WIELTON: Nowe wywrotki dla sektora rolniczego i budowlanego

Wielton wprowadza szereg ulepszeń, modernizacji i nowości w ofercie wywrotek. Na szczególną uwagę zasługuje lekka aluminiowa wywrotka Bulk Master o zwiększonej ładowności, przeznaczona dla sektora rolniczego oraz stalowy Strong Master, dedykowany do pracy w ekstremalnie ciężkich warunkach i odpowiadający na potrzeby sektora budowlanego.

Cechy wyróżniające wszystkie wywrotki Wieltonu to niska masa własna przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wytrzymałości i trwałości konstrukcji. Klienci doceniają stosowanie niezawodnych komponentów i podzespołów dostarczanych przez renomowanych producentów. Produkty Wieltonu są również dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów poprzez wiele możliwości konfiguracji pojazdów oraz spersonalizowane rozwiązania wyposażenia. Po wielu miesiącach prac koncepcyjnych i testów, firma z Wielunia wprowadza ulepszenia, modernizacje i nowości w segmencie wywrotek.

Bulk Master dla rolników

Rodzina wywrotek aluminiowych Bulk Master to naczepy stworzone do transportu objętościowego i przewozu produktów rolnych. Konstrukcja naczepy pozwala na transport ładunków paletowych i załadunek aż do 26 europalet. W porównaniu z tradycyjną naczepą użytkownicy korzystający z tego modelu zyskują dodatkową przestrzeń logistyczną. Z kolei zastosowanie w ramie konstrukcji typu gęsia szyja oraz wysokogatunkowej stali S700*, gwarantuje obniżenie środka ciężkości naczepy, a w efekcie większą stabilność podczas jazdy, manewrowania i rozładunku.

Wyróżnikiem Bulk Master jest zredukowana wysokość całkowita pojazdu w porównaniu do naczepy o takiej samej kubaturze na ramie prostej aż o 12,5 cm. W konsekwencji produkt posiada niższy próg załadunkowy górnego obrzeża oraz podłogi. Zapewnia to łatwiejszy załadunek koparko-ładowarką oraz sprawniejszy przejazd przez bramy hal, magazynów czy stacji załadunkowych systemów silosowych. Długość zwisu tylnego wywrotki pozwala na sprawny wysyp zboża do koszy przyjęciowych. Przy rozstawie ramy (czop-druga oś) równym aż 7700 mm, wysokość zewnętrzna wywrotki, o objętości 45 m3, to tylko 3050 mm przy wadze od 6000 kg. Natomiast dla największej dostępnej kubatury z rodziny Bulk Master, czyli 67 m3, wysokość zewnętrzna pojazdu wynosi 3800 mm przy wadze od 6450 kg. Model dostępny jest w wersji z klapo-drzwiami, klapą prostą, drzwiami lekkimi z funkcją bezpiecznego otwarcia drzwi (podczas otwierania drzwi kierowca stoi z boku naczepy, a nie bezpośrednio za nią) lub klapą do czoła. Na wiosnę do rodziny wywrotek Bulk Master dołączyły modele z ramą o długości 6810 mm oraz 6120 mm.





– Wywrotki z Wielunia to naprawdę sprzęt do zadań specjalnych. Dostosowujemy nasze produkty do wymagań klientów, a także ich przeznaczenia i warunków ich eksploatacji – zależy nam by były wytrzymałe, ale przede wszystkim bezpieczne. Bezpieczeństwo użytkowników naszych naczep jest wartością nadrzędną i nienegocjowaną, dlatego pracujemy nad tym, aby wszystkie nasze rozwiązania, zanim wdrożymy je do szerokiej produkcji były rygorystycznie sprawdzone. W ubiegłym roku wdrożyliśmy w swoich super lekkich wywrotkach rozwiązania poprawiające stabilność konstrukcji ram, które zapobiegają nadmiernemu skręcaniu wzdłużnemu oraz bocznemu wychyleniu skrzyni. Wyładunek w trudnym terenie jest jednym z najbardziej niebezpiecznych manewrów w pracy z wywrotkami. Dokładamy wszelkich starań, żeby zminimalizować ryzyko wywrotu pojazdu. Dokładnie badamy i analizujemy wprowadzone zmiany i ich wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Chcemy mieć pewność, że osiągnęliśmy pożądane wyniki. Wprowadzone zmiany potwierdziliśmy przeprowadzając badania statyczne stabilności na stanowisku w instytucie badawczym OINBAS z wykorzystaniem pochylni” – podsumowuje Łukasz Trzeciakiewicz, Product Manager Wielton S.A.

Badania lekkich wywrotek Wieltonu zostały przeprowadzone pod kątem spełnienia rygorystycznych wymagań określonych przez Institute of Road Transport Engineers (IRTE) w ramach najwyższej kategorii A, dla stabilności pojazdów samowyładowczych. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły spełnienie wymagań IRTE-A dla kąta przechyłu bocznego pojazdu, wynoszącego aż 7 stopni, co świadczy o najwyższej stabilności naczepy. Produkty Wieltonu są również dostosowywane do indywidulanych potrzeb klientów poprzez wiele możliwości konfiguracji pojazdów oraz spersonalizowane rozwiązania wyposażenia.

Strong Master na placu budowy

Wywrotka Strong Master, ze stalową skrzynią ładunkową typu half-pipe, jest głównie wykorzystywana w sektorze budowlanym. Znajduje zastosowanie głównie do transportu: materiałów sypkich, kruszyw, ziemi, asfaltu, gruzu, czy kamieni. To model charakteryzujący się mocną i wytrzymałą konstrukcją o zoptymalizowanej masie, od 5800 kg. Produkt spełnia wymagania klientów związane z wydłużoną żywotnością pojazdu w trudnych i intensywnych warunkach użytkowania, dzięki zastosowaniu odpornej na ścieranie i wgniecenia skrzyni wykonanej z wysokogatunkowej stali Hardox HB450. Naczepa gwarantuje niezawodność podczas pracy w wymagającym terenie, w trakcie przejazdów na krótkich odcinkach oraz częstych operacji załadunku i rozładunku.

Model Strong Master posiada skrzynię ładunkową dostępną w różnych kubaturach – w zakresie od 22 do 35 m3. Rozszerzana ku tyłowi konstrukcja skrzyni typu „konisch” powoduje rozprężanie się materiału podczas zsypywania, przez co ułatwiony jest rozładunek m.in. materiałów kleistych. W zależności od potrzeb klientów, Wielton proponuje do wyboru dwie wersje ramy naczepy – jedną w wykonaniu standardowym (SL) oraz drugą wzmocnioną (HD), przeznaczoną do zastosowania w trudniejszych warunkach. W ofercie dostępne są także trzy długości ramy Strong Master, co przekłada się na zróżnicowaną wysokość zewnętrzną. Dodatkowo wśród dostępnych opcji wyposażenia, poza klapą do czoła i klapo-drzwiami, w ofercie Wieltonu znajdziemy m.in. klapę hydrauliczną, a także dach przesuwny tył-przód europejskich producentów Marcolin i Cramaro w wersji automatycznej lub manualnej. Konstrukcja naczepy umożliwia także wiele możliwości jej konfiguracji w zależności od potrzeb i wymagań klientów.

Na wiosnę do rodziny stalowych wywrotek Strong Master dołączył model o wzmocnionej konstrukcji ramy, wykonanej z wysokiej klasy wytrzymałości stali S700, z wysokim sprzęgiem 1400/1450mm.

– Najnowsza konfiguracja wywrotki Strong Master to propozycja dla tych klientów, którzy poszukują bardzo mocnego i trwałego produktu. Naczepa dedykowana jest dla trzyosiowych ciągników siodłowych do pracy w ekstremalnie trudnych warunkach – żwirowniach i kopalniach. Skrzynia ładunkowa tego modelu została wykonana z wysokogatunkowej i trudnościeralnej stali HARDOX 450, gwarantującej wydłużoną trwałość i wysoką odporność na uszkodzenia. Solidną i wytrzymałą konstrukcję skrzyni uzyskano także, dzięki zastosowaniu ścian i podłogi o grubości odpowiednio 4,5mm i 6mm oraz wysokiej jakości antykorozyjnej powłoki lakierniczej – wymienia zalety nowej wersji wywrotki Łukasz Trzeciakiewicz, Product Manager Wielton S.A.

W standardzie model Strong Master, posiadający ramę ze sprzęgiem o wysokości 1400-1450mm, został wyposażony w niezawodne komponenty i podzespoły renomowanych europejskich marek m.in. siłowniki hydrauliczne z czteropunktowym mocowaniem typu shortcover oraz stalowe nogi podporowe SAF Hercules z płynną regulacją wysokości.

Niezawodna rodzina wywrotek od Wieltonu

O jakości wywrotek Wielton niech świadczy fakt, że zostały wyprodukowane ze stali lub aluminium o najwyższej klasie wytrzymałości, tj. Hardox HB450, S700, Endur-AL HB114. Z kolei rama wywrotek, wykonana ze stali S700, jest zabezpieczona antykorozyjnie z wykorzystaniem technologii malowania kataforetycznego KTL, gwarantującej długą żywotność podwozia. Ponadto wywrotki Wieltonu są także cenione za stosowanie niezawodnych komponentów i podzespołów dostarczanych przez renomowanych europejskich producentów (m.in. SAF, BPW, JOST, SSAB, ALCOA, Hyva czy Binotto).

Wysoka jakość materiałów, szeroka oferta oraz rozbudowana personalizacja produktów umożliwia Wieltonowi dotarcie do dużego grona klientów i zapewnia pełne zaspokojenie ich potrzeb. Misją wieluńskiego producenta jest tworzenie i dostarczanie najlepszych rozwiązań transportowych dla biznesu.

(MM)

Fot. Wielton