Prawo: „Trujące” ciężarówki wycofane z ruchu

Za punktem poboru opłat w Żdżarach na autostradzie A2, inspektorzy ITD zatrzymali do kontroli zestaw należący do rosyjskiej firmy transportowej. W trakcie sprawdzania stanu technicznego nabrali podejrzeń co do prawidłowości działania układu oczyszczania spalin (SCR). Dalsza kontrola wykazała, że w ciągniku siodłowym był zamontowany emulator AdBlue, czyli urządzenie oszukujące komputer pokładowy pojazdu w zakresie sprawności systemu oczyszczania spalin. Układ SCR nie pobierał ze zbiornika płynu AdBlue, który rozkłada w katalizatorze pojazdu szkodliwe dla środowiska tlenki azotu.

Podobne wyniki były kolejnej kontroli, tym razem litewskiego zespołu pojazdów, który zatrzymał patrol podlaskiej ITD. W środę (28 lipca), na krajowej „ósemce” koło Białegostoku inspektorzy wykryli niedozwoloną przeróbkę układ oczyszczania spalin. W znalezieniu nieprawidłowości pomógł specjalistyczny sprzęt diagnostyczny. Inspektorzy odkryli w kokpicie wpięty do instalacji elektrycznej emulator AdBlue.

Obie kontrole zakończyły się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych ciągników siodłowych i wydaniem zakazów dalszej jazdy. Niedozwolone urządzenia zostały wymontowane z ciężarówek, a kierowców ukarano mandatami.

Na autostradzie A2 w Żdżarach patrol wielkopolskiej ITD zatrzymał do kontroli ukraiński zestaw, którego kierowca wiedział o awarii układu oczyszczania spalin. Na wyświetlaczu pojawiał się komunikat komputera pokładowego o usterce. W tej sytuacji inspektorzy również zatrzymali dowód rejestracyjny ciągnika siodłowego i zakazali dalszej jazdy. I tym razem ukarano kierowcę mandatem.