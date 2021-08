Volkswagen Samochody Dostawcze: Crafter dla polskiej policji

Przekazane policji samochody, to najnowsza wersja produkowanego w Białężycach k. Wrześni Volkswagena Craftera. Pojazd w wersji Furgon wyposażony jest w silnik 2.0 TDI o mocy 177 KM, automatyczną skrzynię biegów i zabudowę specjalną do potrzeb policji przygotowaną przez specjalizującą się w tego typu realizacjach firmę AMZ Kutno.

– Zakończyliśmy właśnie realizację dostaw samochodów w ramach przetargu publicznego ogłoszonego przez Komendę Główną Policji w roku ubiegłym. Zanim jednak do niego doszło, jeszcze w roku 2019 razem z innymi producentami pojazdów braliśmy udział w dialogu technicznym, w którym wspólnie z policją pracowaliśmy nad koncepcją takiego samochodu – mówi Artur Jakubiak, kierownik ds. przetargów i zabudów Volkswagen Samochody Dostawcze. – Bardzo się cieszymy, że polska policja użytkować będzie solidne i funkcjonalne Volkswageny Craftery produkowane w polskiej fabryce w Białężycach k. Wrześni.



Nowy policyjny Volkswagen Crafter przeznaczony dla służb prewencji, przystosowany jest dla 7 policjantów wraz z wyposażeniem. Jego wnętrze, przygotowane przez AMZ Kutno, podzielone jest na trzy przedziały: pierwszy przedział to miejsca dla kierowcy i dowódcy, drugi to miejsca siedzące dla 5 policjantów, a trzeci to przedział na sprzęt służbowy. Na autach zamontowano również zestawy ochronne szyb oraz system uprzywilejowania w ruchu drogowym.



Kontrakt zrealizował dealer marki Volkswagen Samochody Dostawcze, Grupa Cichy-Zasada, Oddział Centrum Poznań. Nowe Volkswageny Craftery zastępować będą pojazdy zakupione przez policję w latach ubiegłych.