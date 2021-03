MAN: Pierwsze urodziny nowej generacji pojazdów ciężarówek

Mija rok od premiery nowej generacji pojazdów ciężarowych MAN, która odbyła się w hiszpańskim Bilbao. W tym czasie wydarzyło się wiele, także nieprzewidzianych sytuacji, jednak jedno jest niezaprzeczalne. Wprowadzając na rynek nowe pojazdy, MAN odniósł bardzo duży sukces zdobywając liczne nagrody, rzeszę fanów a przede wszystkim wielu nowych klientów.

Przyznana pod koniec 2020 roku dla modelu MAN TGX nagroda International Truck of the Year 2021 potwierdza, że jest to ciężarówka XXI wieku, która pozwala przede wszystkim na optymalizację całkowitych kosztów eksploatacji a także dba o komfort pracy i odpoczynku kierowcy.

Poza tym najważniejszym w branży wyróżnieniem, kabina zdobyła nagrodę red dot award za doskonałe wzornictwo i komfortowe miejsce pracy kierowcy. Nowy ciągnik MAN doskonale wypadł również w teście Euro Truck Test realizowanym przez niemieckie czasopismo Trucker. – Gratulacje dla MAN TGX 18.430 – w tym po¬równaniu rzeczywiście pokazał swoją siłę. Zyskał najlepsze opinie kierowców i wyprzedził konkurencję pod względem zużycia paliwa – napisał Trucker.

W Polsce podczas jednego z przeprowadzanych testów prasowych na trasie z Poznania do Warszawy pojazd MAN TGX 18.510 z pełnym obciążeniem naczepy osiągnął wynik 20,5 l/100 km. Kierujący pojazdem dziennikarz wykorzystał optymalnie zastosowane w nowym ciągniku systemy opierając swoją jazdę na dynamicznym żeglowaniu, czyli zastosowaniu funkcji nowego tempomatu MAN Efficient Cruise, dzięki któremu w sprzyjających warunkach ukształtowania terenu pojazd przyspiesza i zwalnia wykorzystując energię kinetyczną i redukując zużycie paliwa.

– Nowa generacja pojazdów ciężarowych MAN budzi pozytywne emocje Pomimo wielu ograniczeń nowe ciężarówki zostały zaprezentowane ponad 1800 razy w czasie indywidualnych spotkań z klientami i dziennikarzami. Było to ogromne wyzwanie dla nas wszystkich ale daliśmy radę – powiedział Bernard Wieruszewski, dyrektor ds. produktu i sprzedaży pojazdów ciężarowych w MAN Truck & Bus Polska.

Zainteresowanie jazdami testowymi nowym modelem wśród przewoźników jest bardzo duże. Firma MAN Truck & Bus Polska przygotowała specjalny konkurs dla kierowców MAN Driver Challange. Chętni mogą podjąć wyzwanie i dzięki stosowaniu się do wskazówek systemu telematycznego MAN RIO oraz bieżącym konsultacjom z trenerami jazdy ekonomicznej osiągnąć jak najlepsze wyniki zarówno dotyczące spalania jak i ogólnej oceny efektywności jazdy.

Od października 2020 w naszym programie udział wzięło ok. 250 kierowców z całej Polski, osiągając doskonałe rezultaty i zdobywając atrakcyjne nagrody. Wielu z nich uzyskało wynik na poziomie niecałych 19 l/100km oraz 100% realizację wskazówek sytemu RIO. Dla właścicieli flot jest to wyraźny sygnał, że oszczędności w zużyciu paliwa są naprawdę realne. Wszystko to można streścić w dwóch zdaniach: MAN TGX simply my truck. Simply the best.

(MM)

Fot. MAN