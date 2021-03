SOLARIS: Rekordowy rok 2020

Miniony rok 2020 był niełatwy dla europejskiego sektora transportu publicznego i firm produkujących pojazdy w tym segmencie motoryzacji. Pandemia koronawirusa/Covid-19 i związane z nią ograniczenia wymagały od firmy Solaris wypracowania specjalnych procedur i uruchomienia nakładów umożliwiających nieprzerwaną kontynuację działalności. Spółka udowodniła jednak, że nawet w najtrudniejszych okolicznościach dotrzymuje obietnic wobec swoich klientów i partnerów biznesowych.

W minionym roku Solaris zanotował istotny wzrost sprzedaży i przychodów, co więcej – były to wyniki rekordowe. 2020 przyniósł firmie sprzedaż na poziomie 1560 pojazdów, co jest liczbą najwyższą w 25-letniej historii Solarisa. W porównaniu z rokiem 2019 jest to wzrost o blisko 5% (1487 sztuk w roku 2019).

Najwięcej autobusów i trolejbusów marki Solaris w podsumowywanym okresie trafiło do przewoźników w Polsce, Niemczech, Włoszech, Estonii, Czechach, Izraelu i Hiszpanii.

Warty odnotowania jest fakt, że Solaris 18 rok z rzędu zajął pozycję lidera polskiego rynku niskopodłogowych autobusów miejskich z udziałem aż 53%. W porównaniu z rokiem 2019 oznacza to wzrost udziałów rynkowych firmy w Polsce aż o 11 p.p. (42% w roku 2019). Wśród sprzedanych przez Solarisa autobusów w Polsce w roku 2020 królują autobusy elektryczne (194 z 365 ogółem sprzedanych sztuk). Całkowita flota Urbino electric w Polsce to ponad 320 pojazdów, dostarczonych do 27 miast, czyli aż 90% wszystkich elektrycznych autobusów w kraju.

Co istotne, szczególnie duży wzrost w całkowitej ubiegłorocznej sprzedaży Solaris zanotował w segmencie autobusów z napędami zero- i niskoemisyjnymi. W roku 2018 autobusy hybrydowe, elektryczne i trolejbusy stanowiły łącznie 29% wszystkich sprzedanych pojazdów. W roku 2019 wskaźnik ten wyniósł 40%. Rok 2020 przyniósł kontynuację tego trendu i zwiększoną liczbę sprzedanych pojazdów z alternatywnym napędem aż do 44%.

Solaris w roku 2020 był największym w Europie producentem miejskich autobusów elektrycznych z udziałem na poziomie 20%. Łącznie w minionym roku spółka dostarczyła 457 autobusów elektrycznych o długości 12 i 18 metrów. To blisko trzykrotnie więcej niż w roku poprzednim, gdy do klientów trafiły 162 modele Urbino electric.

Do największych kontraktów na dostawy autobusów bateryjnych zrealizowanych w roku 2020 należały dostawy 130 przegubowych Solarisów Urbino electric do Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie, 90 Solarisów Urbino electric do ATM w Mediolanie i 106 autobusów bateryjnych do BVG w Berlinie.

W roku 2020 spółka wygrała istotne przetargi na dostawy autobusów elektrycznych w roku 2021 i kolejnych latach. W portfolio zamówień na 2021 znalazły się między innymi kontrakty na dostawę 50 przegubowych Urbino electric dla MPK w Krakowie, 37 autobusów elektrycznych dla MPK Poznań, czy 16 autobusów zeroemisyjnych dla miejscowości Craiova w Rumunii. Solaris znalazł się także na krótkiej liście potencjalnych dostawców aż do 530 autobusów elektrycznych dla Hamburger Hochbahn. Przewoźnik z Hamburga jeszcze w roku 2020 skorzystał z pierwszej opcji zamówienia na 10 autobusów elektrycznych. Ponadto firma pozyskała na rok 2021 zamówienia na dostawy autobusów bateryjnych dla klientów z Francji, Hiszpanii, Holandii, Łotwy, Włoch i Szwajcarii.

Według prognoz rynkowych w ciągu najbliższych 10 lat segment rynku autobusów miejskich napędzanych wodorem będzie w Europie dynamicznie rosnąć. W 2020 spółka udowodniła, że jest przygotowana na dynamicznie zmieniające się oczekiwania rynku, wygrywając kilka znaczących przetargów na dostawy pojazdów wodorowych. Producent pozyskał zamówienia na budowę autobusów wodorowych dla operatorów w Holandii, Niemczech, Szwecji i Włoszech.

Firma Solaris w lipcu 2020 roku zaprezentowała pakiet rozwiązań „antycovidowych” w swoich produktach, minimalizujących ryzyko infekcji wśród podróżnych podczas pandemii. Propozycje te zostały opracowane z myślą nie tylko o nowo wyprodukowanych pojazdach, ale i tych, które już zostały dostarczone do klientów. Wśród specjalnych rozwiązań oferowanych przez producenta, można wymienić:

Bezdotykowe otwieranie i zamykanie drzwi przez pasażerów – rozwiązanie to bazuje na bramkach świetlnych, które rozpoznają osoby chcące wejść do autobusu lub opuścić pojazd. Kierowca z poziomu pulpitu zezwala na otwarcie lub zamknięcie drzwi, a one działają automatycznie, bez konieczności dotykania przycisków przez podróżujących.

– rozwiązanie to bazuje na bramkach świetlnych, które rozpoznają osoby chcące wejść do autobusu lub opuścić pojazd. Kierowca z poziomu pulpitu zezwala na otwarcie lub zamknięcie drzwi, a one działają automatycznie, bez konieczności dotykania przycisków przez podróżujących. Dezynfektory – możliwy jest montaż urządzeń dozujących płyn do dezynfekcji rąk na poręczach we wnętrzu autobusu. Dezynfektor po jednym napełnieniu jest w stanie wykonać 3000 operacji, jest przy tym łatwy w użyciu i zużywa niewiele energii. Takich urządzeń można w pojeździe zamontować kilka, w zależności od układu wnętrza.

– możliwy jest montaż urządzeń dozujących płyn do dezynfekcji rąk na poręczach we wnętrzu autobusu. Dezynfektor po jednym napełnieniu jest w stanie wykonać 3000 operacji, jest przy tym łatwy w użyciu i zużywa niewiele energii. Takich urządzeń można w pojeździe zamontować kilka, w zależności od układu wnętrza. Interkom – bezkontaktowy system komunikacji kierowca-pasażer – aby ograniczyć do minimum bezpośredni kontakt kierowców z pasażerami, autobusy mogą zostać wyposażone w tzw. interkom, czyli urządzenie do komunikacji głosowej między pasażerami a kierowcą. Dzięki niemu nawet podczas rozmowy można utrzymać zasady dystansu społecznego.

– aby ograniczyć do minimum bezpośredni kontakt kierowców z pasażerami, autobusy mogą zostać wyposażone w tzw. interkom, czyli urządzenie do komunikacji głosowej między pasażerami a kierowcą. Dzięki niemu nawet podczas rozmowy można utrzymać zasady dystansu społecznego. Systemy liczące pasażerów – podczas epidemii w wielu krajach operatorzy byli zmuszeni do ograniczenia liczby osób podróżujących jednocześnie pojazdem komunikacji miejskiej. Aby zarówno kierowcy, jak i pasażerowie wiedzieli, jaka jest aktualna liczba osób znajdujących się na pokładzie autobusu oraz ilu ludzi może jeszcze do niego wejść, przewoźnik może zdecydować się na urządzenie liczące. System umieszczony jest przy drzwiach pojazdu i automatycznie zbiera dane o liczbie podróżujących, rejestrując każde wejście i wyjście z autobusu. Informacja o aktualnej liczbie pasażerów może być wyświetlana zarówno na pulpicie kierowcy, jak i na zewnętrznych lub wewnętrznych tablicach informacyjnych.

– podczas epidemii w wielu krajach operatorzy byli zmuszeni do ograniczenia liczby osób podróżujących jednocześnie pojazdem komunikacji miejskiej. Aby zarówno kierowcy, jak i pasażerowie wiedzieli, jaka jest aktualna liczba osób znajdujących się na pokładzie autobusu oraz ilu ludzi może jeszcze do niego wejść, przewoźnik może zdecydować się na urządzenie liczące. System umieszczony jest przy drzwiach pojazdu i automatycznie zbiera dane o liczbie podróżujących, rejestrując każde wejście i wyjście z autobusu. Informacja o aktualnej liczbie pasażerów może być wyświetlana zarówno na pulpicie kierowcy, jak i na zewnętrznych lub wewnętrznych tablicach informacyjnych. Zamknięte kabiny kierowcy – z myślą o całodziennej pracy kierowców, Solaris opracował wersję kabin zamkniętych, aby stworzyć im komfortowe i bezpieczne warunki pracy. Kabiny te gwarantują kierowcom oddzielne urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, które minimalizują możliwość cyrkulacji powietrza z przestrzeni pasażerskiej. Kierowca może mieć do swojej dyspozycji oddzielne wejście / wyjście, które pozwala minimalizować bezpośredni kontakt

z innymi podróżującymi.

– Rok 2020 był czasem ogromnych wyzwań dla wielu firm, w tym również tych z sektora transportu publicznego. Mimo że niemal od początku roku na naszym kontynencie panowała pandemia, firma Solaris dokładała ogromnych starań, aby nieprzerwanie kontynuować swoją działalność. Dzięki fantastycznej i odpowiedzialnej postawie naszych pracowników oraz doskonałej współpracy z naszymi klientami i kontrahentami, zakończyliśmy ten rok rekordowo wysoką sprzedażą. Potwierdziliśmy naszym klientom, że mogą liczyć na naszą firmę nawet w najtrudniejszych momentach. Z pewnością razem przetrwamy ten trudny czas dla całej branży i wyjdziemy z tej sytuacji mocniejsi – podsumował rok 2020 Javier Calleja, Prezes Zarządu Solarisa.