Shell: Druga stacja LNG w Polsce już otwarta

Shell otworzył w Świecku, tuż przy granicy z Niemcami, drugą komercyjną stację LNG w Polsce. Stacja jest jednym z 39 punktów LNG, które Shell buduje w całej Europie w ramach konsorcjum Bio-LNG EuroNet. Docelowo w ramach tej inicjatywy w Polsce powstanie 8 stacji, a kolejna po Świecku będzie w Piotrkowie Trybunalskim.

Niecałe dziesięć miesięcy po uruchomieniu pierwszej stacji Shell LNG w Bielanach Wrocławskich koncern otwiera kolejny punkt w Polsce. Stacja w Świecku znajduje się przy przejściu granicznym Świecko-Frankfurt. Stacja, podobnie jak wcześniejszy, mieści 70m3 LNG – czyli 31,5 ton gazu, co oznacza możliwość zatankowania nawet 160 ciężarówek. Stacja jest wyposażona w szereg udogodnień dla kierowców m.in. parking, prysznice i strefę gastronomiczną, w której każdy może napić się kawy, posilić i odpocząć. Punkt będzie czynny całą dobę.

– Celem Shell jest stać się biznesem energetycznym o zerowej emisji netto do 2050 r. odpowiadając tym samym na oczekiwania społeczeństwa, dlatego cały czas wprowadzamy rozwiązania, które przybliżą nas i naszych klientów do tego dążenia. Jednym ze sposobów jest inwestowanie w infrastrukturę LNG, czego przykładem jest budowanie w Europie korytarza LNG, tak jak to robi Shell w ramach konsorcjum Bio-LNG EuroNet. Obecnie błękitne paliwo jest najczystszą alternatywą dla ciężarówek z silnikami diesla i może przyczynić się do dekarbonizacji transportu drogowego, szczególnie przy wykorzystaniu w późniejszej fazie bioLNG – mówi Piotr Dziwok, prezes zarządu Shell Polska.

– Widzimy duże zainteresowanie paliwem LNG w Polsce. W pierwszych miesiącach funkcjonowania stacji w Bielanach Wrocławskich odnotowaliśmy nawet do 1000 transakcji miesięcznie. Liczymy na to, że w Świecku wyniki będą jeszcze lepsze. Pracujemy już nad kolejnymi punktami i mamy nadzieję, że wraz z rozwojem infrastruktury coraz więcej firm transportowych będzie decydować się na przestawienie swoich flot ciężarowych na LNG – komentuje Marcin Płocharski, menedżer ds. rozwoju LNG w Shell Polska

Szersze wykorzystanie pojazdów na skroplony gaz ziemny może w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy jakości powietrza. LNG pozwala zredukować emisję gazów cieplarnianych pochodzących z samochodów ciężarowych o 22% w porównaniu z konwencjonalnym olejem napędowym. Silniki napędzane LNG emitują niemal 50% mniej hałasu w porównaniu z dużymi silnikami diesla, dzięki czemu mogą przyczynić się do poprawy samopoczucia kierowców i umożliwić wykorzystanie floty w strefach o niskim dopuszczalnym poziomie hałasu np. w przypadku zaopatrywania sklepów poza godzinami szczytu na obszarach mieszkalnych. LNG jest konkurencyjnym kosztowo i bardziej efektywnym paliwem. Samochody zasilane LNG mogą jeździć także na skroplony biometan (bioLNG), który jest produkowany z odpadów organicznych. Infrastruktura, obecnie wykorzystywana do LNG może być wykorzystywana w przyszłości do neutralnego dla klimatu bioLNG, nad którym Shell również pracuje. Do 2022 r. koncern planuje zbudować zakład skraplania biogazu w Nadrenii.

Nowo otwarta lokalizacja to już 33. stacja Shell LNG w Europie. W ramach konsorcjum Bio-LNG EuroNet, którego Shell jest członkiem, powstaje korytarz 39 stacji LNG i zakład produkcji Bio‑LNG w Holandii. Stacje Shell LNG będą rozmieszczone co około 400 km wzdłuż głównych korytarzy sieci drogowej TEN-T, od Hiszpanii do Polski. W najbliższym czasie Shell planuje otwarcie trzeciej stacji LNG w Piotrkowie Trybunalskim, a następnie kolejnych w Iłowej, Jędrzychowicach i Poznaniu.

(MM)

Fot. Shell