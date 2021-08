SOLARIS: 19 Solarisów Trollino pojedzie do La Spezia

Przewoźnik ATC Esercizio S.p.A. na drodze przetargu wybrał firmę Solaris jako dostawcę 19 trolejbusów. 14 Trollino o długości 12 metrów oraz 5 o długości 18 metrów zostanie dostarczone do La Spezia, miejscowości położonej w południowej Ligurii, na Riwierze Włoskiej, w terminie do końca 2022 roku.

Trolejbusy 12-metrowe będą zasilane silnikiem trakcyjnym o mocy 160 kW, zaś 18-metrowe – 2 jednostkami napędowymi o mocy 160 kW. Bezemisyjne Trollino zostaną również wyposażone w nowoczesne baterie o pojemności 45 kWh, umożliwiające pokonywanie dystansów bez przyłączenia do sieci trakcyjnej. Baterie trakcyjne będą ładowane w ruchu (in-motion charging), jak również nocą, na terenie zajezdni.

Trolejbusy 12-metrowe zabiorą jednorazowo na swój pokład 85 pasażerów, zaś przegubowe 18-tki – 140. Oprócz standardowych udogodnień, takich jak klimatyzacja, monitoring czy wyposażenie w przyłącza USB, przewoźnik ATC Esercizio S.p.A. wybrał z szerokiej oferty producenta najnowocześniejsze rozwiązania ADAS (Advanced Driver Assistance System), wspierające pracę kierowcy i bezpieczną jazdę. Większą widoczność dla kierowcy zapewnią kamery zamiast lusterek bocznych, przekazujące obraz na ekrany wewnątrz pojazdu. Nowatorska konstrukcja urządzenia MirrorEye pozwala – wśród wielu innych zalet – zmniejszyć szerokość pojazdu, co będzie miało ogromne znacznie na wąskich i ciasnych ulicach La Spezia.

Nowoczesne zarządzanie flotą i monitorowanie pojazdów na trasach w La Spezia będzie możliwe dzięki rozwiązaniu eSConnect. Profesjonalne oprogramowanie eSConnect to wieloaspektowe narzędzie, które umożliwia sprawne zarządzanie flotą autobusów elektrycznych i optymalne jej wykorzystanie, jak również precyzyjny instrument diagnostyczny, usprawniający i wspierający możliwości serwisowe. Co więcej, przewoźnik zdecydował o doposażeniu pojazdów w system liczenia pasażerów zintegrowany zarówno z systemem tablic kierunkowych oraz systemem wsparcia kierowcy. System ten na bieżąco pokazuje – zarówno kierowcy, jak i pasażerom na tablicach kierunkowych – aktualną liczbę wolnych miejsc w trolejbusie.

To nie pierwsze Trollino, które zostaną dostarczone do La Spezia. W 2013 roku firma przekazała temu samemu przewoźnikowi – ATC Esercizio S.p.A – 8 sztuk trolejbusów. Po ulicach włoskich miast jeździ łącznie 130 Trollino, a spotkać je można w Anconie, Bolonii, Cagliari, Mediolanie, Modernie, Neapolu, Parmie, Rzymie oraz San Remo.

Linia Trollino została zainicjowana przez firmę Solaris 20 lat temu, w 2001 roku. Dwa lata później, w 2003 roku, premierę miał pierwszy trolejbus wyposażony w baterie, umożliwiające jazdę bez przyłączenia do sieci trakcyjnej. Aktualnie, Solarisy Trollino o długości 12, 18 i 24 metrów, zostały dostarczone już do 56 miast w liczbie 1700 egzemplarzy. Wśród największych zrealizowanych kontraktów można wymienić dostawy do Kowna (85 x Trollino 12) oraz do Mediolanu (80 x Trollino 18).