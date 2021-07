Volvo: Nowe rozwiązania techniczne w elektrycznych samochodach ciężarowych o dużej ładowności

Od chwili rozpoczęcia sprzedaży trzech nowych pojazdów elektrycznych – Volvo FH, FM i FMX – Volvo Trucks ma swojej ofercie łącznie aż sześć elektrycznych modeli samochodów ciężarowych. W pierwszej kolejności, w drugiej połowie 2022 r., ruszy produkcja ciągników siodłowych, do których na początku 2023 r. dołączą także podwozia samochodu ciężarowego.

Nowe pojazdy ciężarowe dla transportu regionalnego i budowlanego charakteryzują się dopuszczalną masą całkowitą zestawu (DMCZ) do 44 t i są dostępne w dwóch różnych wysokościach podwozia, rozstawie osi od 3800 do 6700 mm oraz wersjach dwu-, trzy- i czteroosiowych.

– Bazujące na tej samej, wysoce efektywnej platformie, stosowanej w odpowiednikach zasilanych olejem napędowych bądź gazem, nasze nowe elektryczne samochody ciężarowe zapewniają dużą elastyczność użytkową i zdolność do spełnienia bardzo szerokiego zakresu potrzeb transportowych – podkreśla Jonas Odermalm, wiceprezes ds. zarządzania produktem w obszarze elektromobilności w Volvo Trucks.

Trzy silniki elektryczne i skrzynia biegów I-Shift



Trzy silniki elektryczne współpracują ze sprawdzoną skrzynią biegów Volvo I-Shift, w której zaimplementowano wyjątkową, nową strategię zmiany biegów, zoptymalizowaną pod kątem napędu elektrycznego. Wspólnie podzespoły te tworzą wydajny elektryczny zespół napędowy, zapewniający bezprecedensowe, znakomite właściwości jezdne – dzięki 490 kW (666 KM) łącznej mocy silników elektrycznych i nawet 28 000 Nm siły napędowej dostarczanej przez skrzynię biegów.

– Ponieważ ruszanie z miejsca zawsze następuje na najwyższym możliwym biegu, ograniczona zostaje liczba zmian biegów, co z kolei przekłada się na wysoką sprawność i oszczędności energii. Oczywiście, niższe biegi pozostają cały czas dostępne do wykorzystania na stromych podjazdach i ruszania z miejsca w warunkach wymagających zwiększonej siły napędowej lub kontroli nad pojazdem – wyjaśnia Jonas Odermalm.

Dodatkowo oferowane są trzy warianty przystawek odbioru mocy o różnej wydajności: przystawka elektryczna (40 kW), przystawka elektromechaniczna (70 kW) oraz przystawka napędzana od skrzyni biegów (150 kW).

Akumulatory nowej generacji

Akumulatory trakcyjne o dużej gęstości energii są zbudowane z ogniw litowo-jonowych najnowszej generacji i będą produkowane w fabryce Volvo. Elektryczny samochód ciężarowy wyposażony w sześć zestawów akumulatorów dysponuje pojemnością nominalną 540 kWh, zapewniająca zasięg do 300 km*.

Zróżnicowane, szybkie ładownie akumulatorów

W pojazdach dostępne są dwie metody ładowania akumulatorów: prądem zmiennym (AC) do 43 kW – idealna do nocnego uzupełniania energii oraz znacznie szybsze ładowanie prądem stałym (DC) do 250 kW. To drugie jest szczególnie przydatne podczas pracy na dwie zmiany lub w przypadku potrzeby doładowywania akumulatorów np. w czasie przerwy obiadowej w celu zwiększenia zasięgu pojazdu. Ładowarka 250 kW DC umożliwia naładowanie akumulatorów do 80% ich pojemności nominalnej w czasie krótszym niż 90 minut**.

Płynne przejście na elektromobilność

Oprócz pojazdów elektrycznych, Volvo Trucks oferuje także kompletny ekosystem, obejmujący usługi serwisowe, obsługę techniczną i rozwiązania finansowe przygotowane specjalnie z myślą o wsparciu przewoźników w szybszym i łatwiejszym ich przechodzeniu na zelektryfikowany transport.

– Ważne, by wdrażanie elektrycznych samochodów ciężarowych w firmach transportowych mogło odbywać się w sposób stopniowy i jak najmniej uciążliwy. Jeszcze przez wiele lat firmy te będą użytkowały pojazdy o różnorodnych układach napędowych, więc istotna jest możliwość nieprzerwanego korzystania z systemów takich jak np. Dynafleet, a także tego samego dostawcy usług serwisowych w odniesieniu do wszystkich posiadanych samochodów ciężarowych Volvo. Układ napędowy może być inny, lecz cała reszta jest bardzo podobna. Dzięki temu przejście na pojazdy elektryczne będzie łatwe i naturalne – konkluduje Jonas Odermalm.

Oferta elektrycznych pojazdów Volvo Trucks na rynku europejskim