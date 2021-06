SOLARIS: Kolejne hybrydowe autobusy zamówione przez Barcelonę

W ostatnich dniach marca TMB, operator transportu w hiszpańskiej Barcelonie, rozstrzygnął przetarg na dostawę 30 autobusów hybrydowych, które trafią do floty przewoźnika AMB. Zamówienie otrzymała firma Solaris, zobowiązując się do dostarczenia ekologicznych pojazdów do końca 2021 roku. Ostateczne podpisanie umowy nastąpi w ciągu najbliższych tygodni. To kolejne duże zamówienie z rynku hiszpańskiego, jakie w ostatnich tygodniach zdobył Solaris. Oprócz 30 hybryd do stolicy Katalonii, producent dostarczy do Madrytu aż 250 autobusów napędzanych sprężonym gazem ziemnym.

Napęd hybrydowy zamówionych autobusów będzie składał się z silnika Euro 6 o mocy 151 kW oraz elektrycznego silnika trakcyjnego. Pojazdy zostaną również wyposażone w superkondensatory pozwalające magazynować, a następnie wykorzystywać energię pozyskiwaną z rekuperacji. To rozwiązanie znacznie obniża zużycie paliwa (w porównaniu do autobusów z napędem konwencjonalnym) i jednocześnie minimalizuje poziom emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Solarisy Urbino 12 hybrid zostaną dodatkowo wyposażone w system Arrive & Go, kontrolujący pracę silnika spalinowego. Funkcja ta pozwala na wyłączanie silnika podczas podjeżdżania do przystanku, ponownie włączając go podczas odjazdu. Umożliwia to pracę wyłącznie na silniku elektrycznym, zmniejszając hałas i emisję spalin w danym miejscu, z korzyścią dla pasażerów. Ponadto pojazdy w trybie Arrive & Go będą wykorzystywały system akustycznego ostrzegania o pojeździe (AVAS), dzięki któremu emitowane dźwięki ostrzegawcze będą informowały pieszych o obecności pojazdu z napędem elektrycznym.

Podróż pełną komfortu zapewnią, między innymi klimatyzacja całopojazdowa, nowoczesny system informacji pasażerskiej, gniazda USB dostępne dla wszystkich podróżujących czy też białe tablice LED. W trosce o jeszcze większe podniesienie poziomu bezpieczeństwa podróżujących plastikowe elementy siedzeń pasażerów zostaną pokryte powłoką antybakteryjną. Do dyspozycji kierowców oddany zostanie szereg rozwiązań wspierających komfort ich pracy, w tym kabina typu zamkniętego, dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. Bezpieczeństwo na drodze poprawią rozwiązania takie jak system MirrorEye – w miejscu tradycyjnych lusterek bocznych umieszczone zostaną kamery, gwarantujące lepszą widoczność w silnym słońcu, w czasie deszczu oraz po zmroku. A kolei system Eco Driver Advisor będzie odpowiadał za kontrolę i wsparcie ekonomicznej jazdy.

Pierwsze Solarisy pojawiły się w Barcelonie w 2014 roku. Obecnie jeździ tam ich już prawie 100, a większość z nich to pojazdy z napędami hybrydowymi i elektrycznymi. Solaris jest europejskim liderem w sprzedaży i produkcji autobusów nisko- i zeroemisyjnych. Na ulicach europejskich państw pojawiło się do tej pory przeszło 900 elektrobusów i ponad 760 autobusów hybrydowych marki Solaris.