RENAULT TRUCKS: Oferta elektrycznych pojazdów dla każdego segmentu rynku od 2023 r.

Aby pomóc w osiągnięciu celu określonego w porozumieniu paryskim związanego z ograniczeniem globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 1,5°C w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej, Renault Trucks zobowiązuje się do przekształcenia rynku pojazdów ciężarowych poprzez stopniową elektryfikację swojej floty. W tym założeniu w ciągu 30 lat ma się stać neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Ponieważ długość życia ciężarówek wynosi co najmniej dziesięć lat, wszystkie pojazdy oddane do eksploatacji przez producenta w 2040 r. będą jeździć niskoemisyjnie. Energia elektryczna zdominuje tę istotną transformację w kierunku transportu bezemisyjnego.

Ciągnik Z.E. i wersja budowlana od 2023 r.

W marcu 2020 r., Renault Trucks zaczęło seryjną produkcję drugiej generacji pojazdów elektrycznych w zakładzie w Blainville-sur-Orne.Francuski producent może obecnie pochwalić się wszechstronną na rynku gamą w pełni elektrycznych pojazdów, od 3,1 do 26 ton. Pojazdy takie jak Renault Trucks D Z.E., D Wide Z.E. i Renault Trucks Master Z.E. spełniają wymogi transportu miejskiego, dostaw, dystrybucji i odbioru odpadów.

Jednak Renault Trucks stara się rozszerzać elektryfikację pojazdów tak, aby objęła wszystkie zastosowania. Producent przygotowuje się do wprowadzenia na rynek ciągnika Z.E., aby sprostać potrzebom transportu regionalnego i międzyregionalnego od 2023 r. Do tej daty dostępna będzie również w pełni elektryczna gama do w budownictwie miejskim.

Począwszy od 2025 r., Renault Trucks będzie w stanie oferować gamę pojazdów wyposażonych w wodorowe ogniwa paliwowe, głównie do użytku na długich dystansach.

Aby wspierać jej ambitne cele.

– Mobilność elektryczna jest filarem naszej strategii, a naszym celem jest bycie liderem w tej dziedzinie – zapowiedział Bruno Blin, Prezes Renault Trucks. – Dążymy do tego, aby w 2025 r. 10% naszej sprzedaży stanowiła sprzedaż elektryczna i 35% – w 2030 r. Do 2040 r. wszystkie nasze pojazdy będą w 100% bezemisyjne.

Aby osiągnąć swoje cele, Renault Trucks wspierane jest przez wyspecjalizowane jednostki, zarówno w obszarze badań i rozwoju, jak i organizacji sprzedaży i obsługi posprzedażowej.

W zakresie badań i rozwoju, Renault Trucks zamierza sprostać głównym wyzwaniom technologicznym tej rewolucji poprzez strategiczne partnerstwa, a także dzięki synergiom w ramach grupy Volvo, do której należy, aby zwiększyć wolumen i obniżyć koszty.

Aby zagwarantować przewoźnikom najlepsze rozwiązania w obszarze mobilności elektrycznej, Renault Trucks będzie korzystać z prac zrealizowanych przez nową jednostkę rozwojową grupy Volvo dedykowaną pojazdom o średnim tonażu, które stanowią kluczowy segment dla stopniowego wprowadzania elektromobilności pojazdów ciężarowych. Renault Trucks będzie również czerpać korzyści z partnerstwa dzięki rozwiązaniom opracowanym przez Volvo Energy, nowy podmiot grupy zajmujący się dostawą, drugim życiem i recyklingiem akumulatorów oraz rozwiązaniami w obszarze ładowania. W zakresie rozwoju baterii akumulatorowych specjalnie do zastosowań w pojazdach ciężarowych, skorzysta na strategicznym sojuszu zawartym przez grupę Volvo z Samsung SDI.

Aby ułatwić tę zrównoważoną transformację, Renault Trucks otrzyma również wsparcie swojego nowego centrum badawczo-rozwojowego w Lyonie – X-Tech Arena – które stanowi inwestycję o wartości 33 mln euro i zostanie zbudowane do początku 2023 r.

Wspieranie transformacji energetycznej klientów

Jeżeli chodzi o marketing gamy Z.E. i wsparcie dla klienta, Renault Trucks utworzyło nową jednostkę odpowiedzialną za projekty mobilności elektrycznej, aby zwiększyć zarówno wydajność operacyjną, jak i zadowolenie klienta. Zespół ten zdobył wysoki poziom wiedzy i pracuje nad rozwojem partnerstw obejmujących wszystkie zainteresowane strony (przewoźników, dystrybutorów, organy publiczne, dostawców energii itd.) w celu zaproponowania inteligentnej i konkurencyjnej gamy pojazdów elektrycznych o wartości dodanej dla przewoźników.

Na koniec Renault Trucks zadbało o włączenie usług do oferty pojazdów, aby ułatwić życie swoim klientom, którzy szukają rozwiązania najlepiej dopasowanego do ich działalności. Oprócz pojazdu, marka Renault Trucks oferuje kompleksowy pakiet usług transportowych, obejmujący akumulatory, rozwiązania w zakresie instalacji stacji ładowania w siedzibie klientów, optymalizację zużycia energii, naprawy i obsługę, finansowania i ubezpieczenie. Renault Trucks jest zaangażowany w ułatwianie życia swoim klientom i stara się być producentem, który zapewnia spokój. W okresie dużych zmian i niepewności jest to coś, czego przewoźnicy potrzebują najbardziej.