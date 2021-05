DROGI: Nowy serwis informacyjny – drogi.gddkia.gov.pl

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników dróg krajowych, od 24 maja 2021 r. zostanie uruchomiony nowy serwis dedykowany podróżującym po drogach krajowych. Ma on przede wszystkim stanowić pomoc i źródło informacji dla poruszających się po drogach zarządzanych przez GDDKiA.

Nowy design i nawigacja

Nowoczesny interfejs zapewni intuicyjne przeglądanie serwisu. Zastosowanie kontrastującej kolorystyki i elementów prowadzących użytkowników do poszczególnych części ułatwi obsługę nie tylko na komputerze, lecz również na urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety. To właśnie z tych urządzeń przeważnie korzystamy w podróży. Dzięki zastosowaniu powszechnej już techniki Responsive Web Design (RWD) układ serwisu będzie dostosowywał się do rozmiaru ekranu i okna przeglądarki. Ponadto układ widoczny na urządzeniach mobilnych będzie uproszczony, tak aby ułatwić nawigację wtedy, gdy jest to najbardziej istotne, np. w przerwie na trasie lub gdy szybko potrzebujemy dotrzeć do danej informacji.

Znane w nowym wydaniu

Kluczowym elementem nowego serwisu będą dobrze znane mapy, które uzupełniono o nowe funkcjonalności. Informacje widoczne na mapach dostarczane są bezpośrednio z danych Krajowego Punktu Dostępowego realizowanego w ramach międzynarodowych projektów „Budowa Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu” (KPD1) oraz „Budowa Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu 2” (KPD2). Oba projekty, uzyskały dofinansowanie z funduszu CEF (Connecting Europe Facility) w ramach europejskich projektów CROCODILE 1 i CROCODILE 2. Usługa KPD to jednolity w skali kraju punkt dostępowy do danych użytecznych przy tworzeniu serwisów informacji dla podróżnych.

Nowe narzędzia w rękach kierowcy

Zauważyłeś uszkodzony znak, element infrastruktury (bariery, siatki ochronnej) lub ubytek w nawierzchni? Po drodze ekspresowej lub autostradzie porusza się pieszy lub rowerzysta? Zauważyłeś śmieci lub inne przedmioty na drodze, które stanowią niebezpieczeństwo dla użytkowników? Do dyspozycji kierowców oddane zostanie nowe narzędzie, jakim jest formularz zgłoszeń drogowych. Umożliwi on zgłoszenie tego rodzaju utrudnień i innych zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo drogach krajowych. Takie zgłoszenie trafi bezpośrednio do pracowników Punktu Informacji Drogowej GDDKiA. Po wstępnej analizie zgłoszenie będzie weryfikowane przez patrol terenowy GDDKiA. Nowy formularz pomoże kierowcom przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach.

Kolejną nowością będzie reaktywacja formularza dedykowanego oznakowaniu na drogach krajowych. Formularz to odpowiedź na liczne sugestie i propozycje zmian, jakie wpływają do GDDKiA w związku z obserwacjami użytkowników. Umożliwi on szybkie i proste przekazywanie opinii i uwag dotyczących organizacji ruchu na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Wystarczy tylko wybrać konkretną drogę krajową, dokładnie określić lokalizację i przekazać uwagę dotycząca np. uszkodzonego znaku lub konieczności uzupełnienia oznakowania. Wszystkie zgłoszenia będą weryfikowane przez GDDKiA i brane pod uwagę podczas monitorowania stanu organizacji ruchu.

Krajowy System Zarządzania Ruchem (KSZR) stanowi zbiór projektów i działań, których efektem będzie wdrożenie usług dynamicznego zarządzania ruchem, informowania o warunkach ruchu na sieci dróg krajowych oraz wsparcie procesów utrzymania infrastruktury drogowej. W nowym serwisie zadbano również o to, aby informacje o tym istotnym projekcie zaprezentować w nowej i ciekawej formie. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi funkcjonalnościami KSZR oraz z planowanymi terminami wdrożenia jego poszczególnych elementów.

To jednak nie koniec zmian i nowości. Na bieżąco analizowane będą pomysły na pojawiające się zapotrzebowanie użytkowników dróg krajowych. W nowym serwisie już teraz udostępnione są informację na temat zdarzeń mających bezpośredni wpływ na płynność ruchu. W sekcji Komunikaty pojawiają się aktualnie występujące i rozpoznane przez pracowników Punktów Informacji Drogowej zdarzenia, takie jak wypadki, kolizje, blokady i inne poważne incydenty na drogach krajowych. To istotne narzędzie z perspektywy kierowcy. Będzie ono rozwijane tak, aby z czasem stanowiło ono jeszcze dokładniejsze źródło informacji.

Nowy serwis będzie działał niezależnie od głównego serwisu internetowego GDDKiA, który pozostanie głównym źródłem informacji o realizowanych zadaniach.

Zapraszamy do korzystania z serwisu drogi.gddkia.gov.pl.