MAN: Autobus elektryczny przekroczył barierę 550 kilometrów zasięgu

Elektryczny autobus MAN obsługiwał połączenie liniowe przez 24 godziny, bez ładowania, a zasięg wyniósł 550,8 kilometrów. Przejazd odbył się 18 maja w warunkach rzeczywistych ulicami w Monachium.

– Obsługa linii autobusowej w warunkach rzeczywistych na trasie 550 kilometrów przy tylko jednorazowym ładowaniu baterii to naprawdę ogromny sukces autobusu MAN Lion’s City E i jego kierowców. Bardzo się cieszymy z tego niesamowitego wyniku. Pokazuje on wyraźnie, że już dziś elektromobilność jest w pełni realistyczna – mówi Rudi Kuchta, Head of Business Unit Bus w spółce MAN Truck & Bus.

Wraz ze swoim zespołem wysłał on autobus MAN Lion’s City 12 E w ramach testu MAN eBus Efficiency Run na trasę linii autobusowych 176 i X80 obsługiwanych przez monachijskie zakłady transportowe MVG. Elektryczny autobus miejski MAN przez 24 godziny kursował na trasie między ulicą Karlsfelder Straße a stacjami Moosach i Puchheim. Za kierownicą siedzieli kierowcy MAN ProfiDrive. Testowemu przejazdowi w ramach MAN eBus Efficiency Run towarzyszyli także dziennikarze i eksperci TÜV SÜD. Przed rozpoczęciem jazdy eksperci zaplombowali gniazdo do ładowania, a po zakończeniu testu usunęli plombę i potwierdzili przebytą trasę.

– Zależało nam na wykazaniu, że nasz MAN Lion’s City E w rzeczywistych warunkach może mieć bardzo daleki zasięg. Przejechanie 550 kilometrów pozwoliło nam osiągnąć ten cel – mówi Kuchta. – Oprócz dostępności i niezawodności to właśnie kwestia zasięgu jest ważnym kryterium dla naszych klientów. Na połączeniach liniowych, które dotychczas były obsługiwane przez jeden pojazd z silnikiem spalinowym, w przyszłości powinien kursować także tylko jeden pojazd elektryczny, który musi się idealnie dostosować do dotychczasowych procesów operacyjnych. Przy zasięgu 550 km osiągnięcie tego celu w 99% przypadków jest możliwe bez konieczności dodatkowego ładowania. Klienci mogą zatem ładować autobus na bazie i nie muszą inwestować w dodatkowe urządzenia techniczne na trasie, co stanowi dla nich istotną zaletę.

Nawet przy zasięgu „tylko” 400 km lub 300 km pokrytych zostanie odpowiednio 98 lub 89 % tras obsługiwanych przez klientów MAN. Szacunki te wynikają z analizy 1325 tras, przeprowadzonej przez ekspertów MAN Transport Solutions w ramach doradztwa eMobility dla przedsiębiorstw transportu publicznego. Firma MAN już w 2018 roku uruchomiła dział MAN Transport Solutions, który oferuje odpowiednie know-how i usługi, aby ułatwić klientom przejście na mobilność elektryczną.

Zespołowi MAN eBus Efficiency Run bardzo zależało na testowaniu autobusu elektrycznego w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych. Dlatego MAN Lion’s City E pokonywał rzeczywistą trasę, zatrzymywał się na wszystkich przystankach, otwierał drzwi i ponownie je zamykał. Ponadto zastosowany balast symulował średnie obciążenie pasażerami.

– Jechaliśmy częściowo obciążeni przy wiosennej pogodzie na stosunkowo równej trasie linii miejskiej/podmiejskiej – były to oczywiście korzystne warunki w praktyce – mówi Heinz Kiess, kierownik działu marketingu autobusów i dodaje: – Nie mniej zasięg 550 km na pewno jest bardzo przekonującym wynikiem. Potwierdza on także pozytywne doświadczenia wielu naszych klientów, którzy mieli już możliwość stosowania lub testowania autobusu MAN Lion’s City E.

Autobus elektryczny testowany w ubiegłym roku w hiszpańskim mieście Badajoz spotkał się z bardzo dobrym odbiorem. Przy ekstremalnie wysokich temperaturach przekraczających 35 stopni MAN Lion’s City E pracował przez całą 16-godzinną zmianę i pokonał pełną trasę liniowego połączenia podmiejskiego o długości 284 km.

– Na koniec dnia autobus był jeszcze wystarczająco naładowany. Nasz autobus elektryczny może być zatem stosowany także na trasach, które dotychczas wydawały się niedostępne dla pojazdów elektrycznych – mówi Manuel Fraile, Head of Sales Bus w firmie MAN Truck & Bus Iberia.

Zaawansowana technologia ogniw zapewnia daleki zasięg

Możliwości takie zawdzięczamy zaawansowanej technologii ogniw koncernu Volkswagen, którą MAN mógł zastosować w autobusach elektrycznych. Ponadto przemyślany system zarządzania temperaturą zapewnia wyjątkowo dobrą dostępność pojazdu, niezależnie od pory roku. Dzięki temu autobus MAN Lion’s City E gwarantuje zasięg do 270 km przez cały okres życia baterii. – Testy w ramach MAN eBus Efficiency Run potwierdziły, że w optymalnych warunkach eksploatacji zasięg ten może być znacznie większy – podkreśla Heinz Kiess.

Oprócz innowacyjnych technologii, istotnym czynnikiem mającym wpływ na zasięg autobusu elektrycznego jest także efektywny sposób prowadzenia pojazdu. Dlatego podczas przejazdu testowego za kierownicą siedzieli doświadczeni kierowcy z działu MAN ProfiDrive. – Nie można absolutnie pominąć wpływu kierowcy. Dlatego wraz z naszym autobusem elektrycznym oferujemy specjalistyczne treningi dla kierowców. Szkolenia te obejmują także techniki jazdy pozwalające na ograniczenie zużycia energii – mówi Kiess.

Przyszłość należy do napędu elektrycznego



Treningi dla kierowców są jednym z elementów kompleksowej koncepcji elektromobilności. Wynika to z głębokiego przekonania MAN Truck & Bus, że przyszłość transportu miejskiego należy do napędów elektrycznych. Dlatego przeznaczony dla transportu publicznego produkowany seryjnie MAN Lion’s City E pracuje na bateriach elektrycznych. Dla operatorów i klientów przygotowano także kompleksowe doradztwo w zakresie elektromobilności oraz innowacyjne rozwiązania koncentrujące się na infrastrukturze ładowania, zrównoważonym rozwoju i cyfryzacji. Eksperci działu MAN Transport Solutions analizują charakterystyczne profile tras obsługiwanych przez klientów. Pozwala to na ustalenie wpływu konkretnych warunków topograficznych, liczby przystanków i lokalnych czynników klimatycznych na rzeczywisty zasięg pojazdu.

Innowacyjne i praktyczne autobusy elektryczne MAN oraz indywidualnie dobrany do potrzeb klienta serwis mają stanowić istotne wsparcie dla branży pojazdów użytkowych. Odgrywa ona bowiem ważną rolę w procesie dekarbonizacji transportu i budowania systemów mobilności neutralnych pod względem gazów cieplarnianych. Odpowiednie ramy dla tych działań zostały wyznaczone przez stosowne wytyczne dotyczące redukcji emisji CO2. Najpóźniej wraz z przyjęciem przez Unię Europejską dyrektywy „Clean Vehicle” miasta muszą się przystosować do organizacji bezemisyjnego transportu.

– „Low Emission” należy zastąpić „No Emission”. Coraz więcej zakładów transportu publicznego zrozumiało konieczność tych zmian i kupuje już tylko autobusy miejskie z napędem elektrycznym bądź wyznacza sobie terminy na zastąpienie całej floty pojazdami bezemisyjnymi – mówi Kuchta.

W szczególności w obszarze miejskim można zaobserwować wyraźną tendencję dążenia do wprowadzenia elektromobilności. W roku 2020 europejski rynek autobusów elektrycznych obejmował ponad 2000 pojazdów przy wyraźnej tendencji wzrostowej. MAN Truck & Bus zakłada, że do 2025 połowa wszystkich nowych autobusów miejskich MAN będzie pracować na napędach alternatywnych. „Jest to pierwszy aktywny i cenny przyczynek do osiągnięcia celów klimatycznych wyznaczonych w porozumieniu paryskim”, wyjaśnia Kuchta. W celu pokrycia zwiększonego popytu na autobusy MAN Lion’s City E firma systematycznie zwiększa produkcję tego pojazdu. W najbliższych latach firma będzie w stanie wyprodukować w fabryce w Starachowicach do 2500 autobusów rocznie. W przypadku dalszego wzrostu zapotrzebowania po 2026 roku zdolności produkcyjne mogą być odpowiednio zwiększane.

(MM)

Fot. MAN