Mercedes-Benz: Zdecydowanie w stronę zielonej energii

Wolna od emisji CO 2 energia elektryczna ze słońca, wiatru i wody jest wytwarzana w różnych elektrowniach, z których większość znajduje się w Niemczech. Należy do nich część parku słonecznego o wielkości 60 boisk piłkarskich w pobliżu Ingolstadt oraz 24 farmy wiatrowe, które łącznie liczą ponad 200 turbin wiatrowych. Wygenerowana tam ilość prądu odpowiada mniej więcej rocznemu zużyciu 65 000 gospodarstw domowych. Inteligentną mieszankę uzupełnia energia elektryczna z elastycznych elektrowni wodnych.

Wytwarzanie zielonej energii odbywa się w zsynchronizowany sposób, zgodnie z wzorcami zużycia, dzięki czemu dostawy mogą być gwarantowane co 15 minut. W wielu poprzednich umowach dotyczących zielonej energii wprowadzanie jej do sieci odbywało się wyłącznie na podstawie bilansu rocznego. To koncepcja unikalna w skali Niemiec, zarówno pod kątem profilu, jak i skali. Pozwala bez dotacji wybudować park słoneczny i prowadzić dalszą eksploatację turbin wiatrowych, która od tego roku nie będzie już dotowana na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii (EEG). W 2018 r. Mercedes-Benz był pierwszym dużym klientem przemysłowym w Niemczech, który dzięki podobnej koncepcji zapewnił długoterminową kontynuację eksploatacji 6 farm wiatrowych w północnych Niemczech po upłynięciu okresu dotacji przewidzianego w EEG. Z wolnej od emisji CO 2 energii elektrycznej korzystają już pierwsze lokalizacje Mercedes-Benz.

– Począwszy od 2022 r. globalna produkcja Mercedes-Benz we własnych fabrykach będzie odbywać się w sposób neutralny pod względem emisji CO 2 . Od przyszłego roku prąd kupowany dla naszych zakładów będzie również pochodzić wyłącznie ze źródeł odnawialnych – innymi słowy, na całym świecie będziemy zaopatrywać się w 100-procentowo ekologiczną energię elektryczną. Poszerzenie portfolio zielonej energii w Niemczech zapewnia w tym względzie ważne podstawy – powiedział Jörg Burzer, członek zarządu Mercedes-Benz AG ds. zarządzania produkcją i łańcuchem dostaw.

W Niemczech zaopatrzenie w ekologiczną energię elektryczną obejmuje nie tylko fabryki aut osobowych, ale i wszystkie pozostałe lokalizacje Daimlera – czyli niemieckie fabryki pojazdów dostawczych, ciężarówek i autobusów, a także jednostki centralne i administracyjne. Łącznie to ponad 100 lokalizacji. W ten sposób firma wnosi znaczący wkład w rozwój energii odnawialnej w Niemczech oraz w transformację energetyczną.

Mercedes-Benz przygląda się całemu łańcuchowi wartości: od rozwoju i sieci dostawców przez produkcję aż po elektryfikację produktów – i nie tylko. Analizuje również wykorzystanie energii odnawialnej przez pojazdy elektryczne. Dzięki Ambition 2039 Mercedes-Benz realizuje cel, jakim jest posiadanie w 2039 r. floty pojazdów w pełni skomunikowanej i neutralnej pod względem emisji CO 2 – to 11 lat wcześniej niż wymagają przepisy UE. Firma przewiduje, że do 2030 r. ponad 50% sprzedaży aut osobowych będą stanowić hybrydy plug-in oraz samochody w pełni elektryczne.

Neutralna pod względem emisji CO 2 produkcja we wszystkich fabrykach Mercedes-Benz AG na świecie począwszy od 2022 r. jest ważnym kamieniem milowym. Aby osiągnąć neutralność klimatyczną, Mercedes-Benz będzie dążył do ograniczenia lub uniknięcia emisji generowanych przy produkcji pojazdów Mercedes-Benz lub do zaopatrzenia fabryk w ekologiczny prąd. Od 2022 r. wszystkie własne zakłady produkcyjne Mercedes-Benz AG na świecie będą więc kupować wyłącznie energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Aby wdrożyć produkcję neutralną pod względem emisji CO 2 , firma ma zamiar nie tylko korzystać z zielonego prądu, ale i systematycznie podnosić efektywność energetyczną i wdrażać zrównoważone dostawy ciepła.

Także oddział Daimler Trucks & Buses wyznacza kierunek na „ekologiczną” produkcję: wszystkie jego europejskie zakłady dążą do produkcji neutralnej pod względem emisji CO₂ i dostaw energii neutralnej w tym zakresie od 2022 r. Plany Daimler Trucks North America (DTNA) zakładają, że produkcja neutralna pod względem emisji CO₂ we wszystkich zakładach DTNA będzie realizowana od 2025 r., a fabryka ciężarówek w Portland osiągnęła ten cel już w 2020 r. Wszystkie inne zakłady Daimler Trucks & Buses na świecie pójdą tą samą drogą. Oznacza to, że istniejące fabryki samochodów ciężarowych i autobusów będą zaopatrywać się w prąd pochodzący wyłącznie ze źródeł odnawialnych.