IVECO: Nowy IVECO Daily w wersji minibus

IVECO Bus zaprezentował nowego Daily w wersji minibus. Najnowsza odsłona rodziny minibusów Daily otwiera nowe możliwości dzięki nowym, adaptacyjnym i inteligentnym rozwiązaniom .

IVECO Bus zaprojektował minibusa opartego na nowym Daily, łącząc w nim uznane cechy modelu Daily oraz kompetencje lidera w dziedzinie przewozu osób. Samochód zachował swoje podstawowe atuty, czyli wszechstronność, solidność konstrukcji, trwałość oraz wydajność. Jednocześnie, dzięki innowacyjnym i zorientowanym na klienta rozwiązaniom, model osiąga najwyższy poziom pod względem zdolności adaptacji oraz możliwości współpracy i łączności.

– Dzięki nowemu Daily minibus, dostępnemu między innymi w wersji niskopodłogowej Low Entry, przenosimy się na wyższy poziom. Za sprawą nowych bezkonkurencyjnych innowacji model ten tradycyjnie oferuje wyższy komfort i bezpieczeństwo, elastyczność pod względem wykonywanych zadań transportowych, a także znaczne obniżenie całkowitego kosztu posiadania. Wraz z nowym Daily proponujemy klientom wyjątkowy zestaw usług cyfrowych, służących optymalizacji działalności i obniżeniu kosztów. Konsekwentnie wprowadzane udoskonalenia sprawiają, że jest to najlepszy minibus w swojej kategorii – powiedział Stéphane Espinasse, IVECO Bus Brand President.



Nowy Daily minibus wyprzedza szybko zmieniające się potrzeby firm transportowych. Łączność staje się koniecznością w każdym aspekcie codziennego życia – zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej – a pojazdy muszą sprostać temu wymaganiu. Zrównoważony rozwój oraz czyste powietrze są coraz pilniej poszukiwanymi wartościami, co prowadzi do wprowadzania coraz trudniejszych do spełnienia norm emisji spalin. Dzięki przyjaznemu dla środowiska silnikowi na gaz ziemny i wyjątkowo niskiej emisji hałasu w trybie cichym, nowy Daily minibus jest naprawdę czystym rozwiązaniem transportowym.

Inteligentne zawieszenie AIR-PRO

Wraz z nowym minibusem Daily firma IVECO wprowadza rewolucyjne pneumatyczne zawieszenie AIR‑PRO, które nieustannie adaptuje się do warunków użytkowania, zapewniając wyjątkowo wysoką kulturę pracy podwozia i bezpieczeństwo jazdy, ważne zarówno dla kierowcy, jak i ładunku. Moduł stałej redukcji tłumienia (CDC) w zawieszeniu AIR-PRO niemal natychmiast reaguje na nierówności nawierzchni, co 10 milisekund ustalając optymalne ciśnienie w każdym amortyzatorze pod kątem najlepszej reakcji. Ograniczenie wibracji o 25% przyczynia się do zapewnienia najwyższego komfortu jazdy.

System AIR‑PRO dopasowuje się także do wymagań kierowcy i pozwala mu sterować charakterystyką zawieszenia. Kierowca ma do wyboru ustawienie Soft dla najwyższego komfortu, Load dla optymalnych właściwości jezdnych i ograniczenia kołysania w pełni obciążonego pojazdu, oraz Auto, w którym system sam dobiera najwłaściwsze parametry. Zawieszenie AIR‑PRO dostosowuje się do obciążenia pojazdu, zmniejszając przechyły nadwozia na zakrętach nawet o 30%, co podnosi bezpieczeństwo kierowcy i ładunku.

Zawieszenie AIR‑PRO ułatwia też załadunek i rozładunek, bo zmiana wysokości podwozia zajmuje niespełna 10 sekund. Funkcja zapamiętywania wysokości umożliwia zapisanie wybranej przez kierowcę konfiguracji, aby jeszcze bardziej ułatwić korzystanie z pojazdu.

Do sterowania inteligentnym systemem AIR‑PRO służy łatwe w obsłudze pokrętło na desce rozdzielczej oraz nowa, intuicyjna grafika na ekranie TFT.

Nowy fotel kierowcy wypełnione pianką z pamięcią kształtu

Daily minibus wyposażono w nowy fotel kierowcy ze środkową sekcją siedziska i oparciem oraz zagłówkiem wypełnionym pianką z pamięcią kształtu – to nowość w segmencie minibusów. Pianka dopasowuje się do sylwetki, umożliwiając równomiernie podparcie masy. Maksymalny nacisk na ciało kierowcy został zmniejszony nawet o 30%. Zapewnia to najwyższy komfort i zapobiega bólowi pleców. Boczne sekcje pogrubiono 15‑milimetrową pianką o zwiększonej gęstości, aby poprawić trzymanie boczne, a tym samym bezpieczeństwo i wrażenia z jazdy. Wyższe osoby mogą liczyć na większy komfort, dzięki wydłużonemu o 20 mm i grubszemu o 15 mm siedzisku, które oferuje lepsze podparcie ud. Przeprojektowane dźwignie regulacji fotela oraz bok fotela ułatwiają częste wsiadanie i wysiadanie z pojazdu, na przykład w trakcie wykonywania usług kurierskich.

Bogata gama silników

Atutem nowego Daily minibus decydującym o jego wszechstronności jest bogata oferta silnikowa. Obecnie model jest dostępny z silnikami Diesla w dwóch wersjach (180 lub 210 KM) oraz z silnikiem na gaz ziemny (136 KM), co pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby związane z przewozem osób: minibus wahadłowy idealny na krótkie trasy, minibus międzymiastowy o największej liczbie miejsce w swojej kategorii, minibus turystyczny do stylowego i komfortowego podróżowania, a wkrótce również i minibus miejski.

W obliczu wyzwań związanych z koniecznością ograniczania zanieczyszczenia powietrza w branży transportowej oraz tworzeniem stref niskoemisyjnych marka Iveco Bus — pionier w rozwoju alternatywnych źródeł energii od ponad 20 lat — naturalnie włączyła do swojej oferty napęd alternatywny: 3‑litrowy silnik na sprężony gaz ziemny (CNG). Moc 136 KM i maksymalny moment obrotowy 350 Nm zapewniają dobrą dynamikę i elastyczność. Wersja z silnikiem na CNG pomaga chronić zasoby naturalne, ponieważ jest w pełni kompatybilna z biometanem pozyskiwanym z przetwarzania odpadów organicznych. Tym samym Daily minibus zasilany CNG gwarantuje ograniczenie śladu węglowego i stanowi konkretny krok w kierunku transformacji energetycznej. Korzyści dla środowiska przekładają się na redukcję emisji gazów cieplarnianych nawet o 95%.

Minibus spełnia normy emisji spalin Euro VI‑E, osiągając współczynnik zgodności 1 (CF=1) jeszcze przed wejściem tych przepisów w życie. Oznacza to, że samochód nie przekroczy limitów emisji praktycznie do końca swojej eksploatacji. Podwójny układ oczyszczania spalin z selektywną redukcją katalityczną został całkowicie przeprojektowany, dzięki czemu nie zajmuje więcej miejsca niż w poprzednich modelach. Daily zachował więc legendarnie wszechstronne możliwości zabudowy nadwozia.

Dwie skrzynie biegów do wyboru

W Daily wprowadzono nową 6‑biegową przekładnię manualną, która zapewnia doskonałe wrażenia z jazdy oraz charakteryzuje się najwyższą w swojej klasie kulturą i precyzją zmiany przełożeń. Komfort jej wielogodzinnego użytkowania docenią zwłaszcza kierowcy pracujący głównie w mieście.

Nowa przekładnia przyczynia się także do obniżenia całkowitego kosztu posiadania pojazdu. Nowa skrzynia biegów praktycznie nie wymaga wymiany oleju — okres międzyprzeglądowy wydłużono do 350 000 km, co pozwala na dalsze obniżenie kosztów serwisu i napraw nawet o 4%.

Nadal dostępna w standardzie jest ekskluzywna 8‑biegowa skrzynia Hi‑Matic, która zapewnia maksymalną wydajność przy niskich kosztach eksploatacji oraz absolutny komfort jazdy i zwiększone osiągi. Ponadto połączenie silnika CNG z 8‑biegową skrzynią automatyczną Hi‑Matic sprawia, że model CNG Daily Minibus Hi‑Matic jest najlepszą w swojej klasie propozycją pod względem osiągów i przyjazności dla środowiska. W celu dalszego zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy komfortu pasażerów pojazd wyposażono w retarder Telma.

(MM)

Fot. IVECO