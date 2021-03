Daimler Truck: IKEA Japonia dostarcza meble elektrycznym FUSO eCanterem

Japońska spółka zależna szwedzkiego koncernu meblowego IKEA jest pierwszą firmą z branży wyposażenia wnętrz, która w swojej flocie eksploatuje eCantera. Dwa takie pojazdy należą bezpośrednio do japońskiej IKEA, a kolejny jest eksploatowany przez jej dostawcę – firmę SG Moving Co., Ltd. W Niemczech od roku 2017 Grupa Rhenus użytkuje trzy inne FUSO eCantery do realizacji dostaw mebli IKEA w Berlinie.

IKEA Japan dąży do tego, aby do 2025 roku zapewnić dostawę mebli za pomocą floty składającej się wyłącznie z pojazdów elektrycznych. Pierwszym krokiem IKEA w kierunku zrównoważonego transportu jest włączenie do własnej floty dostawczej lokalnie bezemisyjnych ciężarówek eCanter. Jeden z trzech pojazdów w rejonie Tokio będzie wykorzystywany do transportu produktów pomiędzy sklepami IKEA Kohoku i IKEA Harajuku, natomiast dwa pozostałe będą dostarczać meble bezpośrednio do domów klientów.

100-kilometrowy zasięg pojazdu o masie 7,49 tony bezpiecznie zaspokaja potrzeby klientów w miejskim transporcie dystrybucyjnym. eCanter, realizujący dostawy pomiędzy IKEA Kohoku i IKEA Harajuku, pokonuje między tymi sklepami średnio około 50 km dziennie w obie strony. W przypadkach, gdy pojazd rozpoczyna swą pracę wcześnie rano i odbywa dwa przejazdy w obie strony, jego łączny przebieg wynosi 100 km, co dowodzi, że może z powodzeniem wykorzystać cały swój zasięg.

Jako pionier w segmencie samochodów ciężarowych z napędem elektrycznym, FUSO dąży do przyspieszenia elektryfikacji i lokalnej bezemisyjności transportu w branży pojazdów użytkowych. Zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju Daimler Trucks, FUSO wyznacza przyszłościowy kierunek rozwoju branży pojazdów użytkowych i dąży do tego, aby najpóźniej do roku 2039 wszystkie nowe pojazdy sprzedawane na rynkach triady (w Europie, Ameryce Północnej i Japonii) były podczas jazdy („tank-to-wheel”) neutralne pod względem emisji CO 2 . eCanter odgrywa tu istotną rolę, ponieważ dążenie do neutralności klimatycznej transportu zwiększa dynamikę działań rządów w Japonii i poza nią.

W Japonii klienci użytkują na co dzień ponad 60 całkowicie elektrycznych FUSO eCanterów, a globalna flota tych lekkich ciężarówek przekroczyła już liczbę 200 pojazdów. Sukcesywnie realizowane są kolejne dostawy pojazdu do klientów. W ten sposób FUSO stale wspiera swoich klientów w szeregu branż w przechodzeniu na zrównoważone rozwiązania transportowe.