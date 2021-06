Mercedes-Benz: 50 pojazdów eVito furgon dla DPD Polska

50 elektrycznych vanów Mercedes-Benz eVito furgon zasila park pojazdów DPD Polska, jednej z wiodących firm kurierskich w naszym kraju. Ich zakup jest przykładem rosnącego zainteresowania firm flotowych pojazdami zeroemisyjnymi – to właśnie ten segment klientów jest w awangardzie elektromobilności. Dlatego Mercedes-Benz Vans od dawna konsekwentnie pracuje nad zapewnieniem kompletnego ekosystemu dla flot elektrycznych, uwzględniającego nie tylko sam pojazd, ale również wsparcie w zakresie infrastruktury ładowania i szeroką ofertę usług związanych z użytkowaniem samochodów z takim napędem.

– Elektromobilność jest dla Daimlera naturalną odpowiedzią na potrzeby wynikające z dwóch kluczowych i przeciwstawnych trendów – mówi Thomas Greipel, dyrektor zarządzający Mercedes-Benz Vans w Polsce. – Są to z jednej strony rosnące ograniczenia dla pojazdów z konwencjonalnym napędem, ze względu na konieczność zmniejszenia emisji CO 2 , a z drugiej, dynamiczny rozwój e-handlu i zapotrzebowania na transport. Naturalnym rozwiązaniem, odpowiadającym na potrzeby zarówno klimatu, jak i gospodarki, jest elektromobilność. Jako koncern jesteśmy przygotowani na te zmiany, oferując już dziś nasze flagowe modele dostawcze – eVito oraz eSprintera – w wersji z napędem elektrycznym. Jesteśmy dumni, że firma DPD Polska zdecydowała się właśnie z nami rozwijać swoją zeroemisyjną flotę. Jestem przekonany, że eVito furgon spełni pokładane w nim oczekiwania, zarówno z punktu widzenia firmy, jak i kurierów. Zdajemy sobie sprawę, że elektryczne pojazdy dostawcze są wciąż nowością. Jednak dzięki kilkuletnim inwestycjom w rozwój tych produktów oraz szkolenia sieci sprzedaży i serwisu dziś mogę zapewnić, że jako Mercedes-Benz Polska jesteśmy gotowi, by zagwarantować klientom pełne wsparcie w użytkowaniu tych samochodów.

Jak podkreśla DPD Polska, decyzja o zakupie 50 eVito furgonów ma ułatwić osiągnięcie jednego z celów długofalowej strategii zrównoważonego rozwoju DPDgroup, do której spółka należy – czyli neutralności doręczeń. Międzynarodowa sieć kurierska zobowiązała się do 2025 r. znacząco obniżyć ślad węglowy doręczeń w wybranych europejskich miastach i zmniejszyć emisje o co najmniej 80% w porównaniu z rokiem 2020. Takiej właśnie postawy coraz bardziej oczekują także klienci firmy, a potwierdzają to najnowsze analizy zachowań konsumentów, takie jak Barometr E-Shopper DPDgroup. Z najnowszej edycji opracowania wynika, że e-nabywcy wymagają od marek i firm działań, które zapewnią skuteczne usługi przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne i otoczenie społeczne. Te oczekiwania spełnia również marka Mercedes-Benz, która już wkrótce zaoferuje pełną gamę swoich pojazdów dostawczych w wersji z napędem elektrycznym.

– W czasie pandemii koronawirusa wzrosła wrażliwość nie tylko na kwestie ochrony zdrowia, ale i na działania związane z koniecznością zapobiegania zmianom klimatu. Zauważamy wzrost rynku towarów z „drugiej ręki” i zwiększone zapotrzebowanie na przyjazne dla środowiska opcje doręczenia. Staramy się spełnić te oczekiwania poprzez wprowadzenie do naszej floty pojazdów nisko i zeroemisyjnych. Kolejne samochody typu plug-in to ważny krok DPD Polska w tym kierunku – komentuje Rafał Nawłoka, Prezes Zarządu DPD Polska.

– Bacznie obserwujemy zmiany na rynku motoryzacyjnym, również w segmencie samochodów dostawczych – dodaje Marcin Stępczak, wiceprezes Duda-Cars S.A. autoryzowanego dealera i serwisu Mercedes-Benz. – Otrzymujemy coraz więcej zapytań o modele w pełni elektryczne i cieszymy się, że DPD Polska w tym roku powiększyło zakupywaną u nas flotę o eVito. Utwierdza nas to w przekonaniu, że zeroemisyjne środki transportu są praktycznym rozwiązaniem dla branży kurierskiej. Kierowcy otrzymują nowe przywileje, jak możliwość wjazdu do stref czystego transportu czy poruszanie się buspasami. Z całą pewnością przekłada się to na szybkość realizowanych dostaw, a w efekcie na wyniki finansowe. Głęboko wierzymy, że jesteśmy dopiero na początku wielkiej elektrycznej transformacji, dlatego aktywnie bierzemy w niej udział.

Mercedes-Benz eVito, jako pojazd lokalnie bezemisyjny, zaprojektowany szczególnie z myślą o miejskiej dystrybucji, doskonale się wpisuje w strategię redukowania śladu węglowego DPD Polska, jak również zapewni pracującym w firmie kurierom wiele innych korzyści, wynikających z użytkowania samochodów elektrycznych – takich jak cicha jazda i możliwość korzystania z buspasów. Średni van z gwiazdą – lekki, funkcjonalny, wszechstronny i niezawodny – w swojej lokalnie bezemisyjnej wersji zachowuje wszystkie sprawdzone walory Vito, a ponadto wraz z elektrycznym napędem oferuje cały ekosystem usług, takich jak Mercedes PRO z narzędziem do zarządzania ładowaniem. Użytkowa pojemność akumulatora 35 kWh zapewnia zasięg 150 km.

Po sześciu godzinach ładowania prądem AC o mocy 7,4 kW pełny zasięg jest ponownie dostępny. Napęd elektryczny ma moc maks. 85 kW i osiąga moment obrotowy 295 Nm, co zapewnia komfortowe i sprawne poruszanie się po mieście. Średnie zużycie energii wynosi 24,9 kWh/100 km. Maksymalną prędkość można skonfigurować w zależności od zastosowania. W przypadku pracy kurierów, wystarczająca jest maksymalna prędkość 80 km/h, która oszczędza energię i zwiększa zasięg. eVito ładuje również akumulatory podczas jazdy, dzięki możliwości odzyskiwania energii podczas hamowania. Kierowca ma ogromny wpływ na poziom rekuperacji, a co za tym idzie zasięg, sterując nim za pomocą manetek przy kierownicy – może wybrać jeden z czterech poziomów: „D–”, „D”, „D+” i „D++”. Do dyspozycji ma także trzy programy jazdy „E+”, „E” i „C”.

Napęd elektryczny w żaden sposób nie ogranicza jednocześnie pojemności ładunkowej, która wynosi w eVito do 6,6 m³.