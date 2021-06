SCANIA: Elektryczne śmieciarki w Kopenhadze

Mieszkańcy Kopenhagi będą mogli cieszyć się cichymi i czystymi ulicami dzięki 15 nowym, elektrycznym śmieciarkom Scania.

Obecnie zbiórką odpadów w Kopenhadze zajmują się firmy zewnętrzne. Lecz wkrótce umowa dobiega końca i obowiązek ten przejmie elektrociepłownia i spalarnia odpadów Amager Resource Center (ARC), stanowiąca ważne ogniwo w dążeniu stolicy Danii do zeroemisyjności. Zbiórka odpadów z gospodarstw domowych będzie prowadzona za pomocą nowych, całkowicie elektrycznych pojazdów, w większości marki Scania. Pierwsza elektryczna śmieciarka ma rozpocząć pracę już w przyszłym roku.

Ambitny plan przewiduje, że do 2025 r. Kopenhaga będzie neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Elektryczne śmieciarki przybliżają miasto do tego celu.

– To naprawdę ekscytujący projekt. Pojazdy ciężarowe są jego częścią, na równi z nową bazą i infrastrukturą do ładowania, co jest znaczną inwestycją samo w sobie. Plan zakłada, że śmieciarki będą wyjeżdżać dwa razy dziennie i będą doładowywane między wyjazdami. Pełne ładowanie będzie odbywać się nocą, poza godzinami szczytu, gdy energia jest „najczystsza” i najtańsza – mówi Per Fischer, dyrektor kontaktu z ARC.

Do 2025 r. zbiórka odpadów w Kopenhadze będzie realizowana za pomocą co najmniej 100 śmieciarek elektrycznych. Choć decyzja była podyktowana głównie zamiarem osiągnięcia neutralności węglowej, to mieszkańcy mogą spodziewać się także innych korzyści.

– Dla mieszkańców oznacza to dwie rzeczy: po pierwsze mniejsze zanieczyszczenie powietrza, ponieważ silniki elektryczne są zeroemisyjne, a po drugie niższy poziom hałasu, wynikający z zastosowania napędu elektrycznego. W przyszłości będzie słychać tylko dźwięk opróżniania kubłów – wyjaśnia Per Fischer.

– To zamówienie dowodzi ambicji miasta, które poważnie traktuje ochronę klimatu. To wspaniałe być częścią tego projektu. W tym obszarze Kopenhaga jest na czele, także w skali globalnej. Wielu ludzi na całym świecie pilnie śledzi postępy projektu – mówi Anton Freiesleben, dyrektor sprzedaży Scania Denmark.

Scania szacuje, że w 2025 r. zelektryfikowane pojazdy będą stanowić około 10% sprzedaży grupy w Europie. Do 2030 r. ich odsetek ma wzrosnąć do 50%. W nadchodzących latach Scania zamierza wzbogacać gamę pojazdów ciężarowych i autobusów co najmniej o jeden pojazd elektryczny rocznie.

Od 2022 r. w Kopenhadze odpady będą zbierać pojazdy Scania 25 L. L to oznaczenie nisko zawieszonej kabiny, a 25 odnosi się do zaokrąglonej mocy silnika elektrycznego, którego moc ciągła wynosi 230 kW (310 KM), a szczytowa 295 kW (400 KM). Pojazd został zaprezentowany w 2020 roku.

MM

Fot. Scania