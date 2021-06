Mercedes-Benz: Testy cyfrowej płatności za paliwo na stacjach paliw Shell

W praktycznych testach, jakie przeprowadzono na stacjach Shell, ciężarówki Mercedes-Benz Actros po raz pierwszy samoczynnie płaciły za paliwo. Inżynierowie z Mercedes-Benz Trucks i Shell zainstalowali bowiem w pokładowym systemie ciężarówki nowy prototyp cyfrowego identyfikatora pojazdu Mercedes-Benz Trucks, współpracujący z prototypem cyfrowej karty paliwowej. Identyfikator ten (Truck-ID) działa jak wbudowany dowód tożsamości, za pomocą którego ciężarówka autonomicznie uwierzytelnia transakcje. Transfer danych, dzięki któremu pokładowy system komputerowy może na stacjach paliw Shell realizować płatności z użyciem cyfrowej karty paliwowej, odbywa się poprzez interfejs programowy Shell SmartPay API. Do omawianych testów użyte zostały normalne pojazdy seryjne, których oprogramowanie rozbudowano jednak o moduł płatnościowy i autoryzacyjny.

Kolejnym elementem technologicznym o kluczowym znaczeniu jest tak zwany Truck Wallet („portfel samochodu ciężarowego”) – i również w tym przypadku wykorzystano prototyp już istniejący. Truck Wallet to technologia platformowa służąca jako centralny program użytkownika; skupia ona wszystkie aplikacje, które uzyskują dostęp do identyfikatora Truck-ID i wykorzystują go do różnych celów. Jedną z tych aplikacji jest cyfrowa karta paliwowa, opracowana wspólnie przez ekspertów z Mercedes-Benz Trucks i Shell. We wspomnianych testach zastosowano ją w płatnościach on-line do uwierzytelniania i autoryzowania samochodu ciężarowego wobec centralnego systemu zarządzającego stacji paliw: najpierw pojazd na podstawie swojego identyfikatora Truck-ID był rozpoznawany przez system Shell, następnie aplikacja Shell SmartPay API zezwalała na transakcję. Istotnym elementem kontroli bezpieczeństwa było porównanie współrzędnych GPS danego samochodu z lokalizacją stacji paliw – ich zgodność stanowiła warunek aktywacji dystrybutora.

Jak dotąd, firmy przewozowe wyposażają swoich kierowców w fizyczne karty paliwowe, którymi można płacić na wybranych stacjach. Kwota zakupu jest wtedy pobierana bezpośrednio z konta firmy. Zainstalowana w samochodzie cyfrowa karta paliwowa pod wieloma względami ułatwiłaby kierowcom ciężarówek codzienną pracę. Przykładowo, nie musieliby oni po zatankowaniu fatygować się do okienka kasowego. Po drugie, dzięki takiej innowacji znacznie uprościłyby się czynności administracyjne w firmie transportowej i wzrosłoby bezpieczeństwo procesów, gdyż nie trzeba by wydawać kierowcom plastikowych kart, a następnie odbierać je od nich. Cyfrowa karta paliwowa utrudniłaby też rozpowszechnione obecnie oszustwa przy zakupie paliwa. Eksperci szacują, że roczna wielkość strat, jakie ponosi branża transportowa wskutek oszustw przy korzystaniu z kart paliwowych do tankowania ciężkich samochodów ciężarowych, opiewa na milionowe kwoty.

– Przeprowadzając niedawne testy weszliśmy w nową fazę projektu «Truck-ID & Truck Wallet», co bardzo nas cieszy. Swój pierwszy projekt pilotażowy w roku 2019 realizowaliśmy jeszcze w warunkach laboratoryjnych. Teraz natomiast zademonstrowaliśmy w realnej eksploatacji, że samochody ciężarowe potrafią na miejscu wchodzić w elektroniczną interakcję z systemem stacji paliw i autoryzować płatność poprzez sygnowanie odpowiednich danych – wyjaśnia Dr Helge Königs, szef projektu „Truck-ID & Truck Wallet” w Daimler Trucks.

Praktyczne zastosowanie opisywanej metody, opracowanej przez Mercedes-Benz Trucks i Shell, mogłoby wyglądać tak, iż menedżer floty w centrali przedsiębiorstwa transportowego będzie przydzielał samochodowi ciężarowemu cyfrową kartę paliwową na ekranie portfelu Truck Wallet. Umieszczenie karty paliwowej w portfelu Truck Wallet danego pojazdu spowoduje, że identyfikator Truck-ID pojazdu zostanie powiązany z tą kartą.

Operacja ta będzie przebiegała online, zatem menedżer floty będzie miał w każdej chwili dostęp do portfeli Truck Wallet wszystkich ciężarówek. Na trasie, gdy zajdzie potrzeba zatankowania, aplikacja nawigacyjna powiązana z portfelem Truck Wallet wskaże kierowcy najbliższą stację paliw. Gdy kierowca zatwierdzi w systemie wskazaną stację i dojedzie na nią, aplikacja zapyta go o numer wybranego dystrybutora.

Po zatankowaniu i odwieszeniu pistoletu wlewowego system firmy Shell prześle do Truck Wallet informację o ilości wlanego paliwa, numerze dystrybutora oraz cenie paliwa. Z kolei Truck Wallet prześle do systemu Shell poziom paliwa w zbiorniku. Jeśli wszystkie dane okażą się zgodne, kierowca w pokładowym systemie nawigacyjnym otrzyma sygnał zatwierdzenia i będzie mógł kontynuować jazdę. Równocześnie firma transportowa otrzyma z Truck Wallet niezbędne dane rozliczeniowe.