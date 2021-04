Schwarzmüller: 29 naczep POWER LINE trafi do Polski

KOIMEX, jedna z największych firm logistycznych w Polsce, zamówiła 29 naczep z nowej serii POWER LINE. Decydującym czynnikiem okazała się koncepcja „mniejsza waga & większa wydajność”.

W Polsce, która jest trzecim co do wielkości rynkiem naczep w Europie, nowe naczepy do transportu dalekobieżnego marki Schwarzmüller również zyskują na popularności. Pierwsze duże zamówienie pochodzi od jednej z największych firm logistycznych w kraju. KOIMEX zamówił 29 pojazdów.

KOIMEX to firma, która powstała w roku 2000 w Świebodzinie. Realizuje zindywidualizowane projekty transportowe dla firm produkcyjnych, firm dystrybucyjnych oraz współpracuje z globalnymi operatorami logistycznymi. Obecnie eksploatuje 290 własnych pojazdów ciężarowych i dysponuje 200 zestawami należącymi do przewoźników kontraktowych. KOIMEX zatrudnia około 500 pracowników. – Od dawna polegamy na pojazdach firmy Schwarzmüller, ponieważ spełniają one nasze wymagania jakościowe. Przekonała nas również nowa linia POWER LINE – podkreśla Prezes Janusz Kowalczyk.

KOIMEX zamówił łącznie 29 naczep w dwóch wersjach: 11 pojazdów POWER LINE Mega i 18 sztuk POWER LINE Cargo. Naczepy Mega z większą przestrzenią wewnętrzną są zoptymalizowane do zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym. Z kolei pojazdy Cargo są najbardziej uniwersalnymi w tej rodzinie pojazdów. – Obydwa typy naczep realizują podstawowe założenie linii POWER LINE – mniejsza waga i większa wydajność. Sama lekka konstrukcja nie wystarczy bowiem do spełnienia naszych wymagań jakościowych – podkreślił Prezes Hartwig.

Seria POWER LINE pod wieloma względami wyróżnia się na tle standardowych pojazdów. Szyja ramy została zmniejszona ze 150 do 125 milimetrów, co zwiększyło wysokość wewnętrzną i tym samym pojemność ładunkową. Nacisk na oś wózka widłowego jest o 1.700 kg większy, w stosunku do poprzedniego modelu (ultralight), co daje gwarancję wytrzymałości i bezpieczeństwa podczas załadunku cięższymi wózkami widłowymi. Lekka konstrukcja pozwala zaoszczędzić do 800 kilogramów masy własnej w porównaniu z pojazdem o standardowej konstrukcji. Zwiększona ładowność to nie tylko większa rentowność każdego przejazdu, to także zwiększona redukcja emisji CO2 poprzez zmniejszenie liczby przejazdów.

Sukces w Polsce ma duże znaczenie dla firmy Schwarzmüller. To właśnie Polska jest jednym z głównych rynków, na których austriacki producent pojazdów klasy premium zamierza promować rozwiązania, które go wyróżniają na tle konkurencji i służyć klientom dbając o ich zadowolenie. Włożona praca powinna przyczynić się do wzrostu w udziale rynku. Celem jest znaczące zwiększenie sprzedaży w ciągu kilku lat, tak jak niedawno zostało to osiągnięte w Niemczech.

