Prawo: Rozpoczęła się akcja „Bezpieczny autokar”

Przy trasach wiodących do wakacyjnych kurortów przy głównych szlakach komunikacyjnych, w miejscach zbiórek, ale i w specjalnie wyznaczonych punktach kontrolnych, inspektorzy sprawdzają autokary wyciekowe. Ruszyła akcja „Bezpieczny autokar”.

– Szczegółowe kontrole, weryfikacja nie tylko dokumentów, uprawnień i stanu technicznego pojazdu, ale również kondycji kierowcy, w tym jego czasu pracy – to elementy, które mają wpływ na bezpieczeństwo podróżnych. Dlatego organizatorzy wycieczek, planując wyjazd, mogą zwrócić się o jej przeprowadzenie do wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego – mówił Alvin Gajadhur – Na bezpieczeństwo wakacyjnych wyjazdów wpływ ma szereg czynników. Planując podróż, aby była ona bezpieczna i komfortowa, warto uwzględnić czas niezbędny do przeprowadzenia kontroli, ale też czas pracy kierowcy, czy czas postojów.Bagatelizowanie zmęczenia kierowcy jest ryzykowne. Wpływa ono negatywnie na czas reakcji i ocenę sytuacji na drodze – dodał Szef ITD.

W Głogoczowie, w punkcie kontrolnym przy trasie do Zakopanego kontrole prowadzono od wczesnych godzin rannych z wykorzystaniem mobilnej stacji diagnostycznej.

– Bezpieczeństwo w trakcie wakacyjnych wyjazdów, szczególnie dzieci i młodzieży, jest dla nas od lat priorytetem. Podejmujemy szereg działań, aby ograniczyć do minimum ryzyko wystąpienia wypadków. Inwestujemy w nowoczesną i bezpieczną infrastrukturę drogowe, ale też w nowe narzędzia kontrolne. Jestem przekonany, że coraz nowocześniejszy sprzęt umożliwiający kompleksowe kontrole, takie jak dziś prowadzone przez Inspekcję Transportu Drogowego, przyniosą pozytywne efekty – mówił Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

Inspektorzy w trakcie kontroli sprawdzają stan najważniejszych z punktu widzenia bezpieczeństwa układów: hamulcowego, czy kierowniczego oraz oświetlenie i ogumienie.

– W Głogoczowie sprawdziliśmy 10 autokarów, nie obyło się bez drobnych usterek, na szczęście nie dyskwalifikowały one pojazdów do dalszej jazdy. Apeluję do przewoźników i kierowców aby dbali o stan techniczny pojazdów. Kładziemy też duży nacisk analizę czasu pracy kierowców. Weryfikujemy czy kierowcy zachowują odpowiednie normy wypoczynku, czy nie ma naruszeń w długości wykonywanych przewozów – tak Paweł Kucharczyk, Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, podsumował pierwsze godziny kontroli autokarów w Głogoczowie

– Bardzo się cieszymy, że w Małopolsce akcja „Bezpieczny autokar” jest inaugurowana. Małopolska staje się w ostatnich latach regionem bardzo bezpiecznym. W 2018 r. niestety na małopolskich drogach ginęło ponad 226 osób natomiast w 2020 r. zginęło 156. Naszym celem jest to żeby do 2025 r. zejść po niżej 100 a do 2050, żeby na małopolskich drogach nikt nie ginął – podkreślił Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. – Zachęcam kierowców, którzy będą przewozić własne rodziny, aby również zadbali o stan pojazdów własnych samochodów. To jest bardzo ważne aby właśnie na małopolskich drogach, gdzie w wakacje i ferie ten ruch jest bardzo wzmożony, było bezpieczniej.

Planując tegoroczne wyjazdy, organizatorzy powinni również pamiętać o konieczności przestrzegania zasad sanitarnych. W ubiegłym roku, ze względu na pandemię Covid-19, ruch autokarowy był zdecydowanie mniejszy. Inspektorzy ITD prowadzili jednak działania kontrolne oraz reagowali na zgłoszenia opiekunów i rodziców. Skontrolowano wówczas ponad 1150 autokarów. Ze względu na stwierdzone nieprawidłowości, w trosce o bezpieczeństwo pasażerów, w 36 przypadkach konieczne było zatrzymanie dowodów rejestracyjnych, a 6 autokarów nie wyjechało w dalszą trasę.

Dostosuj prędkość do warunków ruchu

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu wciąż jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Najbardziej niebezpieczne odcinki dróg są kontrolowane przez system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. To ok. 500 urządzeń rejestrujących. Inspektorzy CANARD patrolują również drogi i prowadzą kontrole prędkości z wykorzystaniem przenośnych urządzeń.

W tym roku system fotoradarowy zarejestrował ponad 831,4 tys. przypadków przekroczenia prędkości. W większości, w blisko 92 proc., sprawcami wykroczeń byli kierujący samochodami osobowymi. Rekordziści mieli na licznikach ponad 150 km/h.

– Dostosujmy prędkość do panujących warunków drogowych i atmosferycznych. W każdej chwili może dojść do załamania pogody i nagłego jej pogorszenia. Pośpiech jest złym doradcą. Skutki brawurowej jazdy są tragiczne. Pamiętajmy, że nie jesteśmy na drodze sami, szanujmy się wzajemnie, nie utrudniajmy sobie jazdy, nie doprowadzajmy do niebezpiecznych sytuacji, kierujmy się rozsądkiem i odpowiedzialności za własne i innych życie – zaapelował Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

W trakcie ubiegłorocznych wakacji fotoradary zarejestrowały ponad 240 tys. przekroczeń prędkości i ponad 9 tys. przypadków niestosowania się do sygnalizacji świetlnej. Kierowcy przekraczali prędkość średnio o 23 km/h, a niechlubny rekordzista w miejscowości Dzierzążnia na Mazowszu jechał z prędkością 180 km/h.

Ciężki transport pod nadzorem

Równolegle z kontrolami autokarów, inspektorzy będą sprawdzać stan techniczny pojazdów ciężarowych oraz czas pracy i stan trzeźwości kierujących. W ostatnich dniach inspektorzy ujawnili przypadki prowadzenia ciężarówek przez nietrzeźwych kierowców. Blisko 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu miał kierowca ciężarówki, który na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi. Dodatkowo kierowca nie stosował się do przepisów o czasie pracy. Aż 1,9 promila alkoholu w wydychanym powietrzu miał Białorusin prowadzący rosyjską ciężarówkę. Nie panował nad pojazdem, miał problemy z dmuchaniem w alkomat, ale mimo tego wsiadł za kierownicę.

Inspektorzy będą również sprawdzać, czy kierowcy pojazdów ciężarowych stosują się do wakacyjnych zakazów ruchu. W okresie wakacyjnym, pojazdy i zespoły pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 12 ton, które nie są zwolnione z obowiązujących zakazów, nie mogą poruszać się po drogach:

• w piątki od godz. 18:00 do 22:00,

• w soboty od godz. 8:00 do 14:00,

• w niedziele od godz. 8.00 do 22:00.

Z ograniczeń tych zwolnione są określone grupy pojazdów, np. ciężarówki przewożące artykuły szybko psujące się, lekarstwa i środki medyczne, paliwa oraz żywe zwierzęta. Swobodnie po drogach mogą przemieszczać się również pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych i humanitarnych oraz te, które pomagają w usuwaniu awarii czy klęsk żywiołowych.

Pamiętaj!