległe. Szczegóły zeszłorocznego wydarzenia oraz przygotowania do kolejnego wyjazdu widzowie Motowizji zobaczą w programie Avalon Extreme Ice Drift w sobotę 27 lutego o godz. 11.30.

Driftowanie na środku zamarzniętego jeziora będzie można śledzić w relacjach jeszcze w trakcie trwania wyjazdu, a w poniedziałek 29 marca o godz. 21:30 stacja pokaże obszerny materiał AVALON EXTREME ICE DRIFT Sweden 2021, podsumowujący całą wyprawę.

– Jesteśmy zaszczyceni, że wspierając Projekt Avalon Extreme Racing możemy przyczynić się do popularyzowania sportów motorowych i pokazać, że bariery są tylko w naszej głowie. Najlepiej to widać na przykładzie podopiecznych Fundacji Avalon – osób z niepełnosprawnością, które z sukcesami uprawiają sporty ekstremalne. Bardzo się cieszymy, że swoją pasją i miłością do sportu będą dzielić się na antenie Motowizji – mówi Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.

– Naszym hasłem jest „wystarczy zacząć”. Odnosi się to to osób z niepełnosprawnościami, których przekornie nazywamy Extrasprawnymi, ale też do każdego z nas. Pokazujemy, że zamiast budować sobie bariery, których nie ma, lepiej znaleźć sposób na pokonanie tych, które spotykamy. Nie można się poddawać, nie można spoczywać na laurach. Teraz mamy kolejną przestrzeń, gdzie będziemy mogli rozmawiać o pasji do motorsportu, o szybkich samochodach, o emocjach na torach w Polsce i na świecie, o budowie i tuningowaniu samochodów – bez względu na niepełnosprawność, w duchu idei „prawdziwy sport jest jeden”. Już dziś gorąco zapraszam na nasze spotkania na antenie Motowizji! – mówi Sebastian Luty, kierowca wyścigowy, pasjonat sportu, prezes zarządu Fundacji Avalon i szef teamu Avalon Extreme Racing.

– Rywalizacja w wyścigach samochodowych dzieje się na torach i odcinkach specjalnych, ale także w warsztatach zespołów pracujących nad swoimi pojazdami. O ile tę pierwszą część możecie śledzić na bieżąco i kibicować w trakcie sportowych zmagań, o tyle to, co dzieje się w garażu, utrzymywane jest przez zespoły w wielkiej często tajemnicy. A my Wam rąbka tej tajemnicy na antenie Motowizji uchylimy. Ciekawi? To zapraszam! – mówi Maciej Maney Manejkowski, konstruktor, główny mechanik, II kierowca i pilot w Avalon Extreme Racing.

Motowizja i Fundacja Avalon mają w planach wsparcie także innych działań i projektów Fundacji oraz produkcję wspólnych motorsportowych programów.

Premierowe emisje programów w lutym i marcu na antenie Motowizji:

Avalon Extreme Ice Drift – sobota, 27 lutego, godz. 11.30

– sobota, 27 lutego, godz. 11.30 Fundacja Avalon – życie bez barier – niedziela, 28 lutego, godz. 11.30

– niedziela, 28 lutego, godz. 11.30 Avalon Extreme Baza – sobota, 6 marca, godz. 11.30

Relacje z AVALON EXTREME ICE DRIFT Sweden 2021:

środa, 10 marca, godz. 17.30

piątek, 12 marca, godz. 17.70

poniedziałek, 15 marca, godz. 17.30

środa, 17 marca, godz. 17.30

AVALON EXTREME ICE DRIFT Sweden 2021 – podsumowanie – poniedziałek, 29 marca, godz. 21:30.

(opr. MM)

Fot. Motowizja