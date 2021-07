DROGI: Rozbudowa A4 od Krzyżowej do Legnicy

GDDKiA podpisała umowę na opracowanie dokumentacji dla budowy/rozbudowy autostrady A4 od węzła Krzyżowa do węzła Legnica Południe. Ten planowany do rozbudowy o trzeci pas ruchu i pas awaryjny odcinek, razem z fragmentem A4 od Legnicy do Wrocławia, stworzy nową jakość połączenia dalekobieżnego.

Zgodnie z podpisaną umową, dokumentację dla rozbudowy odcinka A4 od Krzyżowej do Legnicy opracuje Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT z Warszawy. Autostrada A4 na odcinku ok. 36 km zostanie rozbudowana w istniejącym śladzie do dwóch jezdni wyposażonych w trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Miejscami będzie to budowa nowej jezdni równolegle do jezdni istniejącej, a miejscami rozbudowa jezdni istniejących. Warianty rozbudowy autostrady zostaną opracowane w ramach Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R).

Przypomnijmy, że 21 czerwca br. podpisano umowę na budowę lub rozbudowę autostrady A4 na odcinku od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód/Stary Śleszów oraz budowę drogi ekspresowej S5 od Bolkowa do Sobótki. W ramach dokumentacji STEŚ-R przeanalizowane zostaną trzy warianty budowy lub rozbudowy A4 wraz z budową S5. Dzięki temu cały dolnośląski odcinek autostrady A4 od Krzyżowej aż do Wrocławia stanie się nowoczesną arterią o najwyższych standardach bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu podróży.

A4 kluczową arterią dla południa Polski

Autostrada A4 stanowi kręgosłup układu komunikacyjnego Dolnego Śląska. Należy do III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego sieci TEN-T oraz jest częścią drogi międzynarodowej E40 (która przebiega przez Belgię, Francję, Niemcy, Polskę, Ukrainę, Rosję i Kazachstan, a jej łączna długość to 8500 km) i E462 (która przebiega przez Czechy i Polskę, a A4 jest częścią tej trasy na odcinku Mysłowice – Balice). Na terenie Polski przebiega od granicy z Niemcami w Jędrzychowicach koło Zgorzelca do przejścia granicznego z Ukrainą Korczowa – Krakowiec. Autostrada A4 na terenie Polski ma ok. 666 km długości, tym samym jest najdłuższą autostradą w naszym kraju.

Dolnośląski odcinek A4 od Wrocławia do Krzyżowej o długości ok. 105 km wybudowany został w latach 30. XX wieku, co sprawia, że jest najstarszym odcinkiem autostradowym w Polsce. Autostrada A4 na odcinku od Wrocławia do Krzyżowej nie spełnia wszystkich warunków technicznych przewidzianych dla autostrad. Z roku na rok wzrasta natężenie ruchu, które momentami dochodzi do 100 tys. pojazdów na dobę. W wyniku zdarzeń drogowych lub zwykłych awarii tworzą się wielokilometrowe korki. Dlatego rozbudowa autostrady A4 do parametrów zgodnych z warunkami technicznymi dla autostrad jest sprawą pilną i niezwykle ważną.

MM

Fot. GDDKiA