MAN: DHL Parcel zakupił samochody elektryczne dla kurierów

DHL Parcel Polska powiększa swoją flotę samochodów dostawczych o pojazdy MAN eTGE. Zaawansowane technologicznie elektryki będzie można spotkać m.in. na ulicach Warszawy, Gdańska, czy Poznania.

Włączając kolejne pojazdy elektryczne do swojej floty kurierskiej, firma konsekwentnie realizuje politykę GoGreen, której celem jest osiągnięcie zerowej emisyjności do 2050 r. Pojazdy w ramach wynajmu długoterminowego z pełną obsługą dostarczyła firma Arval.

– Popyt na usługi kurierskie nieustannie rośnie m.in. ze względu na coraz większą popularność zakupów online. Już od dawna prowadzimy intensywne testy różnych modeli samochodów dostawczych o napędzie elektrycznym, które doskonale sprawdzają się w się w ramach miejskiej logistyki. Zbierają również bardzo pozytywne opinie naszych kurierów, którzy cenią sobie komfort jazdy i wygodę, jaką zapewnia elektryczny napęd. Jako firma, której misją jest osiągnięcie zerowej emisji CO2 będziemy sukcesywnie elektryfikowali flotę kurierską. Chcemy być liderem elektromobilności w naszej branży i wpływać na kierunek zmian na rynku. Już teraz współpracujemy z Polskim Towarzystwem Paliw Alternatywnych w ramach największego projektu badawczego dotyczącego komercyjnego wykorzystania samochodów elektrycznych. Tylko do końca roku będziemy mieli około 150 samochodów elektrycznych, a w najbliższych latach będzie ich już ponad 500. Rozwiązania proekologiczne stosujemy nie tylko w kontekście floty. Jednym z przykładów jest wykorzystanie potencjału OZE. W wybranych terminalach DHL Parcel korzystamy z energii elektrycznej wytwarzanej właśnie przez nasze instalacje fotowoltaiczne – informuje Bartłomiej Wnęk – Wiceprezes ds. Operacyjnych z DHL.

Dostawcze elektryczne pojazdy włączane obecnie do floty DHL Parcel to MAN-y eTGE, o ładowności 950 kg, z baterią pozwalającą na przejechanie ok. 110 km po naładowaniu jej do pełna. Samochody są dostarczane przez producenta wraz z przenośnymi ładowarkami i będą ładowane w bazach DHL. Firma odebrała dotychczas 33 elektryczne MAN-y, które już służą kurierom. Do końca 2021 r. DHL chce użytkować w Polsce około 100 elektrycznych pojazdów dostawczych.

– Samochody dostawcze MAN eTGE to nie pierwsze elektryczne pojazdy we flocie DHL Parcel Polska. Od kilku lat kurierzy DHL korzystać mogą z elektrycznych rowerów, zaś w 2019 r. do eco-floty włączono elektryczne Mercedesy e-Vito. Wszystkie samochody elektryczne, którymi poruszają się kurierzy DHL Parcel, dostarczyła firma Arval Service Lease Polska w ramach wynajmu długoterminowego z pełną obsługą. Umowa obejmuje dostawę pojazdów wraz z pakietem serwisowym, ubezpieczeniem, sezonową wymianą opon oraz samochodami zastępczymi w razie potrzeby. – Wymiana dostawczych samochodów na elektryczne w takich firmach jak DHL Parcel będzie mieć pozytywny wpływ na jakość powietrza w miejskich aglomeracjach. Jesteśmy przekonani, że przejście na bezemisyjne napędy to tylko kwestia czasu a elektromobilnej rewolucji nic już nie zatrzyma. Widzimy coraz większą dostępność modeli aut EV i coraz większe zainteresowanie naszych klientów samochodami elektrycznymi. Za ich włączeniem do firmowej floty przemawiają niskie koszty eksploatacji oraz wysoki komfort jaki na co dzień zapewniają użytkownikom- mówi Robert Antczak, Dyrektor Generalny Arval Service Lease Polska. Najbardziej wygodna i przewidywalna pod względem kosztów opcja wejścia w elektromobilność to wynajem. Bez wpłaty własnej, z pełną obsługą i ubezpieczeniem auta, stały miesięczny koszt wynajmu a ryzyko wartości rezydualnej po stronie firmy wynajmującej. Elektryfikacja flot naszych klientów jest naszym cele strategicznym – dodaje Robert Antczak

– Charakter ruchu ulicznego i logistyka miejska ulegają ciągłym zmianom: wzrasta populacja, większy nacisk kładzie się na szkodliwe emisje i zagrożenie hałasem. Jednocześnie wciąż rosną zadania i wyzwania stojące przed dostawcami towarów i ruchem dystrybucyjnym. MAN eTGE to doskonały sposób na sprostanie obecnym i przyszłym wyzwaniom. Wszechstronny furgon jest bezemisyjny i w praktyce bezgłośny, co pomaga chronić środowisko, redukuje szkodliwe emisje w powietrzu i zmniejsza hałas. Dzięki MAN eTGE można też obniżyć bieżące koszty operacyjne. Zużycie energii, konserwacja, ubezpieczenie, podatki i opłaty drogowe są w jego przypadku znacznie niższe. Cieszę się, że jako jedni z pierwszych przekazujemy firmie DHL tak innowacyjne pojazdy – powiedział podczas oficjalnego przekazania pojazdów Marc Martinez, prezes MAN Truck & Bus Polska.

DHL Parcel Polska to lider polskiego rynku przesyłek krajowych i prekursor innowacyjnych rozwiązań e-commerce, dedykowanych klientom w Polsce i w Europie. Niekwestionowany ekspert w swoim obszarze. Globalny partner logistyczny doceniany przez odbiorców, kontrahentów i ekspertów branży. DHL Parcel, korzystając z ponad 50 lat doświadczenia grupy DP DHL, inspiruje rynek, wyznaczając trendy i projektując rozwiązania w pełni dostosowane do dynamicznie zmieniających się potrzeb. To firma, która tworzy przestrzeń do innowacyjnego myślenia, rozwijania kompetencji i budowania zaangażowania pracowników. Świadczy o tym wielopokoleniowy zespół profesjonalistów, który już od ponad 20 lat buduje pozycję firmy. Zespół DHL Parcel tworzy obecnie ponad 3000 pracowników i 4000 kurierów. Infrastruktura firmy to nowoczesne, krajowe centra sortowania i terminale. DHL Parcel posiada także szeroką sieć 10 000 punktów partnerskich, w których szybko i wygodnie można nadać lub odebrać przesyłkę. Sieć tworzą między innymi sklepy Inmedio, 1-minute, Relay, Żabka, Freshmarket, Kaufland, czy sieć stacji benzynowych Shell.

(MM)

Fot. MAN