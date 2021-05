IVECO: Aktualizacje IVECO OtA (Over the Air)

IVECO nadal rozszerza swoją ofertę usług cyfrowych IVECO ON, koncentrując się na ułatwianiu życia kierowcy i pomaganiu menedżerowi floty w utrzymaniu wydajnej i produktywnej floty. Innowacyjna funkcja IVECO OtA (Over the Air), dostępna we wszystkich pojazdach Daily i IVECO S-WAY wyposażonych w moduł telematyczny, umożliwia klientom samodzielne i zdalne przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania, oszczędzając czas i zwiększając dyspozycyjność pojazdu.

Funkcja IVECO OtA (Over the Air) jest niezwykle łatwa w użyciu i umożliwia szybką aktualizację oprogramowania pojazdu, wygodną dla kierowcy i kierownika floty, bez konieczności odwiedzania serwisu. Klient może to zrobić w dowolnym miejscu i czasie – wymaga jedynie zaparkowania pojazdu w bezpiecznym miejscu i zajmuje zaledwie kilka minut przy bardzo prostej procedurze. Oznacza to, że kierowca może zainstalować aktualizację w dowolnym momencie, podczas postoju w trakcie misji, nie tracąc czasu.

– W IVECO nieustannie szukamy sposobów, aby ułatwić życie naszym kierowcom i menedżerom flot oraz pomóc im wydajniej pracować. W związku z tym stale poszerzamy i ulepszamy naszą szeroką gamę usług umożliwiających łączność. Nowy sposób aktualizacji IVECO OtA (Over the Air) ułatwia wgranie najnowszego oprogramowania pojazdów (nowych funkcji, aplikacji i ulepszeń). Nasi klienci mogą być pewni, że ich pojazdy są zawsze zaktualizowane, chronione i działają jak najlepiej, bez marnowania czasu na serwis. Łatwo, szybko, wydajnie – jednym słowem, sprytnie – powiedział Thomas Hilse, prezes marki IVECO.



Aby skorzystać z funkcji IVECO OtA (Over the Air), klient musi posiadać pojazd Daily lub IVECO S-WAY z modułem telematycznym Connectivity Box i być zarejestrowanym użytkownikiem portalu IVECO ON wraz z aktywnymi usługami łączności dla danego pojazdu. Po otrzymaniu informacji, że aktualizacja jest dostępna, a pojazd jest bezpiecznie zaparkowany, klient może ją pobrać i zainstalować za pomocą systemu multimedialnego HI-CONNECT lub (dla pojazdów gamy ciężkiej S-WAY) aplikacji na smartfon Easy Way. Po kliknięciu przycisku aktualizacji IVECO OtA (Over the Air), system wyszuka aktualizację i rozpocznie pobieranie. Jest to tak proste, jak aktualizacja urządzenia mobilnego. Nowa funkcja będzie wkrótce dostępna także w aplikacji dla pojazdów gamy lekkiej – Daily Business Up.