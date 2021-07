RENAULT TRUCKS: Elektryczna ciężarówkę D Wide Z.E. LEC z niskim wejściem

Renault Trucks D Wide Z.E. LEC jest tak wyposażony, aby umożliwić operatorom łatwy i bezpieczny dostęp do pojazdu. Wejście do kabiny jest o 200 mm niższe niż w standardowej ciężarówce dystrybucyjnej, posiada jeden antypoślizgowy stopień i drzwi otwierane pod kątem 90°. To znacznie zmniejsza zmęczenie załogi związane z wsiadaniem i wysiadaniem z kabiny ponad 100 razy w jednym przejeździe.

Niskie położenie kabiny zapewnia doskonałą widoczność dla kierowcy, a tym samym optymalną ochronę niechronionych uczestników ruchu drogowego. W celu zwiększenia widoczności Renault Trucks zaleca stosowanie dodatkowych szyb bocznych umieszczonych w tylnej części kabiny, które są dostępne jako opcja.

Przestronna kabina tego w pełni elektrycznego samochodu ciężarowego może pomieścić kierowcę i do trzech dodatkowych członków załogi. Opcjonalna płaska podłoga zapewnia swobodę poruszania się wewnątrz pojazdu i umożliwia wsiadanie i wysiadanie zarówno z lewej, jak i z prawej strony.

Opracowany w ścisłej współpracy z firmą Estepe, Renault Trucks D Wide Z.E. LEC dostarczany jest w wersji 6×2 z kierowaną osią tylną i dostępny jest w całej Europie. Ponieważ jest pojazdem w pełni elektrycznym, nie emituje spalin i dopuszczony jest do ruchu na obszarach miejskich w strefach zeroemisyjnego transportu.