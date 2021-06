Fiat Professional: 100% Ducato, 100% elektryczny, 100% gotowy do pracy – nowy E-Ducato

E-Ducato został zaprezentowany „on-the-road” podczas wirtualnej konferencji odbywającej się w kilku miejscach, prowadzonej przez Massimo Temporelliego, wykładowcę uniwersyteckiego i zapalonego popularyzatora nauki. Temporelli połączył się online z dyrektorami Grupy Stellantis i DHL, m.in. z Ericem Laforgem, dyrektorem Brandu LCV Enlarged Europe Grupy Stellantis i Alberto Nobisem, dyrektorem generalnym DHL EXPRESS Europe, rozmawiając o współpracy między obiema firmami podczas tworzenia nowego modelu.

Eric Laforge nawiązał do historii Ducato, który w 2021 roku świętuje 40 lat swojej obecności na rynku, potwierdzając swoją pozycję jednego z liderów. Ciągły rozwój modelu trwa, a kulminacją jest pozycja bestsellera sprzedaży wśród samochodów dostawczych, biorąc pod uwagę wszystkie segmenty, zdobyta w 2020 roku w Europie. Sukces ten idzie w parze z niekwestionowaną pozycją najlepszej bazy pod zabudowę kampera i tytułem najlepiej sprzedającego się pojazdu w Europie w swojej klasie, już szósty rok z rzędu, będących wynikiem ciągłej ewolucji produktu, który zawsze wyprzedzał potrzeby Klientów.

100% wydajności produktu

Już w konfiguracji części elektrycznej znajdujemy potwierdzenie, że E-Ducato zaprojektowano zgodnie z szerokimi wymaganiami Klientów. Dzięki oryginalnej, bezkompromisowej budowie „all forward”, bez większych elementów umieszczonych w dolnej części podwozia i dużej odległości między podłużnicami, baterie w nowym modelu są optymalnie ułożone pod podłogą, bez uszczerbku dla pojemności ładunkowej wynoszącej od 10 do 17 m3 i prawie 2 ton ładowności. Innymi oczywistymi zaletami są optymalne rozłożenie ciężaru i obniżenie środka ciężkości, aby poprawić zachowanie pojazdu na drodze w każdych warunkach obciążenia.

Dzięki silnikowi elektrycznemu o maksymalnym momencie obrotowym 280 NM zapewniającym moc do 90 kW (około 122 KM) i przyspieszenie od 0 do 50 km/h w 5 sekund, E-Ducato może pochwalić się takimi samymi osiągami, jak wersje z silnikiem diesla.

Ponadto, E-Ducato jest wyposażony w szereg rozwiązań modułowych, począwszy od 2 różnych bloków baterii o wydajności 47 kWh i 79 kWh, najlepszych w swojej klasie pod względem zainstalowanej mocy elektrycznej i oferuje 4 różne opcji ładowania, 3 z nich dostępne już w momencie wprowadzenia modelu na rynek. Bateria 47 kWh zapewnia zasięg do 170 km w cyklu WLTP i do 235 km w cyklu miejskim. Natomiast w przypadku baterii 79 kWh odległość wzrasta do 280 km w cyklu WLTP, co odpowiada 370 km w cyklu miejskim. Ładowanie baterii wystarczające na pokonanie 100 km zajmuje nie więcej niż pół godziny.

W tej kwestii warto również wspomnieć, że gwarancja baterii 70 kWh wynosi 10 lat lub 220 000 km oraz 8 lat/160 000 km dla wersji 47 kWh.

Raz jeszcze, jeśli chodzi o elastyczność, warto zauważyć, że celem sprostania tak szerokiemu i zróżnicowanemu zakresowi potrzeb, E-Ducato oferuje również selektor trybu jazdy: tryb „Normal” zapewnia idealną równowagę między osiągami a kosztami, a tryb „Eco” pozwala zaoszczędzić energię. Kiedy natomiast trzeba przewieźć naprawdę ciężki ładunek lub samochód ma przed sobą trudny podjazd, właściwym wyborem jest tryb „Power”. E-Ducato ma jeszcze dwie funkcjonalności zapewniające kierowcom spokój użytkowania:

– „Tryb żółwia” (Turtle Mode), podobny do funkcji oszczędzania baterii w telefonie komórkowym, który jest aktywowany automatycznie przy niskim poziomie naładowania akumulatora i ogranicza osiągi pojazdu, aby bateria działała o 8-10% dłużej.

– „Tryb Regeneracji” (Recovery Mode), dzięki któremu E-Ducato jest jedynym pojazdem elektrycznym, który nigdy się nie zatrzymuje. W istocie, jeśli jeden moduł baterii nie działa, inne zajmują jego miejsce, zapewniając kontynuację pracy.

Łączność E-Ducato – aplikacje i usługi

Także Mopar czynnie uczestniczył w rozwoju E-Ducato, aby zapewnić Klientom wykorzystującym samochód do swojej działalności, wyrafinowane, nowe narzędzia zarówno w celu poprawy wydajności użytkowania pojazdu, jak i oceny rentowności ich kosztów eksploatacji.

Dużą wagę przywiązano do szerokiego spektrum funkcjonalności, które można aktywować „zdalnie” obejmujących także My:Fleet Manager, nową usługę zarządzania flotą. Pierwsze 6 miesięcy korzystania z usługi zawarte jest w cenie pojazdu, jako specjalna promocja dla E-Ducato. Korzystając z platformy internetowej, menedżerowie flot mogą monitorować w czasie rzeczywistym główne zmienne dla każdego pojazdu należącego do floty, w tym przebieg, lokalizację i aktualizacje dotyczące przeglądów, harmonogram ładowania i wiele więcej. Wszystko to w celu poprawy wydajności i produktywności floty, obniżenia kosztów, zapobiegania ryzyku i zapewnienia bezpieczeństwa kierowcy, jak i samochodu.

Ponadto, występowanie w standardzie we wszystkich E-Ducato Mopar® Connect zapewnia szeroką gamę różnych usług, jak pomoc w razie wypadku lub awarii (urządzenie telematyczne, która wykrywa lokalizację pojazdu, zapewnia szybką i konkretną obsługę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu). W przypadku kradzieży pojazdu, system może go zlokalizować i uniemożliwić jego ponowne uruchomienie, co pozwoli na jego odnalezienie. Dzięki aplikacji mobilnej Uconnect LIVE można sprawdzić, czy drzwi zostały zamknięte, znaleźć miejsce parkowania i otrzymać powiadomienie, jeśli opuści miejsce, w którym został zaparkowany lub przekroczy ustawiony limit prędkości.

Aplikacja mobilna Uconnect LIVE udostępnia również wiele innych funkcji, jak my:Car, zapewniającą zdalną kontrolę poziomu naładowania akumulatora lub ciśnienia w oponach, a także comiesięczne raporty o stanie samochodu. Dostępna jest również usługa my:Journey, umożliwiająca przeglądanie i zarządzanie wszystkimi przemieszczeniami pojazdu oraz pakiet my:eCharge, opracowany specjalnie dla E-Ducato, który pozwala zaplanować ładowanie, znaleźć i skorzystać oraz zapłacić za ładowanie w publicznych punktach ładowania oraz zarządzać ładowaniem z podłączonego Wallboxa.

Gotowi na nową erę e-Mobility

W swoim dążeniu do coraz bardziej zrównoważonej mobilności, Stellantis stworzył nowy sposób jej interpretacji, godząc potrzeby Klienta z dbałością o środowisko. Wraz z utworzonym kilka lat temu działem e-Mobility, Koncern podjął wyzwanie, tworząc zorganizowany, przyjazny dla środowiska, a jednocześnie konkurencyjny pod względem ekonomicznym system, łącząc partnerów, produkty i usługi interdyscyplinarne z różnych rynków, by ułatwić życie Klientom, którzy wybierają samochody elektryczne i zelektryfikowane.

Dzięki współpracy z głównymi partnerami, specjalistami w swoich branżach, zespół e-Mobility skupił się w ostatnich latach na projektowaniu i rozwoju szeregu technologii, inicjatyw i projektów związanych z elektryfikacją.

W dzisiejszych czasach przejście na zrównoważoną, elektryczną i zelektryfikowaną mobilność wymaga przede wszystkim rozbudowania sieci publicznych i prywatnych stacji ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych plug-in. Jednocześnie, wymaga to ponownego przemyślenia, w jaki sposób produkować i dystrybuować energię elektryczną. Stellantis opracowuje rozwiązania zapewniające wszystko, co potrzebne: krokiem w tym kierunku jest umowa z Engie EPS, liderem w sektorze energetycznym, we współpracy z którym powstało Free2Move eSolutions. Działalność tej nowej spółki joint venture będzie obejmować infrastrukturę ładowania (instalacja, serwis i obsługa), abonamenty na ładowanie w stacjach publicznych i w domu za comiesięczną opłatą, zarządzanie cyklem życia akumulatora oraz zaawansowane usługi energetyczne, jak integracja systemów Vehicle-to-Grid (V2G) i rozwiązania w zakresie zarządzania energią w celu zmniejszenia całkowitego kosztu posiadania pojazdu.

Pro Fit

W ścisłej współpracy z zespołem e-Mobility, marka Fiat Professional opracowała Pro Fit by E-Ducato (dostępny w wersji internetowej oraz aplikacji, bezpłatnie w App Store i Google Play), w ramach działań prowadzonych w celu zwiększenia wiedzy na temat samochodów zelektryfikowanych i sposobów ich użytkowania. Biorąc za punkt wyjścia menedżerów flot oraz małe/średnie firmy, które obecnie wykorzystują Ducato z silnikiem spalinowym do wykonywania swoich zadań, Pro Fit został zaprojektowany i stworzony jako swego rodzaju symulator.

Na początek wystarczy zarejestrować się na specjalnej stronie internetowej i przedstawić swoją obecną flotę pojazdów użytkowych z silnikami spalinowymi, wskazując typ użytkowanych samochodów (nadwozie, rozstaw osi, wysokość, itp.) i określając dla każdego z nich sposób użytkowania (trasa, przebieg, temperatura pracy, itp.). Po rozpoczęciu symulacji, Pro Fit rekomenduje idealny skład nowej elektrycznej floty, wskazując najbardziej odpowiednie konfiguracje E-Ducato dla działalności prowadzonej przez danego użytkownika. Pro Fit rekomenduje najlepsze dostępne konfiguracje elektryczne Ducato, a także wskazuje, dla każdej z nich, oczekiwane osiągi w stosunku do wymagań Klienta. W ten sposób można się dowiedzieć na przykład, czy zasięg jest wystarczający lub ile wynoszą roczne oszczędności. Podsumowując, Pro Fit jest sprawnym i intuicyjnym narzędziem przeznaczonym do konfigurowania najlepszej floty E-Ducato i odkrywania osiągów i zalet nowego samochodu elektrycznego.

Leasys – rozwiązania w zakresie kredytu, leasingu i wynajmu dla nowego E-Ducato.

Dzięki Leasys, będzie można zasiąść za kierownicą nowego E-Ducato i cieszyć się wolnością, bez obciążeń i stresu związanego z kosztami utrzymania. Możliwości wyboru są nieograniczone: można zdecydować, jak daleko chce się jeździć i jakie usługi mają być uwzględnione w racie.

Nowy E-Ducato będzie dostępny w najnowszych formułach wynajmu długoterminowego (w tym w Programie „Smart Renting”) oraz w leasingu „Leasing 4PRO”.

Oferta najmu nie zawiera konieczności wniesienia pierwszego czynszu a koszty rejestracji i ubezpieczenia samochodu są zawarte w racie wynajmu. Najem to nowoczesne rozwiązanie dla firm rozważających użytkowanie nowego samochodu, płacąc za niego stały miesięczny czynsz. Klient ponosi podstawowe koszty związane z eksploatacją samochodu. Dzięki takiej elastyczności oferty Klient nie musi się już martwić zbliżającym się terminem ubezpieczenia OC, przeglądu samochodu czy wymiany opon. W zależności od wybranej opcji wszystko to pokrywa comiesięczny czynsz o stałej wysokości.

„Smart Renting” – jedna z najnowszych form wynajmu, w której Klient ma możliwość poznania wartości samochodu po zakończeniu usługi wynajmu, już na etapie podpisywania umowy. Program ten daje również Klientom prawo do pierwokupu samochodu po zakończeniu okresu wynajmu.

Atrakcyjne promocje leasingowe w tym „Leasing 4PRO” z niskim całkowitym kosztem leasingu będący odpowiedzią dla Klientów zainteresowanych odkupieniem samochodu po okresie leasingu. W produkcie nie wymagana jest również pierwsza wpłata a leasing obejmuje finansowanie atrakcyjnych pakietów ubezpieczenia spłaty leasingu, ubezpieczenia GAP oraz możliwość finansowania ubezpieczenia komunikacyjnego TU Generali współpracującego z Leasys Polska.

(MM)

Fot. Fiat Professional