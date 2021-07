Mercedes-Benz Trucks: Actros L – samochód ciężarowy premium do transportu dalekobieżnego

Actros w 2018 r. wprowadził nowe rozwiązania, takie jak Multimedia Cockpit, MirrorCam, zautomatyzowane funkcje jazdy i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. które spełniają rosnące wymogi drogowego transportu towarowego oraz zapewnia kierowcy stałe wsparcie w wykonywaniu zadań.

Po tym, jak Mercedes-Benz Trucks w 2021 r. wprowadził na rynek już dwa nowe modele ciężarówek – zaprojektowanego pod kątem wysokiej funkcjonalności Actrosa F oraz limitowany model Actrosa Edition 2 – teraz dołączył do nich Actros L, największy i najbardziej luksusowy pojazd w cieszącym się powodzeniem typoszeregu. Ten ciężki samochód ciężarowy z konwencjonalnym napędem wysokoprężnym można zamawiać w całej Europie od 1 lipca 2021 r., a jego produkcja rozpocznie się w listopadzie 2021 r.

– Konstruując Actrosa L skupiliśmy się przede wszystkim na takich aspektach, jak komfort kierowcy, bezpieczeństwo, łączność sieciowa i całkowite koszty posiadania, aby zapewnić naszym klientom i ich kierowcom kolejne udogodnienia” – mówi Andreas von Wallfeld, szef marketingu, sprzedaży i usług w Mercedes-Benz Trucks. – Dzięki intensywnemu dialogowi z klientami wiadomo, jakie są oczekiwania firm i ich kierowców w stosunku do samochodu ciężarowego wysokiej klasy. „Właśnie na nie zareagowaliśmy, wprowadzając Actrosa L oraz projektując i konfigurując nasz flagowy pojazd w odpowiednio wysokim standardzie.

Komfort kierowcy

Kabina kierowcy, dostępna w wariantach StreamSpace, BigSpace i GigaSpace, ma szerokość 2,50 m i wyróżnia się wyjątkową przestronnością. Brak tunelu silnika w kabinie umożliwił uzyskanie równej podłogi, a tym samym niemal domowej atmosfery. Udoskonalona izolacja dźwiękowa kabiny zapobiega przenikaniu do wnętrza niepożądanych, dokuczliwych hałasów, co sprzyja odprężeniu zwłaszcza w chwilach odpoczynku.

Bardziej zrelaksowaną jazdę umożliwia m.in. obniżona o 40 mm pozycja siedząca, zapewniająca jednocześnie wygodną widoczność na drogę. W kontekście widoczności elementem ogromnie zwiększającym bezpieczeństwo, przede wszystkim w ciemności, są dostępne opcjonalnie, nowo zaprojektowane reflektory LED, które w porównaniu z reflektorami ksenonowymi charakteryzują się większą siłą światła i doskonale rozświetlają jezdnię. Do tego dochodzi aspekt ekonomiczny – w stosunku do tradycyjnych żarówek reflektory LED są bardziej energooszczędne i mają dłuższą żywotność.

Komfort kierowcy zwiększają też takie elementy, jak stylowe obicie fotela, nowa okładzina drzwi, komfortowy materac z materacem nawierzchniowym o grubości 45 mm oraz przyjemna w dotyku tylna ściana kabiny w części sypialnej. Przyjemną atmosferę można dodatkowo wzmocnić dzięki licznym akcesoriom z linii Interior Line z oferty Mercedes-Benz Trucks. Andreas von Wallfeld jest przekonany że „również w obliczu dotkliwego braku kierowców Actros L będzie mocnym atutem w ręku przedsiębiorców transportowych”.

Bezpieczeństwa

Actros L jest wyrazem zdecydowanego dążenia Mercedes-Benz Trucks do tego, aby poprzez wykorzystanie aktywnych systemów bezpieczeństwa przyczyniać się do maksymalnie bezwypadkowego ruchu drogowego, a tym samym przybliżać realizację wizji bezwypadkowej jazdy. Świadczą o tym liczne funkcje bezpieczeństwa, a wśród nich asystent pasa ruchu, system automatycznego utrzymywania odległości i system MirrorCam, zastępujący zewnętrzne lusterka główne i szerokokątne.

W wyposażeniu opcjonalnym dla Actrosa L dostępny jest np. opracowany przez Mercedes-Benz asystent martwego pola S1X, który w porównaniu z dotychczasowym systemem S1R zyskał dodatkową funkcję, mogącą uratować życie. Ten nowy tzw. Active Sideguard Assist już nie tylko ostrzega kierowcę przed znajdującymi się i poruszającymi po stronie pasażera rowerzystami lub pieszymi, ale także (do prędkości skrętu 20 km/h) uruchamia zautomatyzowane hamowanie aż do zatrzymania pojazdu, o ile kierowca sam nie zareaguje w odpowiednim czasie. Active Sideguard Assist rozpoznaje konieczność hamowania i w idealnym przypadku zapobiega ewentualnej kolizji.

Kolejną opcją wyposażenia dla Actrosa L jest system Active Drive Assist drugiej generacji (ADA 2). W określonych warunkach system ten aktywnie wspiera kierowcę we wzdłużnym i poprzecznym prowadzeniu ciężarówki – potrafi w sposób zautomatyzowany utrzymywać odstęp, przyspieszać oraz skręcać, o ile spełnione są niezbędne warunki systemowe, np. wystarczający promień zakrętu czy wyraźnie widoczne poziome oznaczenia pasa ruchu. Ponadto jedna z funkcji ADA 2, Emergency Stop Assist, potrafi zainicjować zatrzymanie awaryjne, jeżeli pomimo wizualnych i dźwiękowych ostrzeżeń kierowca zaprzestał ingerowania w proces prowadzenia pojazdu. Po zatrzymaniu pojazdu system automatycznie uruchamia nowy elektroniczny hamulec postojowy, a ponadto odryglowuje drzwi, aby w razie zaistnienia zdarzenia medycznego umożliwić ratownikom medycznym, lub innym osobom udzielającym pomocy, szybkie dotarcie do kierowcy.

Tam, gdzie prawo wymaga asystenta hamowania awaryjnego, Actros L wyposażony jest również w Active Brake Assist (ABA) piątej generacji z funkcją rozpoznawania pieszych – system, który pomaga unikać wypadków polegających na uderzeniu samochodu ciężarowego w pojazd jadący z przodu lub stojący albo zderzenia czołowego z pieszym, na przykład w wyniku rozproszenia uwagi kierowcy, niewystarczającego odstępu czy nieodpowiedniej prędkości. ABA 5 działa w oparciu o kombinację systemu czujników radarowych i kamer. Gdy system ten rozpozna niebezpieczeństwo kolizji z poprzedzającym pojazdem, nieruchomą przeszkodą lub z osobą przecinającą tor jazdy – nadchodzącą z przeciwka, poruszającą się na pasie bądź zatrzymującą się nagle ze strachu – najpierw ostrzega o tym kierowcę wizualnie i dźwiękowo. Jeśli kierowca nie zareaguje odpowiednio, w drugim kroku system inicjuje częściowe hamowanie. Jeżeli pomimo to niebezpieczeństwo kolizji nie mija, to przy prędkości do 50 km/h system ABA 5 może automatycznie wykonać pełne hamowanie w celu uniknięcia zderzenia z poruszającą się osobą. Po zatrzymaniu pojazdu zostaje automatycznie załączony nowy elektroniczny hamulec postojowy.

Celem wszystkich systemów asystujących Mercedes-Benz Trucks jest zawsze optymalne wspomaganie kierowcy w prowadzaniu pojazdu w granicach działania systemu. Jednak ‒ zgodnie z przepisami prawa ‒ to na kierowcy spoczywa zawsze pełna odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie ciężarówki.

Łączność sieciowa dostosowanej do potrzeb użytkownika

W połączeniu z powyższymi systemami asystującymi imponuje również inteligentny system sterujący tempomatem i skrzynią biegów Predictive Powertrain Control (PPC), czyli predykcyjna kontrola układu napędowego. W określonych warunkach system ten automatycznie uwzględnia topografię, przebieg drogi i znaki drogowe. Umożliwia w ten sposób unikanie niepotrzebnego hamowania, przyspieszania i zmiany biegów. Actros najnowszej generacji z PPC zużywa na drogach szybkiego ruchu i autostradach nawet o trzy procent, a w ruchu podmiejskim nawet o pięć procent oleju napędowego mniej w porównaniu z pojazdami, które nie są wyposażone w ten system. W zagadnienie efektywności paliwowej wpisuje się również nowy asystent stylu jazdy Eco Support, który pomaga kierowcy w wypracowaniu maksymalnie ekonomicznego stylu jazdy.

Informacje o działaniach i funkcjach systemów asystujących ABA 5, ADA 2 czy PPC kierowca widzi na przyjaznym w obsłudze standardowym kokpicie multimedialnym z dwoma kolorowymi wyświetlaczami, który jest sercem interfejsu człowiek-maszyna (HMI). W wyposażeniu dodatkowym Actrosa L wizualizacja obejmuje m.in. także wskazanie masy całkowitej ciągnika i naczepy oraz nacisk na oś przednią, również w ciągnikach siodłowych z częściowym zawieszeniem pneumatycznym. Pomaga to stale kontrolować masę pojazdu i unikać jego przeładowania.

Mercedes-Benz Truck App Portal

Kto zamiast Multimedia Cockpit wybierze rozbudowany Multimedia Cockpit interactive, ten otrzyma jednocześnie szybki dostęp do portalu z aplikacjami – Mercedes-Benz Truck App Portal. Pozwala on przedsiębiorstwom transportowym na korzystanie z nowych możliwości komunikacji sieciowej, w tym wyposażenie pojazdów w aplikacje zwiększające wydajność i komfort, np. w ramach usług telematycznych świadczonych przez Fleetboard. Indywidualnie zestawiane usługi umożliwiają inteligentne połączenie sieciowe kierowcy, floty i zlecenia. Wszystko to przyczynia się do optymalizacji zużycia paliwa i zmniejszenia zużycia pojazdu, a także do jego lepszego wykorzystania. Przykładowo, analiza użytkowania pojazdu Fleetboard umożliwia ocenianie i optymalizację stylu jazdy, rejestracja czasu Fleetboard dostarcza szczegółowych informacji na temat czasów kierowania i czasów odpoczynku kierowców, Fleetboard Mapping pokazuje status i pozycję pojazdów. Natomiast funkcja pobierania kart kierowców i pamięci masowych umożliwia zdalne odczytywanie, transferowanie i zapisywanie wszystkich istotnych danych.

Wśród aplikacji na szczególną uwagę zasługuje aplikacja logistyczna HABBL, oferowana przez Fleetboard Logistics, krok po kroku asystująca kierowcom przy realizacji zleceń. Kierowca może ją obsługiwać równolegle na kokpicie multimedialnym Actrosa L i na dowolnym urządzeniu mobilnym z Androidem (służącym do obsługi zadań poza pojazdem). Wszyscy biorący udział w procesie transportowym, a więc kierowca, dyspozytor i klient końcowy, otrzymują zawsze te informacje, których potrzebują, co polepsza jakość procesów i jednocześnie zapewnia wysoką transparentność.

Niektóre inne nowości na portalu Mercedes-Benz Truck App Portal to: aplikacja Dashdoc, umożliwiająca obsługę zleceń bez użycia papierowych dokumentów (cyfrowe listy przewozowe i eCMR), aplikacja YellowFleetApp do komunikacji i zarządzania zleceniami, mobilny ServiceManager (mSM), czyli narzędzie do cyfrowego zarządzania zleceniami i flotą, aplikacja do zarządzania transportem z cyfrowym planerem (PlanBoard) i automatycznym dyspozytorem ArealPilot, aplikacja logistyczna do mobilnego zbierania danych w trasie Mobile Enterprise i wreszcie mobilne rozwiązanie skanerowe o nazwie Scangaroo.

Mercedes-Benz Uptime

Centralnym elementem Fleetboard oraz podstawą dla wszystkich innych technicznych rozwiązań w zakresie łączności sieciowej w pojeździe jest Truck Data Center – moduł łączności sieciowej, który odbiera dane z zamontowanych w ciężarówce czujników, kamer i urządzeń sterujących oraz analizuje je pod kątem różnych funkcji. Truck Data Center stanowi nie tylko podstawę dla wielu usług Fleetboard, ale także dla Mercedes-Benz Uptime – usługi umożliwiającej trwałe zwiększenie dyspozycyjności pojazdu.

Mercedes-Benz Uptime integruje inteligentną łączność sieciową pojazdów z intensywną obsługą klienta, oferując klientom Mercedes-Benz Trucks innowacyjny produkt serwisowy, którego celem jest maksymalizacja czasu, jaki ciężarówki spędzają na drodze oraz wsparcie klienta w sprawnej realizacji zleceń transportowych, a ponadto ograniczenie i bardziej efektywne planowanie wizyt w serwisie. System ten wcześnie rozpoznaje konieczność przeprowadzenia naprawy, co pozwala na zmniejszenie liczby awarii, a klient otrzymuje wsparcie w szybkiej organizacji wymaganych napraw – zawsze z uwzględnieniem planowanych operacji transportowych. W rezultacie zwiększa się możliwość planowania pobytów w warsztacie, wzrasta dyspozycyjność pojazdów oraz poprawia się poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ofertę usług dla Actrosa L wieńczą indywidualnie konfigurowalne pakiety serwisowe oraz dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania w zakresie leasingu, kredytu i ubezpieczenia, zapewniające bezpieczeństwo planowania także w tych obszarach. O tym, że Mercedes-Benz Trucks zawsze stawia na innowacyjne rozwiązania w tym zakresie świadczy np. Umowa Serwisowa Mercedes-Benz CompleteMile. Ta elastyczna Umowa Serwisowa, podobnie jak Mercedes-Benz Complete, obejmuje wszelkie prace warsztatowe, łącznie z wymianą zużytych części, jednak została skonstruowana w taki sposób, aby wysokość miesięcznych rat uzależniona była od rzeczywiście przejechanych kilometrów. Nie ma przy tym znaczenia, czy klient działa w branży sezonowej, np. budownictwie bądź rolnictwie, czy też może jego przebiegi zmieniają się często ze względu na lepsze i gorsze biznesowo miesiące. Mercedes-Benz CompleteMile może więc przyczynić się do optymalizacji przepływów pieniężnych. Mercedes-Benz Uptime automatycznie przesyła stan licznika kilometrów do systemów informatycznych Mercedes-Benz Trucks, które sprawnie uwzględniają go w cyfrowej rachunkowości.