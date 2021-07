SOLARIS: Autobus lotniskowy u Bram Arktyki

Tromsø, położone na wyspie Tromsøya, jest największym obszarem miejskim na terenie północnej Norwegii i trzecim co do wielkości miastem położonym na północ od Koła Podbiegunowego na świecie. Znajduje się tu największy port rybacki Norwegii, a samo miasto nazywane jest „Bramą do Arktyki” i uznawane za jedno z najlepszych miejsc na świecie pod względem możliwości obserwowania zorzy polarnej. Od niedawna do licznych atrakcji, które można znaleźć w tym prawie 80-tysięcznym mieście, dodać można komfortową jazdę autobusem Solaris Urbino 12, dostosowanym do przewozu lotniskowego.

– Obecność naszych autobusów na głównych lotniskach w Norwegii jest dla nas kamieniem milowym. Dodatkowym atutem jest fakt, że mamy teraz także autobusy Solarisa w najbardziej wysuniętej na północ części naszego kraju. Norwegia ma kontynentalną linię brzegową o długości 25 148 km, więc do sprawnego funkcjonowania potrzebujemy lokalnych lotnisk, a teraz także dedykowanych autobusów lotniskowych – powiedział Sverre Skaar, Dyrektor Zarządzający Solaris Norge AS

Spółka Avinor podlega norweskiemu Ministerstwu Transportu i Komunikacji i jest odpowiedzialna za 44 porty lotnicze będące własnością państwa. Ponad 3 000 pracowników każdego dnia odpowiada za planowanie, rozwój i eksploatację wydajnego portu lotniczego oraz służb żeglugi powietrznej. W porcie lotniczym Tromsø Lufthavn Langnes powstaje obecnie nowy terminal pasażerski i związane z tym prace remontowo-budowlane stawiają wyzwania komunikacyjne. Rozwiązaniem na potrzebę dodatkowego środka transportu, który zapewni sprawny transfer pasażerów pomiędzy terminalem a pasem startowym, jest autobus lotniskowy Solaris Urbino 12.

Autobusy eksploatowane przez Avinor to wersje Urbino specjalnie przystosowane do przewozów lotniskowych. Z zewnątrz wyróżniają się dodatkowymi drzwiami po lewej stronie. We wnętrzu natomiast znajduje się mniej foteli, niż w klasycznych modelach Urbino. Miejsce siedzeń zajmują dodatkowe półki bagażowe oraz podesty przeznaczone do transportu większych bagaży. W modelach lotniskowych instalowane się również świetlne tablice informacyjne z numerami lotu i miastem docelowym.

Współpraca firmy Solaris z przewoźnikiem Avinor sięga 2013 roku, kiedy to do norweskiej floty autobusów lotniskowych trafił pierwszy Solaris Urbino 12. W kolejnych latach klient odebrał również 18-metrowe modele autobusów Solarisa. Obecnie w Norwegii na lotniskowe wersje autobusów Solaris Urbino można trafić w portach lotniczych Oslo Gardermoen, Stavanger Sola, Bergen Flesland, a teraz również Tromsø Langnes.