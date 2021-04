Kögel: Mega Lightplus – maksymalna ładowność i duża przestrzeń ładunkowa

Kögel Mega Lightplus to zoptymalizowana pod względem wagi rama i nadwozie generacji NOVUM zapewniają większą ładowność i większą wydajność transportu. Dzięki szerokiej gamie wyposażenia i niewielkiej masie własnej naczepę można dostosować do wymagań wielu ładunków.

Kögel Mega Lightplus ma szeroki zakres zastosowań. Umożliwia łączenie środków optymalizujących objętość i ładowność, a także szeroką gamę indywidualnych opcji wyposażenia. Stosunkowo niewielka masa własna tej wielkogabarytowej przyczepy oszczędza paliwo, a tym samym zapewnia redukcję emisji CO2. Połączenie tych zalet jest zgodne z mottem firmy „Economy meets ecology – Because we care”.

Firma Kögel stawia wysoko poprzeczkę dla swojego portfolio produktów. Kluczem do sukcesu jest specjalnie opracowana lekka konstrukcja zastosowana w Kögel Mega Lightplus . W wyposażeniu podstawowym pojemna i smukła naczepa to 5400 kg, przez co jest o około 700 kg lżejsza niż standardowa naczepa Mega. Dzięki specjalnemu wyposażeniu, jak np. aluminiowe felgi, lekkie opony i aluminiowe zbiorniki powietrza, można jeszcze bardziej obniżyć wagę. Pozwala to zaoszczędzić ponad 200 kg wagi. Podwozie o lekkiej konstrukcji stalowej z niską szyjką ramy wynoszącą 90 mm zapewnia maksymalną użytkową wysokość wnętrza i dużą objętość.

Pomimo optymalnego wykorzystania materiałów naczepa jest stabilna i trwała. Ciężar ładunku jest równomiernie i optymalnie rozłożony na powierzchni ładunkowej dzięki wysokiej jakości stali drobnoziarnistej i wzmacniającym dźwigarom poprzecznym. Ponadto lekka naczepa ma zoptymalizowany profil ramy zewnętrznej i ulepszone nadwozie, co wyróżnia wszystkie naczepy Kögel generacji NOVUM.

Ściana przednia, przednie kłonice narożne, tylne kłonice narożne oraz tylny portal drzwiowy w ramach wyposażenia podstawowego są wykonane z aluminium. Dodatkowe aluminiowe pałąki dachowe pozwalają zmniejszyć wagę naczepy. Standardowy dach podnoszony sprawia, że załadunek boczny jest wyjątkowo prosty. Bez problemu można również załadować trzy koszopalety umieszczone jedna na drugiej. Kolejnym optymalnym rozwiązaniem jest pas dachowy w kształcie litery L, który umożliwia uzyskanie wysokości załadunku trzech metrów na całej długości, nawet przy pełnym załadunku palet na szerokość.

Kieszenie na listwy wsuwane na przednich i tylnych kłonicach narożnych są dobrze z nimi zintegrowane, dzięki czemu są chronione przed uszkodzeniami. Dla wygody naszych klientów wszystkie kieszenie na listwy mogą być również dowolnie rozmieszczane pod względem wysokości.

Naczepa Kögel Mega Lightplus ma wiele dodatków, aby ułatwić jej obsługę klientom. W połączeniu ze specjalnie wzmocnionym, opcjonalnym nadwoziem Strong & Go, udało się znacznie zmniejszyć ilość koniecznego wyposażenia do uzyskania różnych certyfikatów. W ten sposób można zagwarantować wytrzymałość nadwozia określoną normą DIN EN 12642 Code XL i wytyczne Daimler 9.5 bez zastosowania listew wsuwanych. Certyfikat na przewóz napojów dla jedno- i dwuwarstwowego transportu na standardowych paletach wymaga tylko jeden rząd listew. Dzięki opcjonalnemu systemowi zabezpieczającemu, który stanowi dodatkowy pas przyspawany do bocznej plandeki, klient nie musi stosować rzędu wsuwanych listew.

Fot. Kögel