Fiat Professional: Ducato najlepiej sprzedającym się samochodem dostawczym w Europie

W 2021 roku Ducato skończy 40 lat. Wprowadzony w roku 1981, flagowy model i ambasador doskonałości marki Fiat Professional, dzięki swojej wszechstronności i niskim kosztom eksploatacji, od zawsze był jednym z najbardziej cenionych samochodów użytkowych w Europie.

W 2020 roku, po raz pierwszy w ciągu czterdziestu lat, biorąc pod uwagę wszystkie segmenty, był najlepiej sprzedającym się samochodem dostawczym na rynku europejskim. Około 150 000 sprzedanych sztuk i udział w rynku na poziomie 20,5%, ze wzrostem o 7,6% pod względem ilości i o 3 punkty procentowe pod względem udziału, w sytuacji, gdy rynek odnotowuje spadek.

Prawie 40 lat temu Ducato, dzięki napędowi na przód, dużej przestrzeni ładunkowej i wszechstronności, zrewolucjonizował segment dużych samochodów dostawczych. Jego produkcja rozpoczęła się w 1981 roku na liniach produkcyjnych Sevel (Società Europea Veicoli Leggeri – Europejska spółka pojazdów lekkich) w Val di Sangro i trwa tam do dziś. Zlokalizowana w Atessie (Włochy), jest największą na świecie fabryką produkującą średnie i duże samochody dostawcze. W 2020 roku był to pierwszy zakład produkcyjny we Włoszech, który po lockdownie został ponownie otwarty dla ponad 6000 pracowników, przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego.

Z biegiem czasu kolejne Ducato były stopniowo udoskonalane, dzięki czemu model stał się wzorcem w swojej kategorii, wyznacznikiem trendów produkowanym w ponad 10 000 wariantów i sprzedawanym w ponad 80 krajach na całym świecie. Szeroka gama wersji nadwozia i wytrzymałość ramy sprawiły, że stał się numerem jeden dla firm zajmujących się zabudową samochodów do użytku specjalnego oraz zabudową kempingową.

Ducato jest liderem w segmencie „large van” na 13 europejskich rynkach i jedyny został stworzony specjalnie jako baza dla kamperów. W ostatnich 10 latach ponad 500 000 rodzin w Europie wybrało Ducato jako bazę do zabudowy dla swojego samochodu kempingowego, dzięki szerokiej gamie wariantów nadwozia, regularnemu, kwadratowemu kształtowi przedziału ładunkowego, wydajności silników i przyjemności prowadzenia. Baza do zabudowy kampera Ducato została zaprojektowana i opracowana we współpracy z największymi europejskimi producentami pojazdów rekreacyjnych, by zaoferować najlepsze możliwe rozwiązania. W ubiegłym roku wiele rodzin skorzystało z tego rodzaju wypoczynku, spędzając czas na świeżym powietrzu, w bezpiecznym, samowystarczalnym kamperze, łatwym do czyszczenia i dezynfekcji.

(MM)

Fot. Fiat Professional