SCANIA: Pół miliona pojazdów w sieci

Ponad 500 tys. pojazdów Scania połączonych w ramach sieci porusza się po 100 rynkach na których działa firma, na bieżąco przesyłając dane do analizy. Dziesięć lat temu, jako pierwsza marka w branży, Scania wprowadziła urządzenie komunikacyjne jako standard we wszystkich pojazdach.

– Jest to kluczowe osiągnięcie na naszej drodze do stania się dostawcą kompleksowych i zrównoważonych rozwiązań transportowych. Scania nie byłaby tu, gdzie jest dzisiaj, jeśli chodzi o wiedzę o produktach i zachowaniach klientów, gdyby nie pierwszy pojazd podłączony do sieci przesyłania informacji około 20 lat temu. Portal do zarządzania flotą, a następnie uruchomienie naszego własnego komunikatora w 2009 r. to kolejne strategicznie ważne kamienie milowe – nie wspominając o nagrodach w obszarze telematyki zgromadzonych przez Scania w ciągu ostatniej dekady – komentuje Venugopal Gangaiah, główny menedżer produktu ds. usług zarządzania flotą.

Od 100 tys. do pół miliona w siedem lat

W 2014 r. Scania zarejestrowała 100 tys. pojazdów połączonych w ramach sieci przesyłania informacji. Od tego czasu liczba ta rosła o prawie 60 tys. rocznie, a ostatnio przekroczyła 500 tys. Od 2019 r. jest również możliwe połączenie w ramach sieci silników przemysłowych i morskich.

Chociaż wszystkie nowe pojazdy Scania, które opuszczają fabrykę są wyposażone w urządzenie komunikacyjne, klienci muszą podpisać umowę, zanim Scania będzie mogła przetwarzać dane ich pojazdu i oferować dedykowane pakiety usług. Bezpłatny jest Pakiet Monitoring, zapewniający dostęp do Portalu Zarządzania Flotą (FMP) oraz Aplikacji Fleet, dzięki której klienci otrzymują regularnie e-maile przedstawiające podstawowe osiągi i zużycie pojazdu.

Najpopularniejszy z bardziej zaawansowanych opcji pakietów serwisowych jest Pakiet Kontrola. Daje on dostęp do bardziej szczegółowych informacji o wydajności, produktywności, bezpieczeństwie i wpływie firmy na środowisko. Jednak informacje na temat ponad 90 parametrów same w sobie nie wystarczą, dopiero ich analiza pozwala firmie transportowej czerpać pełnię korzyści.

– Klienci korzystający z usług zarządzania flotą (FMS) mogą dostrzec wiele zalet płynących z danych dostępnych od ręki. Jako przykład może posłużyć nasz szwedzki klient, LindholmsGruppen, producent domów drewnianych i właściciel tartaków, który wymienił usługi Scania FMS w swoim rocznym raporcie na temat zrównoważonego rozwoju, jako pomocne narzędzie do osiągnięcia swoich celów w zakresie wydajności i niższych emisji – mówi Eva Sahlström, kierownik ds. projektów i komunikacji w dziale sprzedaży i marketingu.

Co wydarzy się w przyszłości?

Klienci mogą obecnie śledzić swoje pojazdy na podstawie kategorii silnika lub paliwa. Wraz z rosnącą elektryfikacją ciężkich transportów na horyzoncie pojawiają się kolejne kamienie milowe. Zmodernizowany sprzęt i oprogramowanie umożliwią również śledzenie wydajności pojazdów elektrycznych zasilanych z baterii (BEV).

– Obecny komunikator C300 zostanie w następnym kroku zaktualizowany do C400, co umożliwi szybsze i bardziej zaawansowane gromadzenie i analizę danych. Zaowocuje to jeszcze bardziej modułowymi i dopasowanymi usługami, co jest warunkiem wstępnym osiągnięcia naszych celów naukowych (SBTi). Obecnie w portalu floty dane dotyczące emisji pokazują domyślnie informacje „od zbiornika do koła”, ale wkrótce będzie można również wyświetlić dane dotyczące „od złoża do koła”, co jest kolejnym kamieniem milowym, którego można się spodziewać – dodaje Venugopal Gangaiah.

MM

Fot. Scania