Wielton: Współpraca z CLIP Group na rzecz rozwoju transportu intermodalnego

Wieluński producent dostarczył firmie CLIP Group, jednej z największych i najnowocześniejszych centrów logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, 100 szt. nowoczesnych pojazdów typu huckepack, czyli produkty dedykowane do transportu intermodalnego za pomocą wagonów kolejowych.

W ostatnich latach można zaobserwować intensywny rozwój transportu intermodalnego. To typ transportu, który z roku na rok zyskuje na skali. W Polsce pomimo korzystnej lokalizacji geograficznej i gęstej sieci połączeń kolejowych, w porównaniu z wybranymi państwami Unii Europejskiej, nie wykorzystuje się pełnego potencjału przewozów intermodalnych.

Jednak na przestrzeni kilku, ostatnich lat transport kombinowany zyskuje na coraz większym znaczeniu także w naszym kraju, dzięki funduszom unijnym przeznaczonym na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej i kolejowej, rosnącemu zainteresowaniu tym rodzajem transportu ze strony władz państwa, a także modernizacji i rozbudowie infrastruktury towarzyszącej. Niewątpliwymi zaletami transportu intermodalnego są przede wszystkim redukcja kosztów przewozów oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego.

Doskonałym przykładem działań na rzecz rozwoju transportu intermodalnego w Polsce jest działalność CLIP Group, czyli jednego z największych i najnowocześniejszych centrów logistycznych w Europie Środkowo – Wschodniej. CLIP Group nieustannie inwestuje w modernizację swojego Terminalu Intermodalnego. W ostatnim czasie dokonał instalacji innowacyjnego systemu Lohr Railway, będącego nowoczesną technologią pozwalającą na poziomy załadunek standardowych naczep drogowych na wagony kolejowe. To pierwsze

i jedyne tego typu rozwiązanie w Polsce, które nie wymaga użycia dźwigu. W 2020 r. CLIP Group nawiązał również współpracę z firmą Wielton w celu pozyskania nowoczesnych naczep intermodalnych.

CLIP Group nieprzerwanie pracuje nad rozbudową i unowocześnieniem swojej infrastruktury, tym samym wspierając także rozwój transportu intermodalnego w Polsce. Z tego powodu niezwykle istotna jest współpraca CLIP Group z partnerami biznesowymi, takimi jak Wielton, którzy wspomagają firmę w tych działaniach, dostarczając wysokiej jakości naczepy dostosowane do specjalistycznych potrzeb. Dzięki temu CLIP Group oferuje usługi logistyczne na najwyższym poziomie, jednocześnie promując zalety transportu kombinowanego.

Współpraca pomiędzy firmami CLIP Group i Wielton dotyczyła dostarczenia 100 szt. nowoczesnych pojazdów typu huckepack – 50 szt. naczep kurtynowych Mega Curtain Master i 50 szt. naczep furgonowych Dry Master. Pojazdy te są dedykowane do transportu intermodalnego za pomocą wagonów kolejowych. Ponadto, w produktach marki Wielton szczególny nacisk położono na wytrzymałość, szczelność i funkcjonalność użytkowania. Nowoczesna konstrukcja ramy i zabudowy zapewniają wysoką wytrzymałość pojazdu potwierdzoną licznymi testami przeprowadzonymi na stacji do całopojazdowego badania naczep w Dziale Badawczo-Rozwojowym Wieltonu. Jednocześnie zachowano niską masę własną naczepy, co istotnie wpłynęło na obniżenie kosztów jej eksploatacji na długich trasach.

– Możliwość zredukowania ogólnych kosztów procesu transportowego i zmniejszenia negatywnego oddziaływanie na środowisko naturalne sprawiają, że transport intermodalny cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Posiadamy w Wieltonie wieloletnie doświadczenie w produkowaniu naczep wykorzystywanych w tym rodzaju transportu. Z tego powodu cieszymy się, że nawiązaliśmy współpracę z CLIP Group i możemy wspierać kolejnego klienta, dostarczając unikalne, spersonalizowane pojazdy. Jesteśmy partnerem, który rozumie biznes transportowy, potrafi słuchać i dostarcza najlepsze rozwiązania, dopasowane do wymagań klientów – mówi Przemysław Skrivanek, Dyrektor Regionu Zachodniego Wielton S.A.

Naczepy Mega Curtain Master i Dry Master, dostarczone do CLIP Group, to pojazdy typu huckepack. Pojazdy te zostały dostosowane do transportu kombinowanego, dzięki wzmocnionej ramie i zawieszeniu pneumatycznemu, a także zastosowaniu unikalnych rozwiązań, jak składany zderzak. Produkty posiadają odpowiednie wzmocnienia w podwoziu, umożliwiające przeładunek pionowy, tj. zawieszenie rozłączne, 4 punkty chwytania „grab handles” rozmieszczenie zgodnie z normą UIC 596-5 i wzmocnioną tablicę przyłączeniową, która jest chroniona dodatkowymi odbojami gumowymi. Tego typu naczepy mogą być również wykorzystywane do transportu promem po ich wyposażeniu w uchwyty promowe umożliwiające właściwe zabezpieczenie naczepy. Dodatkowo, furgony Dry Master zostały wyposażone z system podwójnego załadunku DoubleDeck, który umożliwia maksymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej. Z kolei naczepy Mega Curtain Master posiadają dodatkowe opcje wyposażenia, które zwiększają uniwersalność zestawów pod kątem transportu różnorodnych towarów m.in. opon i napojów.

– Naszym głównym zadaniem jest właściwe dopasowanie produktów do potrzeb klientów, którzy oczekują przede wszystkim produktów nowoczesnych i trwałych, a jednocześnie wygodnych w obsłudze i bezpiecznych. Pojazdy typu huckepack marki Wielton, dostarczone do CLIP Group, to doskonałe rozwiązania dedykowane do transportu kombinowanego. Łączy je innowacyjna i sprawdzona konstrukcja, wysoka jakość wykonania i rozwiązania ergonomiczne, które usprawniają proces ich załadunku oraz wyładunku, skracając czas. Tym samym korzystanie z nich jest efektywne, co przekłada się na konkretne oszczędności – dodaje Krzysztof Beder, Doradca Biznesowy Wielton S.A.

Kontrakt pomiędzy firmami CLIP Group i Wielton został realizowany w ramach projektu „Zakup naczep intermodalnych do obsługi połączeń” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

(MM)

Fot. Wielton