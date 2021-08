Daimler Truck: Aplikacja „eTruck Ready”

Rośnie liczba przedsiębiorstw logistycznych i transportowych, które rozważają zakup elektrycznej ciężarówki. Jednak klientom często trudno jest ocenić, czy ciężarówka napędzana elektrycznie rzeczywiście sprosta wymogom dotychczasowego profilu zastosowań konwencjonalnych samochodów ciężarowych z firmowej floty. Dlatego FUSO, z myślą o potencjalnych nowych klientach nabywających FUSO eCantera – w pełni elektryczny lekki samochód ciężarowy – dodatkowo zwiększa transparentność przy przechodzeniu na elektromobilność. Na rynkach kluczowych dla eCantera, czyli w Niemczech, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Danii, Norwegii, Finlandii, Hiszpanii, Szwajcarii, we Włoszech i w Austrii, dostępna jest już aplikacja „eTruck Ready”, oferowana przez Daimler Trucks.

Jest to bezpłatna aplikacja na smartfona, za pomocą której klienci mogą sprawdzić, jakie profile zastosowań i trasy są odpowiednie dla FUSO eCantera. Aplikacja rejestruje rzeczywiste trasy przejazdu konwencjonalnych pojazdów, w tym prędkość, przyspieszenie i profil wysokości wzdłuż trasy. Ważne parametry, takie jak stan załadowania pojazdu i temperatura zewnętrzna, może następnie uzupełnić manager floty na indywidualnym portalu internetowym. Na podstawie wszystkich zebranych danych program oblicza każdorazowo zasięg i przewidywane zużycie energii elektrycznej FUSO eCantera. W ten sposób powstaje realistyczny i przekonujący dla klienta profil zastosowań elektrycznej ciężarówki.

Aplikacja „eTruck Ready” stanowi element kompleksowego systemu econsultingowego Daimler Trucks. Za jej pomocą od 2020 r. Daimler Trucks pomaga potencjalnym nabywcom pojazdu Mercedes-Benz eActros w ocenie ich potencjału elektryfikacji. Teraz aplikacja jest kompatybilna również z eCanterem, co umożliwia FUSO dalsze wzmacnianie swojej wiodącej roli w dziedzinie transportu neutralnego pod względem emisji CO 2 . Aplikację „eTruck Ready” można pobrać zarówno na system iOS, jak i Android w odpowiednim sklepie z aplikacjami.