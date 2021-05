VOLVO BUSES: Belgijski przewoźnik zamówił 64 autobusy hybrydowe

Autobusy zostaną dostarczone w drugiej połowie 2021 roku i będą obsługiwały przewozy w regionach Liège, Charleroi, Brabancji Walońskiej i Namur – Luksemburg.

– Belgia po raz kolejny udowodniła, że jest prekursorem w dziedzinie zelektryfikowanych rozwiązań w transporcie publicznym, a my w Volvo Buses z wielką przyjemnością wspieramy ambicje Belgii w tworzeniu atrakcyjnych, zrównoważonych i wydajnych usług transportu publicznego – mówi Anna Westerberg, Prezes Volvo Buses.

Zamówienie na 64 pojazdy Volvo 7900 S-Charge jest częścią większej umowy ramowej z przewoźnikiem OTW, obejmującej Volvo Buses i innych partnerów. W ciągu najbliższych czterech lat OTW planuje dodać do swojej floty pojazdów łącznie 430 autobusów hybrydowych o długości 12 metrów. Jeszcze w 2018 roku, dostarczy do OTW około 100 autobusów hybrydowych.

– Volvo 7900 S-Charge doskonale spełnia nasze wymagania techniczne i handlowe. Całkowity koszt posiadania (TCO) oraz czas dostawy zdecydowanie wyróżniały się na tle konkurencji – mówi Vincent Peremans, Dyrektor Generalny OTW.

Volvo 7900 S-Charge, wprowadzone na rynek w 2020 r., nie wymaga infrastruktury do ładowania, ponieważ system odzyskiwania energii w autobusie jest wykorzystywany do ładowania akumulatorów podczas jazdy. Autobus może poruszać się wyłącznie na energii elektrycznej na dystansie do jednego kilometra i z prędkością do 50 km/h. Prowadzi to do znacznych oszczędności paliwa i pozwala wyeliminować emisję i hałas, na przykład na przystankach autobusowych i w miejskich strefach niskoemisyjnych.

– Volvo 7900 S-Charge to jeden z naszych najbardziej ekologicznych autobusów, generujący do 40% niższą emisję CO2 w porównaniu z podobnymi autobusami z silnikiem diesla. Dzięki wsparciu systemu Volvo geofencing i Volvo Zone Management (system zarządzania strefami), pojazd można zaprogramować tak, aby jeździł w trybie elektrycznym we wcześniej zdefiniowanych obszarach takich, jak strefy niskiej emisji – mówi Eric De Roy z Volvo Buses Belgium.

Autobusy Volvo 7900 S-Charge dla OTW zostaną wyprodukowane w fabryce Volvo Buses we Wrocławiu i będą gotowe do dostawy pod koniec 2021 roku.