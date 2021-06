IVECO: Najbardziej ekstremalny w terenie – nowy IVECO T WAY

IVECO uzupełnia gamę IVECO WAY o nowy terenowy samochód ciężarowy, zaprojektowany do wykonywania najtrudniejszych zadań transportowych w najbardziej ekstremalnych warunkach, jako następca legendarnego modelu TRAKKER.

Firma IVECO zorganizowała wydarzenie online w celu zaprezentowania nowego ciężkiego pojazdu terenowego IVECO T‑WAY przedstawicielom sieci sprzedaży oraz międzynarodowym mediom branżowym. IVECO T‑WAY kontynuuje tradycje solidności i niezawodności terenowych pojazdów, które marka od dawna ma w swojej ofercie. W nowym modelu zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, które przekraczają wszystkie oczekiwania pod względem produktywności, ładowności, bezpieczeństwa i komfortu kierowcy.

W ramach wirtualnej premiery firma IVECO opowiedziała pasjonującą historię, na którą składały się treści filmowe i interakcje na żywo. Goście udali się w podróż do terenowego świata IVECO, aby odkryć najnowszego przedstawiciela serii legendarnych ciężarówek.

– Dzisiaj otwieramy nowy rozdział w niezwykłej historii terenowych IVECO, wprowadzając na rynek model IVECO T‑WAY — godnego następcę TRAKKERA. Ten wyjątkowo mocny pojazd, prawdziwy mistrz osiągów, solidności i wytrzymałości, skonsoliduje obecność IVECO w segmencie ciężkich pojazdów terenowych. IVECO T‑WAY uzupełnia nową ofertę ciężkich pojazdów IVECO WAY, która obecnie jest jedną z najświeższych, najbogatszych i najbardziej innowacyjnych na rynku – powiedział Luca Sra, dyrektor operacyjny IVECO Truck Business Unit.

– Wstrząsnęliśmy branżą, wprowadzając serię pojazdów szosowych IVECO S‑WAY. Dziś robimy to ponownie w segmencie terenowym. Zamierzamy przenieść w przyszłość także tę kategorię pojazdów ciężarowych. Przyszłość ta właśnie się zaczyna, a jej przedstawicielem jest IVECO T‑WAY. Zaprojektowaliśmy IVECO T‑WAY w taki sposób, by wyznaczał nowe standardy pod względem solidności, niezawodności, efektywności, właściwości jezdnych, elastyczności przy montażu zabudowy oraz dostępności skomunikowanych usług, a także — jak przystało na włoską markę — stylistyki. Nazwa modelu mówi wszystko: T jak Twardziel! – powiedział Thomas Hilse, prezes marki IVECO.

Solidna i niezawodna konstrukcja

IVECO T‑WAY został zaprojektowany jako samochód oferujący najlepsze w swojej klasie osiągi w każdej misji terenowej. Pojazd wyróżnia się dzielnością terenową i wytrzymałością. Po poprzednikach odziedziczył legendarną solidność wynikającą z zastosowania wzmocnionego stalowego podwozia składającego się z ramy o grubości profili 10 mm, wytrzymującej najwyższy w segmencie moment zginający 177 kNm. Przednia oś ma nośność do 9 ton, a w celu maksymalizacji siły i osiągów w tylnej osi standardowo zastosowano zwolnice w piastach kół. Nowy wzmocniony układ tylnego zawieszenia z podwójnymi osiami optymalizuje masę pojazdu i poprawia dzielność w terenie, dzięki większemu prześwitowi poprzecznemu i kątowi zejścia.

Odpowiednią moc do napędu pojazdu oraz przystawki odbioru mocy (PTO) zapewnia niezawodny i oszczędny silnik IVECO Cursor 13 (pojemność 13 litrów), rozwijający do 510 KM (o 10 KM więcej w porównaniu z Trakkerem). W lżejszych konfiguracjach IVECO T‑WAY jest dostępny także z silnikiem Cursor 9.

Jednostki współpracują ze sprawdzonymi 12- lub 16‑biegowymi zautomatyzowanymi przekładniami HI‑TRONIX, które teraz oferują także nowe funkcje opracowane specjalnie z myślą o mobilności w terenie. Hill Holder pomaga w utrzymaniu pojazdu na wzniesieniu, tryb wykołysania ułatwia odzyskanie przyczepności na śliskiej nawierzchni, a tryb pełzania umożliwia poruszanie się z minimalną prędkością na biegu jałowym. Na odcinkach szosowych system IVECO HI‑CRUISE dodatkowo podnosi wydajność. W jego skład wchodzi przewidujący tempomat, który steruje zmianą biegów oraz funkcja eco‑roll pozwalająca wykorzystać bezwładność pojazdu przy zjeździe ze wzniesienia. Dzięki nowym algorytmom, HI‑TRONIX zapewnia doskonałą strategię zmiany biegów w każdej sytuacji.

W pełni skomunikowany samochód ciężarowy z jeszcze większą ładownością

IVECO T‑WAY został zaprojektowany z myślą o wydajności i produktywności, które osiągnięto dzięki licznym funkcjom, niższej masie własnej oraz nowym usługom telematycznym i cyfrowym. Oferuje on nowe rozwiązanie oszczędzające paliwo w trakcie wykonywania zadań transportowych wymagających okazjonalnego załączania napędu na wszystkie koła (AWD): napęd hydrostatyczny HI‑TRACTION w ciężarówkach i ciągnikach z napędem w układzie 6×4. System ten działa do prędkości 25 km/h i jest aktywowany automatycznie, w celu zapewnienia dodatkowego hydraulicznego napędu przednich kół w razie potrzeby. Ma on znaczną przewagę nad konwencjonalnym rozwiązaniem AWD pod względem zużycia paliwa i masy. W porównaniu z Trakkerem zwiększono ładowność, dzięki obniżeniu masy własnej o 325 kg poprzez zastosowanie nowej konstrukcji zawieszenia tylnych osi. Zalety tych rozwiązań ujawniają się szczególnie w trakcie zadań transportowych realizowanych częściowo po drogach utwardzonych, na przykład przy przewozie materiałów budowlanych.

IVECO T‑WAY jest najlepiej skomunikowanym pojazdem w swojej klasie — podobnie jak cała gama WAY ze stanowiącym wyposażenie standardowe modułem Connectivity Box. System łączności umożliwia telediagnostykę i konserwację predykcyjną, a także zdalne monitorowanie parametrów każdego pojazdu w dowolnym czasie przez menedżera floty, w celu zapewnienia maksymalnej efektywności. Konsekwentnie rozbudowywane portfolio skomunikowanych usług IVECO ON służy maksymalizacji produktywności klienta i trwałości pojazdu, a także ograniczeniu do minimum nieplanowanych przestojów.

Najbardziej przyjazna do zabudowy terenowa ciężarówka

IVECO T‑WAY ma wszelkie szanse, by stać się ulubieńcem firm wykonujących zabudowy pojazdów, ze względu na nadzwyczajną elastyczność pod tym względem. Oferta konfiguracji zespołu napędowego jest najszersza na rynku: napęd częściowy: 6×4 w podwoziach i ciągnikach oraz 8×4 w podwoziach, a także napęd na wszystkie koła 4×4 lub 6×6 w podwoziach i ciągnikach oraz 8×8 w podwoziach. Względem modelu Trakker rozszerzono ofertę rozstawów osi, co czyni model T-WAY jeszcze łatwiejszym w zabudowie, bez potrzeby modyfikacji podwozia.

Nowa architektura elektryczno-elektroniczna HI‑MUX jest w pełni kompatybilna z systemami sterowania najnowszej generacji. W szerokiej ofercie przystawek odbioru mocy znajduje się przystawka wysokiej wydajności Sandwich PTO umieszczona pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów. Może przekazać na urządzenia zabudowy aż do 2300 Nm momentu obrotowego.

Tak uniwersalna oferta wersji i obszerny wybór odmian sprawiają, że IVECO T‑WAY doskonale sprawdza się we wszystkich specjalistycznych zadaniach transportowych, które dotychczas wymagały kompleksowej przebudowy pojazdu.

Kabina podporządkowana komfortowi i bezpieczeństwu kierowcy

Kabina IVECO T‑WAY dzieli rozwiązania funkcjonalne i estetyczne z serią IVECO WAY, wyróżniając się podobnie smukłymi i aerodynamicznymi liniami. Dostępna w dwóch wersjach — krótkiej AD i długiej AT z dachem standardowym lub podwyższonym — jest przede wszystkim funkcjonalna, aby ułatwiać codzienną pracę kierowcy dzięki rozwiązaniom poprawiającym widoczność, chroniącym przed zabrudzeniami oraz upraszczającym czynności przeglądowe i naprawcze. Cała strefa kierowcy została pomyślana jako praktyczne i ułatwiające życie wnętrze. Komfortowy i ergonomiczny fotel wraz nową koncepcją wielofunkcyjnej kierownicy zapewniają najwyższy komfort pracy.

Z uwagi na zazwyczaj trudne warunki eksploatacji IVECO T‑WAY szczególnie zadbano o bezpieczeństwo kierowcy. Kabina zapewnia maksymalną ochronę dzięki rozwiązaniom dalece przewyższającym wymagania homologacyjne. Nowy układ hamulcowy z przednimi hamulcami tarczowymi w wersjach z napędem częściowym (PWD), tylnymi hamulcami tarczowymi oraz sterowaniem elektronicznym (EBS) znacznie poprawia bezpieczeństwo kierowcy. Ponadto wszystkie modele są wyposażone w nowe zaawansowane systemy wspomagania jazdy (ADAS), obejmujące elektroniczną kontrolę stabilności i ostrzeganie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu.

Crossover wśród samochodów ciężarowych dużej ładowności uzupełnia ofertę IVECO w segmencie terenowym

Gama ciężkich pojazdów IVECO X‑WAY idealnie sprawdza się w zastosowaniach, w których samochód ciężarowy 90% czasu spędza na asfalcie, ale na ostatnim odcinku musi poradzić sobie na bezdrożach. Jest to seria pojazdów wyróżniających się uniwersalnością konfiguracji: szerokim wyborem podwozi, kabin i rodzajów osi. Dzięki solidności i niezawodności sprawdzają się one w różnych zastosowaniach, oferując poziom bezpieczeństwa, komfortu i efektywności typowy dla pojazdów szosowych. Doskonale nadają się na rynki, na których obowiązują rygorystyczne limity dopuszczalnej masy całkowitej, a produktywność w dużej mierze zależy od ładowności. Dotyczy to zwłaszcza wersji SuperLoader, która ma największą ładowność w swojej klasie.

Serie IVECO X‑WAY i IVECO T‑WAY tworzą dziś najbardziej kompleksową i najnowszą gamę terenowych samochodów ciężarowych na rynku.

Pełna oferta rozwiązań w zakresie transportu ciężarowego

Dzisiejsza premiera jest uzupełnieniem gamy IVECO WAY, obejmującej kompleksowy asortyment pojazdów doskonale przystosowanych do realizacji różnych zadań transportowych:

IVECO S‑WAY: szosowy samochód ciężarowy o najlepszych osiągach i najwyższej wydajności w swojej kategorii.

IVECO S‑WAY Natural Power: pierwszy samochód ciężarowy do transportu długodystansowego zasilany gazem ziemnym.

IVECO X‑WAY: idealne połączenie atutów IVECO w dziedzinie transportu długodystansowego z terenową solidnością.

IVECO T‑WAY: najwytrzymalszy samochód ciężarowy na rynku o ekstremalnych parametrach pod względem osiągów, niezawodności i wszechstronności

Fot. IVECO