Kögel Telematics staje się wyposażeniem standardowym

Kögel zapowiada, że od czerwca wszystkie pojazdy firmy będą seryjnie wyposażone w system telematyczny do naczep Kögel Telematics. Operatorzy flot otrzymają możliwie największą przejrzystość i pełną kontrolę kosztów.

Od czerwca firma Kögel będzie wyposażać fabrycznie wszystkie pojazdy w system telematyczny do naczep Kögel Telematics. – Podjęliśmy tę decyzję mając na uwadze obecne i przyszłe wymagania branży naczep. W ten sposób dajemy naszym klientom potężne narzędzie, które pomoże im mieć w każdej chwili pełną kontrolę, m.in. nad stanem floty naczep i ładunku, a także nad kosztami operacyjnymi ─ wyjaśnia Massimo Dodoni, dyrektor zarządzający ds. obsługi posprzedażowej / usług o wartości dodanej / rozwoju działalności na rynkach pozaeuropejskich. – Oznacza to, że w pełni realizujemy motto naszej firmy: ‚Economy meets Ecology – Because we care’”. W firmie Kögel koncentrujemy się na klientach i ich potrzebach.

System Kogel Telematics pomaga obniżyć koszty floty pojazdów dzięki zoptymalizowanym, przewidywalnym procesom obsługi i konserwacji, a tym samym jeszcze bardziej obniżyć koszty użytkowania pojazdów. Doskonały stan techniczny naczepy zapewnia optymalne zużycie paliwa przez pojazd. Zmniejsza to emisję CO2 i zanieczyszczeń.

Dzięki otwartym interfejsom użytkownicy różnych naczep mogą np. łatwo uzyskać wszystkie dane telematyczne dla swojej floty – niezależnie od preferowanego portalu telematycznego. – Tylko standardowe i otwarte interfejsy oraz kompatybilność z systemami innych firm gwarantują efektywne zarządzanie flotą – mówi Dodoni.

Kögel, zwany Kögel Telematics, to system specjalnie dostosowany do naczep firmy Kögel. Ekonomiczny, nowoczesny i niezawodny system telematyczny zapewnia dostęp w czasie rzeczywistym do danych EBS, lokalizacji, chłodzenia, opon i do danych naczepy. Wszystkie zarejestrowane dane można – dzięki bazie danych Kögel Telematics-Connectivity – nie tylko zobaczyć w przejrzystym i intuicyjnym portalu internetowym Kögel Telematics i innych systemach zarządzania flotą, lecz także zaimportować w czasie rzeczywistym do istniejących procesów i najrozmaitszych systemów oprogramowania. Dzięki portalowi internetowemu i wszystkim innym popularnym systemom dane te mogą być w razie potrzeby analizowane.

Ponadto w portalu internetowym można ustawić alarmy, które informują spedycję, warsztat lub kierownictwo floty, w zależności od potrzeb, SMS-em lub wiadomością e-mail o zdefiniowanych odchyleniach w ustawionych parametrach – np. w odchylenie pojazdu od trasy (Geofencing) lub w odchyleniach od ustawionej temperatury.



Pakiety telematyczne i możliwości przesyłu danych, opcjonalne wyposażenie sprzętowe oraz ceny mogą się różnić zależnie od typu naczepy.

(MM)

Fot. Kögel