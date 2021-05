Mercedes-Benz: Wsparcie edukacji przyszłych kierowców zawodowych

Kwalifikacje kierowców zawodowych to obszar bardzo istotny w działalności Mercedes-Benz Trucks Polska. Przejawem tego są liczne szkolenia oferowane firmom transportowym, wspierające doskonalenie jazdy ekonomicznej i bezpiecznej. Na umiejętności kierowcy wpływ ma także znajomość pojazdu – dlatego też firma zdecydowała się wziąć udział w akcji zainicjowanej przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, w ramach której do 11 wybranych do programu szkół zawodowych trafią pomoce naukowe w postaci silników i skrzyń biegów z rodziny Daimler Trucks. Akcja wspiera edukację uczniów zdobywających zawód kierowcy-mechanika i została uroczyście zaingurowana 14 maja w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce. W przekazaniu pierwszego z silników wzięła udział dyrektorka szkoły Alina Bałdyga, wiceprezydent Ostrołęki Anna Gocłowska, a także przedstawiciele władz ZMPD i Mercedes-Benz Trucks Polska – oraz, oczywiście, liczna grupa uczniów.

– Kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, polscy przewoźnicy drogowi stali się transportową potęgą Europy, wykorzystali tę szansę dzięki pracowitości i odwadze swojej oraz kierowców – mówił otwierając uroczystość Sławomir Jeneralski z ZMPD. – Kierowcy to potężna grupa zawodowa, ale wciąż ich brakuje na rynku pracy. Dla przewoźników to problem, który w największym stopniu utrudnia rozwój ich firm. Stąd wszystkie działania, które w jakikolwiek sposób wspierają kształcenie kierowców, są tak ważne i dlatego tak się cieszymy z tego spotkania.

Sławomir Jeneralski podkreślił też, że wybór zarówno daty – Międzynarodowego Dnia Kierowcy Zawodowego – jak i miejsca nie jest przypadkowy. Trzy lata temu bowiem, to właśnie uczniowie szkoły w Ostrołęce ustanowili rekord Polski w konkursie na to, ile osób zmieści się w kabinie ciężarówki – a zmieściło się ich dokładnie… 64.

Zdaniem dyrektorki szkoły w Ostrołęce kształcenie zawodowe w branży motoryzacyjnej wiąże się z koniecznością ciągłego podążania za rozwojem technologii, co nie byłoby możliwe bez wsparcia partnerów. – To, że inauguracja wspólnego programu wspierania kształcenia zawodowego kierowców ma miejsce w naszej szkole, jest zaszczytem i radością, a także pomocą i dopełnieniem naszej idei: podążaj za swoją pasją, a sukces podąży za tobą – powiedziała Alina Bałdyga. – My możemy podążać za swoją pasją dzięki temu, że mamy takich partnerów jak Mercedes-Benz Trucks Polska, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych oraz organ prowadzący szkołę – prezydenta miasta Ostrołęki. Dzięki nim możemy pomagać uczniom zdobywać w nowoczesny i efektywny sposób wiedzę oraz umiejętności praktyczne, podążać za potrzebami rynku pracy. ZMPD wspiera nas od wielu lat, mam nadzieję, że również Mercedes-Benz Trucks Polska stanie się dla nas takim dobrym duchem i partnerem. Jestem przekonana,że ta współpraca zaowocuje sukcesem.

Bardzo cieszę się ze spotkania tu osób, którym dobro młodzieży nie jest obojętne i które kreatywnie podchodzą do realizacji zadań, mających na celu wspieranie kształcenia zawodowego znakomitych fachowców.

Przemysław Rajewski, prezes Mercedes-Benz Trucks Polska, także podkreślił gotowość do kompleksowych działań. – Myślimy o temacie edukacji przyszłych kierowców bardzo szeroko, dlatego nie będziemy się ograniczać tylko do przekazania pomocy naukowych w postaci silników i skrzyń biegów – powiedział. – Mamy w planach także organizację szkoleń, już w kolejnym tygodniu będziemy prowadzić specjalne lekcje online, z udziałem naszych trenerów, którzy w atrakcyjny sposób przybliżą uczniom budowę Actrosa.

Przedsmak takich lekcji uczniowie mogli poczuć dzięki SmartTruckowi, który stanął na placu szkolnym. Każdy mógł się z nim dokładnie zapoznać,a chętnych do tego nie brakowało.

– Naszym zadaniem jako producenta jest dostarczenie pojazdu, którym można przewozić towary. Musi on jednak być nowoczesny – dlatego zawód kierowcy-mechanika już dawno nie opiera się na samej mechanice,w pojazdach jest coraz więcej elektroniki – powiedział Przemysław Rajewski. – Oprócz silnika, który stanie się pomocą dydaktyczną, przywieźliśmy tu nasz flagowy produkt – Actrosa najnowszej generacji, żeby pokazać uczniom, jak wygląda nowoczesny samochód transportowy. Bo praca kierowcy, choć trudna, może być lżejsza i bezpieczniejsza dzięki wielu systemom, które znajdują się na pokładzie Actrosa.

Kształcenie kierowców zawodowych przez ponad 30 lat nie było obecne w programach szkół. Przywrócenie klas o takim profilu i tym samym możliwości zdobycia zawodu, który jest nie tylko bardzo poszukiwany na rynku pracy, ale również atrakcyjny, stało się misją ZMPD. Sześć lat temu została ona uwieńczona sukcesem. – Jako ZMPD zajmujemy się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z samym transportem, jednak rozumiemy też, że jeśli się nie rozpędzi tego koła zamachowego, to ono samoistnie nie zacznie się toczyć. Dlatego, przy pomocy także samych przewoźników, staramy się tę machinę uruchomić i zlikwidować bariery w dostępie do zawodu kierowcy – powiedział Jan Buczek, prezes ZMPD. – Dziś w 125 szkołach zawodowych w Polsce ponad 5 tys. uczniów kształci się na kierowców. Bardzo ważne jest, żeby mieli oni dostęp do najnowszych technologii. Silnik, który dziś przekazujemy dzięki Mercedes-Benz Trucks Polska, bardzo odbiega od typowych modeli mechanicznych – jest tu wiele elektroniki i każdy detal ma ogromne znaczenie. Mercedes jest mistrzem, jeśli chodzi o zużycie paliwa, ale by to osiągnąć, koniecznych było wiele doświadczeń i prób. Doprowadziły one w sposób absolutnie optymalny do takiego procesu zasilania i spalania paliwa w tym silniku, żeby koszty zarówno ekonomiczne i ekologiczne były najniższe.

Prezes Buczek podkreślił jednocześnie, że na kwalifikacje kierowcy zawodowego składa się dziś bardzo szeroka wiedza, dlatego niezbędne jest kształcenie na odpowiednim poziomie, co nie byłoby możliwe bez wsparcia władz samorządowych. – Oświata służy gospodarce – powiedziała Anna Gocłowska, wiceprezydent Ostrołęki. – Ale bardzo ważne jest tu połączenie umiejętności teoretycznych z praktycznymi, współpraca z pracodawcami.W niektórych branżach jest to kluczowe, a nie jest łatwo zapewnić w nich nowoczesne pomoce dydaktyczne, bo postęp jest bardzo szybki. Tak właśnie jest w przypadku motoryzacji. Tym bardziej cieszymy się, że szkoła zyskała takich sojuszników jak ZMPD i Mercedes-Benz Trucks Polska. Będziemy pielęgnować te relacje i upowszechniać akcję uruchamiania klas kształcących kierowców zawodowych.

Pomoce naukowe od Mercedes-Benz Trucks Polska trafią do uczniów 11 szkół w całej Polsce: w Teresinie, Olsztynie, Łukowie, Gostyninie, Gdyni, Siedlcach, Łopusznie, Strzelcach Opolskich, Białymstoku i Gorlicach. O tym, że nie tylko będą przydatne, ale też wzbudzą entuzjazm przyszłych kierowców zawodowych, najlepiej może świadczyć wypowiedź jednej z uczennic szkoły w Ostrołęce, która tak podsumowała uroczystość: – Gwarantuję, że rozkręcimy ten silnik do ostatniej śrubki, a potem tak samo go poskładamy i żadna śrubka nam nie zostanie. Bardzo się cieszymy, że ten silnik to właśnie Mercedes, bo jak powszechnie wiadomo: bez gwiazdy nie ma jazdy!