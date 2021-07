Mercedes-Benz: Premiera nowego eActrosa

Prezentując swój pierwszy produkowany seryjnie elektryczny samochód ciężarowy z gwiazdą na masce, Mercedes-Benz Trucks rozpoczyna nową epokę oraz podkreśla swoje zdecydowane zaangażowanie w drogowy transport towarowy o lokalnie neutralnym bilansie emisji dwutlenku węgla. Seryjny model eActrosa ma być produkowany w Wörth am Rhein począwszy od jesieni 2021 r. W rozwoju modelu seryjnego wykorzystano wnioski wypływające z eksploatacji „innowacyjnej floty eActrosów”, uruchomionej w 2018 r., oraz intensywnego dialogu z klientami. Ponadto w wyposażeniu standardowym uwzględniono również sprawdzone rozwiązania, takie jak system MirrorCam i Multimedia Cockpit Interactive. Obecnie eActros jest już gotowy, aby wesprzeć klientów Mercedes-Benz Trucks na drodze do osiągnięcia neutralności CO 2 w usługach transportowych.

Duży zasięg pojazdu

Akumulator seryjnego eActrosa składa się z trzech lub czterech pakietów akumulatorowych, których każdy ma pojemność energetyczną ok. 105 kWh. Maksymalna łączna pojemność akumulatora na poziomie 420 kWh3 umożliwia zasięg pojazdu do 400 kilometrów. Technicznym sercem tej elektrycznej ciężarówki jest jednostka napędowa – sztywna oś elektryczna z dwoma zintegrowanymi silnikami elektrycznymi i dwustopniową skrzynią biegów. Oba chłodzone cieczą silniki generują moc ciągłą 330 kW oraz moc maksymalną 400 kW. Ponadto, stosując przewidujący styl jazdy, można odzyskiwać energię elektryczną poprzez rekuperację. Energia wytworzona w ten sposób podczas hamowania trafia z powrotem do akumulatorów eActrosa, a następnie może być ponownie wykorzystana do napędzania pojazdu.

Imponujące osiągi

Dwa zintegrowane silniki elektryczne o wysokiej sprawności zapewniają równomierny przyrost mocy z wysokim początkowym momentem obrotowym. Bezzwłoczna dostępność momentu obrotowego z silników elektrycznych połączonych z dwustopniową skrzynią biegów zapewnia znakomite przyspieszenie, zachwycający komfort jazdy oraz dynamikę jazdy, które w porównaniu z konwencjonalną ciężarówką napędzaną silnikiem wysokoprężnym umożliwiają bardziej relaksujące i mniej stresujące prowadzenie pojazdu. Nisko położony środek ciężkości sprzyja również lepszej charakterystyce pokonywania zakrętów. Przy pełnym obciążeniu silnika praca kierowcy staje się przyjemniejsza także dzięki obniżeniu hałasu wewnątrz kabiny o 10 dB, co w przybliżeniu odpowiada zmniejszeniu odczuwalnego poziomu hałasu aż o połowę. Niski poziom hałasu umożliwia też realizowanie dostaw w godzinach nocnych. Kolejną różnicą w stosunku do samochodów ciężarowych z silnikiem wysokoprężnym jest znacznie mniejszy poziom drgań. eActrosa można ładować prądem o mocy do 160 kW – po podłączeniu do standardowego terminalu szybkiego ładowania prądem stałym o natężeniu 400 A, ładowanie jego trzech pakietów akumulatorowych z poziomu 20 do 80 procent zajmuje nieco ponad godzinę.

Integralny element ekosystemu biznesowego

Aby wspierać firmy transportowe na każdym etapie ich drogi do elektromobilności, Mercedes-Benz Trucks uczynił eActrosa elementem całego ekosystemu, obejmującego również ofertę doradczą i usługową, a także rozwiązania cyfrowe, umożliwiające maksymalne wykorzystanie pojazdu oraz optymalizację kosztów całkowitych. Przykładowo na podstawie istniejących tras przejazdów można na potrzeby danego klienta określić realistyczny i przekonujący profil zastosowań elektrycznych ciężarówek. Ponadto, oprócz elektryfikacji bazy operacyjnej klienta, elementem tzw. eConsultingu mogą być według życzenia wszelkie kwestie dotyczące planowania, przygotowania i realizacji inwestycji związanych z infrastrukturą ładowania oraz przyłączeniem do sieci – firma Mercedes-Benz Truck zawarła specjalnie w tym celu strategiczne partnerstwo z Siemens Smart Infrastructure, ENGIE i EVBox Group. Na życzenie Mercedes-Benz Trucks pomaga również w ustaleniu możliwych dotacji publicznych na infrastrukturę i pojazdy.

Inteligentne rozwiązania cyfrowe

Multimedia Cockpit Interactive, montowany standardowo w eActrosie, na bieżąco informuje kierowcę o poziomie naładowania akumulatorów, pozostałym zasięgu pojazdu oraz aktualnym i średnim zużyciu energii. Za pośrednictwem portalu Fleetboard managerowie flot mogą korzystać z cyfrowych rozwiązań do efektywnego zarządzania swoją flotą. Są to m.in. zindywidualizowany Charge Management System, umożliwiający przykładowo tworzenie profili ładowania, oraz Logbook – dziennik zawierający szczegółowe dane na temat czasów jazdy, postoju i ładowania. Kolejne narzędzie, Mapping-Tool, w czasie rzeczywistym pokazuje aktualną lokalizację danego pojazdu oraz informuje, czy jest on w ruchu, stoi, czy może trwa jego ładowanie, a także, jaki jest poziom naładowania akumulatora. Dla eActrosa dostępna jest również Umowa Serwisowa Mercedes-Benz Complete z pakietem kompleksowej opieki. Jednym z jej elementów jest intensywne wsparcie klienta przez Mercedes-Benz Uptime. W ramach tej usługi w pełni automatyczna Telediagnostyka stale monitoruje status wielu systemów samochodu ciężarowego. Dzięki połączeniu wymaganych prac naprawczych i serwisowych można zmniejszyć liczbę nieplanowanych pobytów pojazdu w warsztacie serwisowym.

Wysokie bezpieczeństwo kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego

Liczne funkcje i urządzenia w eActrosie zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Specjalne elementy zderzeniowe z profilem aluminiowym chronią przykładowo akumulatory w przypadku zderzenia bocznego, a umieszczone w nich czujniki potrafią rozpoznać kolizję. W takim przypadku nastąpi automatyczne odłączenie akumulatora wysokiego napięcia od reszty pojazdu. Także kierowca może w każdej chwili ręcznie uruchomić umieszczony w kabinie wyłącznik wysokiego napięcia.

Aby eActros był lepiej słyszalny dla innych uczestników ruchu drogowego, w tym dla pieszych i rowerzystów, wyposażono go standardowo w zewnętrzny dźwiękowy system ostrzegawczy AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System). Standardowym elementem wyposażenia eActrosa jest także asystent martwego pola S1R, zwiększający bezpieczeństwo podczas manewrów skrętu w prawo. Z kolei montowany również standardowo asystent hamowania awaryjnego Active Brake Assist piątej generacji z funkcją rozpoznawania pieszych zmniejsza niebezpieczeństwo kolizji w ruchu wzdłużnym, zarówno w mieście, jak i na drogach podmiejskich oraz autostradach.

Celem wszystkich systemów asystujących Mercedes-Benz Trucks jest zawsze optymalne wspomaganie kierowcy w prowadzaniu pojazdu, w granicach działania systemu. Jednak ‒ zgodnie z przepisami prawa ‒ to na kierowcy spoczywa zawsze pełna odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie ciężarówki.