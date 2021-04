Mercedes-Benz: ROSSMANN wykorzystuje aplikację HABBL przy realizacji dostaw

Pion logistyczny sieci ROSSMANN znacznie zmniejszył nakłady na szkolenia kierowców swoich ciężarówek w zakresie realizacji dostaw do sklepów – umożliwiła to aplikacja HABBL z cyfrową instrukcją i intuicyjnym interfejsem. Nowi kierowcy korzystają z tej mobilnej aplikacji bez problemu już po krótkim instruktażu. Cyfrowy przepływ pracy, regulujący jej poszczególne etapy, pozwolił sieci drogerii na znaczne uproszczenie skomplikowanych dotąd procesów. Ponadto osoby zarządzające logistyką mają teraz możliwość samodzielnej zmiany procesów za pomocą kilku kliknięć, bez konieczności programowania. Pozwala im to na szybkie wprowadzanie modyfikacji.

Dodatkowo aplikacja HABBL, za pomocą urządzeń mobilnych, rejestruje parametry istotne dla rozliczeń ze zleceniobiorcami transportowymi – trasę przejazdu i prędkość, przestoje i pozycję pojazdu. Kierowcy pracujący we flocie własnej ROSSMANN-a otrzymują ponadto dodatkowe instrukcje robocze dotyczące tankowania i konserwacji pojazdów, których pomyślne wykonanie zgłaszane jest również do oprogramowania wykorzystywanego do planowania tras przedsiębiorstwa.

Przed rozpoczęciem przejazdu aplikacja HABBL przenosi do nawigacji adres docelowy sklepu. W aplikacji zapisany jest również bezpośredni numer telefonu do sklepu, umożliwiający kontakt w razie dodatkowych pytań. W przypadku dostaw realizowanych do sklepów, do których możliwy jest tylko dojazd pojazdem bez przyczepy, aplikacja HABBL obsługuje również przeładunek z przyczepy do innej ciężarówki.

W miejscu docelowym kierowca, skanując kod kreskowy w strefie dostawy, sprawdza najpierw, czy dotarł do sklepu, dla którego przeznaczony jest towar. Dzięki nowej kombinacji sprzętu i oprogramowania również skanowanie rozładunku stosowanych pojemników rolkowych jest znacznie łatwiejsze i szybsze. Za pomocą aplikacji HABBL rejestruje się również puste opakowania odbierane do transportu powrotnego.

– Na potrzeby procesu dostaw wprowadziliśmy nowe komunikaty statusowe i zdarzenia cykliczne, umożliwiające zapisywanie wszystkich czynności – informuje Patrick Thonemann, kierownik projektu z firmy Fleetboard Logistics.

– Dzięki aplikacji HABBL uprościliśmy i zdigitalizowaliśmy skomplikowany wcześniej proces oraz mogliśmy wdrożyć w krótkim czasie nowe procedury – podsumowuje z zadowoleniem Stefanie Schwebke, kierująca działem Transportu Centralnego, pionu logistycznego firmy ROSSMANN Logistikgesellschaft mbH.