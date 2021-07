GOODYEAR i ZF: Kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania oponami i flotą

Goodyear poszerza ofertę o zaawansowane rozwiązania do zarządzania flotą pod marką ZF Trancics w celu optymalizacji mobilności pojazdów ciężarowych i naczep oraz zwiększenia efektywności operacyjnej firm transportowych i logistycznej w całej Europie.

Goodyear ogłosił nawiązanie długoterminowej współpracy z firmą ZF, światowym dostawcą systemów do pojazdów osobowych i użytkowych oraz technologii przemysłowych. Ta strategiczna umowa połączy możliwości oferty Goodyear Total Mobility i rozwiązania Fleet Management Solutions (FMS) marki ZF.

Rozszerzony pakiet zaawansowanych opon i interoperacyjnych rozwiązań do zarządzania oponami i flotą na podstawie danych zapewni firmom transportowym kompleksowe podejście umożliwiające bardziej wydajną i zrównoważoną działalność. Wyjątkowa, dostosowywana indywidualnie propozycja wartości od Goodyear i ZF jeszcze bardziej ułatwi flotom i producentom OEM proces transformacji cyfrowej, łącząc wiele strumieni danych za pomocą jednego wspólnego sprzętu telematycznego.

– Unikalna propozycja ‘pod klucz’ oferowana przez Goodyeari ZF jest odpowiedzią na rosnącą złożoność związaną z wymagającymi operacjami flotowymi – powiedział Grégory Boucharlat, wiceprezes ds. pojazdów użytkowych Goodyear w Europie. – Pozwala ona operatorom zachować elastyczność i podejmować świadome decyzje w celu wydłużenia czasu sprawności pojazdów, promowania bardziej ekonomicznej jazdy, zwiększenia okresu eksploatacji opon i aktywów, obniżenia emisji i usprawnienia zarządzania obsługą klienta w oparciu o zintegrowany zbiór danych o oponach i flocie, przekładający się na użyteczne informacje.

– Współpraca ZF z Goodyearem łączy wiedzę i szerokie możliwości dwóch liderów branży z dążeniem do oferowania europejskim flotom i konstruktorom naczep korzyści płynących z kompleksowego rozwiązania zarządzania flotami – powiedział Peter Bal, Business Leader – Digital Customer Services w dziale systemów kontroli pojazdów użytkowych firmy ZF w regionie EMEA. – Nasza zdolność do dostarczania zintegrowanego rozwiązania przy ograniczonych inwestycjach w sprzęt, oznacza że klienci mogą korzystać z uproszczonych operacji, dążąc do uzyskania dalszej wydajności, a także zwiększonego bezpieczeństwa i ochrony ładunku.

Kompleksowe rozwiązanie dla inteligentnego zarządzania oponami i naczepami

W 2019 r. Goodyear wprowadził na rynek swoją kompleksową ofertę Total Mobility z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb, zapewniając tym samym pełne monitorowanie opon i zarządzanie nimi, począwszy od montażu odpowiedniego ogumienia w zależności od rodzaju działalności, poprzez planowanie proaktywnej obsługi technicznej, aż po bieżnikowanie. Ta innowacyjna oferta obejmuje system monitorowania ciśnienia w oponach z autorskim algorytmem Goodyear G-Predict, który zapewnia proaktywne ostrzeżenia w czasie rzeczywistym i zapobiega nawet 90% awarii związanych z oponami1 .

Dzięki interoperacyjnemu i elastycznemu rozwiązaniu, opartemu na pojedynczej skrzynce telematycznej o nazwie TX-TRAILERPULSE, klienci mogą teraz korzystać z usług i wsparcia obu firm, w tym z rozwiązań Transics FMS firmy ZF:

Połączenie rozwiązań TX-TRAILERPULSE i TX-TRAILERFIT z systemem zarządzania oponami FleetOnlineSolutions firmy Goodyear zapewni pełny wgląd w osiągi, użytkowanie i stan techniczny opon oraz parku naczep. Floty skorzystają na szybszej obsłudze i dokładnych informacjach o przebiegu opon, co pozwoli uniknąć przedwczesnej wymiany opon i konserwacji naczep. Z kolei firmy wynajmujące pojazdy użytkowe i naczepy mogą zapewnić większą przejrzystość związaną z dokładnym wykorzystaniem naczepy i opon przez klienta końcowego.

TX-CONNECT udostępnia w czasie rzeczywistym dane o pozycji naczepy, geofencingu, informacje o ruchu drogowym, a także umożliwia śledzenie ładunku klienta. Dostawcy usług również mogą uzyskać dostęp do danych, aby zaplanować proaktywną konserwację w czasie przerw w pracy.



Zintegrowana oferta zarządzania oponami i flotą zapewni nową jakość w zakresie widoczności i wydajności operacyjnej:

Elastyczność – klienci wybierają pakiet usług i rozwiązań zgodny z ich potrzebami.

Uproszczenie – jeden wspólny sprzęt i zintegrowany pulpit nawigacyjny, zapewniający dostęp do danych dotyczących zarządzania oponami, pojazdami i ładunkami, który umożliwia dalszą integrację systemów niezależnie od marki, wykorzystywanych już w codziennej działalności.

Oszczędność czasu – podejmowanie decyzji w oparciu o fakty oraz praktyczne spostrzeżenia pozwala zapobiegać przestojom i planować proaktywną konserwację. Kompleksowa konfiguracja skracająca czas instalacji.

Obsługa klienta – obaj partnerzy zapewnią fachową pomoc drogową i flotową za pośrednictwem silnej ogólnoeuropejskiej sieci serwisowej.

Wspieranie celów w zakresie zaawansowanej mobilności i zrównoważonego transportu

Współpraca będzie bazować na wspólnych możliwościach monitorowania opartego na danych i analityce predykcyjnej, aby pomóc producentom OEM i flotom komercyjnym działającym na terenie UE w płynnym dostosowaniu się do przyszłych wymagań prawnych, w tym przepisów GSR5 TPMS, które wymagają, aby pojazdy HCV były stopniowo wyposażane w system TPMS od lipca 2022 roku. To istotne wsparcie również z punktu widzenia spełnienia rozporządzenia UE w sprawie bezpieczeństwa ogólnego, które nakazuje stosowanie zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa.

(MM)

Fot. Goodyear