Prawo: Jadą przez Polskę bez zezwoleń na transport

Mazowieckiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymała białoruską ciężarówkę z ładunkiem materiałów niebezpiecznych. Kierowca miał zezwolenie jednorazowe, ale niewypełnione. Natomiast rosyjski przewoźnik skontrolowany przez inspektorów z Gorzowa Wlkp. zezwolenia na transport nie miał.

Na odcinku krajowej „dwójki” w Augustówce koło Kałuszyna patrol mazowieckiej Inspekcji Transportu Drogowego z Siedlec zatrzymał do rutynowej kontroli zestaw pojazdów należący do białoruskiej firmy transportowej. Ciężarówką przewożono blisko 21 ton ładunku (w tym materiałów niebezpiecznych – ADR) z Hiszpanii do Rosji.

Co prawda kierowca okazał do kontroli zezwolenie na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy przez Polskę ważne do końca 2021 roku, jednak nie było ono wypełnione. Wymaganych wpisów nie dokonano zarówno podczas pierwszego przejazdu jak i powrotnego. Zagraniczny podmiot wykonujący międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy musi wypełnić blankiet zezwolenia najpóźniej przed wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu, którym jest realizowany przewóz.

W trakcie przesłuchania kierowca stwierdził, że takie zezwolenie otrzymał od szefa przed podjęciem ładunku. Inspektorzy skierowali ciężarówkę na wyznaczony parking strzeżony. Odjechała z niego dopiero po wpłaceniu przez przewoźnika 12 tys. zł kaucji na poczet kary pieniężnej i okazaniu nowego, prawidłowo wypełnionego zezwolenia.

Natomiast na DK 92 koło Świebodzina inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli rosyjską ciężarówkę, którą przewożono ziemniaki z Niemiec do Kazachstanu. Na taki przewóz tranzytowy wymagane jest odpowiednie zezwolenie. Kierowca okazał takowe do kontroli jednak mogło być one wykorzystane jedynie do 16 marca 2021 r. Innego zezwolenia kierowca nie posiadał. Kontrola zakończyła się usunięciem pojazdu na parking strzeżony do czasu okazania odpowiedniego zezwolenia i wpłacenia kaucji w wysokości 12 tysięcy złotych na poczet przewidywanej kary pieniężnej.

Na A2 przy punkcie poboru opłat w Lądku inspektorzy poznańskiej Inspekcji Transportu Drogowego z oddziału w Ostrowie Wlkp. zatrzymali zespół pojazdów należący do ukraińskiego przewoźnika. Kierowca wiózł maszyny rolnicze z Niemiec na Ukrainę. W takim przypadku przewoźnik powinien również posiadać zezwolenie na przewóz ładunku przez terytorium RP. Kierowca posiadał blankiet zezwolenia, ale ono również nie miało wymaganych wpisów dotyczących miejsca załadunku w Niemczech i rozładunku na Ukrainie oraz ilości przewożonego ładunku. Taki blankiet nie spełniał wymogów pozwalających na przejazd przez terytorium RP. Przedsiębiorca nie posiadał środków pieniężnych na wpłacenie kaucji, pojazd więc został skierowany na wyznaczony parking strzeżony.

