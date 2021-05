DAIMLER TRUCK: Dzień Strategii – nowe cele i plany na przyszłość

20 maja 2021 roku Daimler Truck po raz pierwszy zorganizował Dzień Strategii, podczas którego przedstawił swoje ambitne zamierzenia jako niezależnej firmy oraz plany wykorzystania swojego pełnego potencjału, zarówno pod względem operacyjnym, jak i finansowym. Zarząd Daimler Truck pod kierownictwem prezesa Martina Dauma przedstawił strategiczne priorytety oraz najważniejsze cele finansowe i techniczne.

Jako światowy lider branży pojazdów użytkowych pod względem sprzedaży, udziału w rynku i globalnego zasięgu, Daimler Truck startuje z wiodącej pozycji. W typowym roku obrotowym Daimler Truck osiąga przychody w wysokości ponad 40 mld euro, sprzedając ok. pół miliona ciężarówek i autobusów. Dzięki portfelowi silnych marek na wszystkich dużych kontynentach, np. Freightliner, Mercedes-Benz, FUSO i BharatBenz, Daimler Truck oferuje najszerszą w branży paletę samochodów ciężarowych i autobusów. Firma jest również pionierem rozwiązań technicznych w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i zelektryfikowanych układów napędowych.

Patrząc w przyszłość, Daimler Truck – jako niezależna firma – przyspieszy realizację swoich ambitnych strategicznych celów i zadba o wyniki finansowe. Podczas gdy w Ameryce Północnej Daimler Truck ma bardzo silną pozycję i odgrywa w tym regionie dominującą rolę, posiadając 40-procentowy udział rynkowy w segmencie pojazdów ciężarowych o dużej ładowności oraz osiągając wzorcową rentowność, ostatnie wyniki uzyskiwane na innych rynkach regionalnych są mniej zadowalające. Konieczna będzie znaczna poprawa niespójnej rentowności regionalnej w Europie, Brazylii i Azji.

– Nasza misja jako niezależnej firmy jest oczywista – będziemy wytyczać drogę do transportu bezemisyjnego poprzez przyspieszenie rozwoju pojazdów z napędem akumulatorowym i napędem na ogniwa paliwowe. Znacząco zwiększymy swoją rentowność. Chcemy osiągnąć najlepszy wynik w każdym z regionów. Poszczególne regiony muszą stać się konkurencyjne, a my jesteśmy gotowi wdrożyć odpowiednie środki do realizacji tego celu. Jesteśmy przygotowani do podejmowania trudnych decyzji dla obniżenia naszych kosztów stałych i dalszej poprawy wyników finansowych – powiedział Martin Daum, prezes zarządu Daimler Truck AG.

W ramach Dnia Strategii prezes Martin Daum przedstawił nowy zarząd Daimler Truck, łączący umiejętności i energię konieczne do wprowadzenia zmian w wydajności i kulturze korporacyjnej. Na podium obecni byli Karin Rådström, prezes zarządu Mercedes-Benz Trucks, odpowiedzialna za regiony Europy i Ameryki Łacińskiej, John O’Leary, prezes zarządu Daimler Trucks North America; Hartmut Schick, prezes zarządu Daimler Trucks Asia oraz dr Andreas Gorbach, szef Truck Technology Group.

Daimler Truck ogłosił plany redukcji kosztów stałych, nakładów inwestycyjnych oraz wydatków na badania i rozwój o 15% do 2025 roku (względem poziomu z roku 2019). Redukcja kosztów stałych obejmuje zmniejszenie kosztów osobowych w Mercedes-Benz Trucks o 300 mln euro do 2022 r. oraz nowe działania, mające na celu dalszą redukcję złożoności, usprawnienie procesów i uzyskanie trwałych oszczędności. Daimler Truck skoncentruje się jeszcze mocniej na najbardziej dochodowych segmentach i regionach.

W celu zwiększenia rentowności i lojalności klientów Daimler Truck będzie też koncentrować się na wzroście przychodów w obszarze rynku wtórnego (aftermarket) i usług. Dotyczy to tradycyjnego segmentu części zamiennych i usług serwisowych, a także usług finansowych, takich jak dostosowane do potrzeb klienta leasing, kredyt i ubezpieczenia.

Ogłoszone niedawno zmiany w strukturze organizacyjnej Daimler Truck mają zapewnić każdemu regionowi większą ekspansywność i większą odpowiedzialność w zakresie rozwoju produktów. Zadaniem każdego z głównych rynków regionalnych – Ameryki Północnej, Europy, Ameryki Łacińskiej i Azji – będzie osiągnięcie wyznaczonych celów lokalnych w zakresie rentowności.

Dr Andreas Gorbach, nowy członek zarządu nadzorujący kwestie techniczne oraz szef Truck Technology Group, objaśnił założenia strategii technicznej Daimler Truck: W pierwszym rzędzie firma ograniczy inwestycje w konwencjonalny układ napędowy z silnikiem spalinowym ICE, podejmując w tym zakresie współpracę z partnerami. Przykładem niech będzie trwająca już współpraca z firmą Cummins w dziedzinie silników średniej mocy. Ponadto przedsiębiorstwo aktywnie poszukuje kolejnych partnerów do współpracy w dziedzinie silników przeznaczonych do ciężkich pojazdów użytkowych, aby wspólnie z nimi móc realizować niezbędne inwestycje. W perspektywie do 2025 r. Daimler Truck jeszcze bardziej ograniczy wydatki na konwencjonalne układy napędowe ICE, a większość nakładów przeznaczanych na badania i rozwój skieruje na rozwiązania techniczne związane z pojazdami bezemisyjnymi (ZEV). W obszarze techniki pojazdów bezemisyjnych (ZEV) firma koncentruje się zarówno na pojazdach z akumulatorowym napędem elektrycznym (BEV), jak i na pojazdach z napędem na wodorowe ogniwa paliwowe (FCEV).

Po rozpoczęciu produkcji w pełni elektrycznego FUSO eCantera w 2017 roku, Daimler Truck posiada najszersze portfolio pojazdów użytkowych ZEV spośród wszystkich globalnych producentów samochodów ciężarowych na rynku. Już w tej chwili w codziennej eksploatacji są takie pojazdy bezemisyjne, jak Freightliner eCascadia i eM2, Mercedes-Benz eActros i eCitaro oraz ikoniczny autobus szkolny Thomas Built Buses Jouley. Jednym z kolejnych produktów, które wejdą na rynek w przyszłym roku, jest Mercedes-Benz eActros LongHaul o zasięgu ok. 500 km. Planując na najbliższe lata rozwój specjalnej ciężarówki z akumulatorowym napędem elektrycznym (BEV) następnej generacji, Daimler Truck dąży do uzyskania zasięgu do 800 km.

Aby przyspieszyć rozwój firmy w segmencie pojazdów BEV, Daimler Truck znacząco rozszerza swoje know-how i opracowuje własne rozwiązania techniczne z zakresu napędów eDrive. Ponadto firma Daimler Truck ogłosiła dziś kilka znaczących przedsięwzięć partnerskich w zakresie techniki akumulatorowej i infrastruktury ładowania.

Koncentrując się intensywnie na ciężarówkach z akumulatorowym napędem elektrycznym, Daimler Truck zamierza również przyspieszyć rozwój i zastosowanie ciężarówek napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi (FCEV). Z uwagi na wysoką gęstość energetyczną wodoru, szybkie tankowanie i przewidywany rozwój systemu energii wodorowej na wielu rynkach, firma Daimler Truck jest przekonana, że pojazdy FCEV będą odgrywać kluczową rolę w drogowym transporcie towarowym.

Kluczowym wyzwaniem dla techniki FCEV jest infrastruktura. W ramach strategii, mającej na celu szybkie przyspieszenie rozwoju infrastruktury dla pojazdów BEV i FCEV, firma Daimler Truck ogłosiła dziś nowe partnerstwo z firmą Shell. Daimler Truck AG i Shell New Energies NL B.V. („Shell”) chcą wspólnie przyspieszyć wprowadzenie w Europie samochodów ciężarowych z napędem na wodorowe ogniwa paliwowe. W tym celu firmy te podpisały odpowiednie porozumienie. Partnerzy planują stworzenie infrastruktury tankowania wodoru oraz wyposażenie klientów w samochody ciężarowe z napędem na ogniwa paliwowe – celem jest dekarbonizacja drogowego transportu towarowego.

Shell planuje w pierwszej kolejności utworzenie sieci stacji tankowania zielonego wodoru pomiędzy trzema zakładami produkcyjnymi w holenderskim Rotterdamie oraz w Kolonii i Hamburgu. W planach firmy Shell jest uruchomienie od 2024 roku stacji tankowania dla ciężkich samochodów ciężarowych pomiędzy tymi trzema lokalizacjami. Następnie, w 2025 r. Daimler Truck AG zamierza przekazać klientom pierwsze ciężkie samochody ciężarowe z napędem wodorowym. Już od 2025 r. wspomniany korytarz ma mieć całkowitą długość 1,2 tys. kilometrów.