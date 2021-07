SOLARIS: Konin pierwszym miastem w Polsce z autobusem wodorowym!

Solaris Urbino 12 hydrogen znalazł pierwszego odbiorcę w Polsce. Miastem, które stanie się pionierem w korzystaniu z energii wodorowej w transporcie miejskim, jest Konin. Umowa zakłada dzierżawę pojazdu na okres 4 lat. Firma Solaris dostarczy do Konina pojazd napędzany energią wodorową w 2022 roku. To właśnie w Koninie do końca 2021 roku powstanie pierwsza ogólnodostępna stacja tankowania wodoru w Polsce.

– Jesteśmy świadkami nadzwyczajnej chwili. Jeszcze nie tak dawno temu nasza firma wprowadzała na polski rynek pierwsze autobusy elektryczne, dziś natomiast podpisujemy pierwszy kontrakt na dostarczenie autobusu zasilanego wodorem do Konina. Nie raz deklarowaliśmy, że jesteśmy prekursorem przemian w transporcie publicznym w Polsce – dzisiejszy dzień doskonale to przypieczętowuje. Wodór ma szansę stać się jednym z filarów transformacji transportu publicznego w Polsce i całej Europie – powiedział Javier Calleja, Prezes Zarządu Solaris Bus & Coach.

– Modernizacja taboru autobusowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie to jeden z moich programowych priorytetów. Zapowiadając jego unowocześnienie, myślałem wówczas głównie o autobusach hybrydowych i elektrycznych. To, że dziś podpisujemy umowę na dzierżawę autobusu wodorowego Solaris, jest dla mnie powodem do dumy i ogromnej radości. Najnowocześniejsze na świecie rozwiązania w zakresie transportu publicznego trafią właśnie do Konina. Wierzę, że to dopiero początek – powiedział Prezydenta Miasta Konina Piotr Korytkowski.

Wśród głównych zalet autobusu wodorowego warto wymienić zwłaszcza krótki czas tankowania pojazdu, bardzo duży zasięg oraz bezemisyjny, cichy i przyjazny mieszkańcom miast tryb pracy. Wodór jest absolutnie czystym źródłem energii. Jedynymi produktami ubocznymi reakcji chemicznej zachodzącej w ogniwie wodorowym są ciepło oraz para wodna. Wodór przechowywany będzie w postaci gazowej, w umieszczonych na dachu zbiornikach. Zamówiony autobus zostanie również wyposażony w dodatkowy magazyn energii elektrycznej – baterię Solaris High Power.

Premiera autobusu wodorowego Urbino 12 hydrogen w 2019 roku w naturalny sposób dopełniła bezemisyjną ofertę producenta. Autobusy elektryczne, w tym stworzony do przewozów międzymiastowych Urbino 15 LE electric, trolejbusy oraz autobusy wodorowe pozwalają zaoferować przewoźnikom z całej Europy produkty skrojone pod indywidualne potrzeby.

Warto przypomnieć, że pod koniec stycznia tego roku w kilku polskich miastach odbył się cykl prezentacji autobusu wodorowego firmy Solaris. Pojazd trafił wtedy między innymi właśnie do Konina, gdzie zaproszeni przedstawiciele władz miejskich oraz zakładów komunikacji mogli się przekonać o zaletach tego niezwykle zaawansowanego technicznie pojazdu. Zainteresowanie autobusem wodorowym wyrazili również przedstawiciele zakładów komunikacji miejskiej w Jaworznie, Krakowie oraz Poznaniu.

Wraz ze zrealizowaniem dostawy do Konina, Polska dołączy do elitarnego grona państw, które skorzystały z wodorowej oferty Solarisa. Należą do nich: Austria, Holandia, Niemcy, Szwecja i Włochy, zamawiając dotychczas ponad 80 Solarisów Urbino 12 hydrogen.