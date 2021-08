WIELTON: Nowe modele naczep podkontenerowych

Rodzina naczep podkontenerowych firmy Wielton powiększyła się o dwa nowe modele. Na europejskich drogach możemy już zobaczyć model 20 SL TANK, przeznaczony do przewozu kontenerów chemicznych. Z kolei na rynkach wschodnich transport wspomaga model NP4S40S0GOST, który dzięki dodatkowej, czwartej osi pozwala na optymalne rozłożenie ładunku i doskonałą dystrybucję masy.

Wielton S.A. stale rozszerza swoją gamę produktów i rozbudowuje ofertę o nowe rozwiązania – to efekt rozmów z klientami, wsłuchiwania się w ich problemy i sugestie oraz nierzadko wyprzedzania potrzeb. Cechy wyróżniające nowe naczepy Wieltonu to wysoka wytrzymałość i trwałość konstrukcji oraz doskonałe dopasowanie produktów do wymagań różnych rynków oraz rodzajów transportowanego ładunku. Modele 20 SL TANK i NP4S40S0GOST, posiadające odmienne zastosowania i przeznaczone na różne rynki, stanowią idealny przykład rozwiązań szytych na miarę potrzeb i warunków funkcjonowania w poszczególnych krajach. Po wielu miesiącach prac koncepcyjnych i testów, firma z Wielunia oddaje w ręce klientów 2 nowe modele naczep podkonterowych.



20 SL TANK na europejskich drogach

20 SL TANK (NP3S20CHFLSL) to nowa, wytrzymała naczepa, zgodna z pełnym ADR, dedykowana do specjalistycznych zastosowań, w tym do przewozu kontenerów chemicznych. Wyposażona została w wiele specjalistycznych rozwiązań, jak pojemniki na węże umożliwiające wypompowywanie cieczy, wannę ociekową ze stali nierdzewnej, czy podesty wejściowe i uchwyty ułatwiające wejście. Naczepa jest przystosowana do transportu kontenerów 20ISO (tank) oraz 23 i 25, a także do przewozu nadwozi SWAP 7150mm, 7450mm, 7820mm. Ten nowy produkt posiada płaską, stałą, trzyosiową ramę i wyróżnia się na rynku niską masą własną (super light), gwarantującą maksymalną ładowność. Masa standardowej wersji produktu to tylko 3400 kg, a masa najlżejszej możliwej konfiguracji naczepy wynosi zaledwie 2979 kg, stanowiąc jeden z najlepszych wyników na rynku. Niska masa przy zachowaniu trwałej i wytrzymałe konstrukcji to unikalne połączenie, uzyskane dzięki lekkiej, perforowanej ramie, zastrzałom krzyżowym zapobiegającym skręcaniu ramy oraz płycie podłogowej i belkom głównym w całości wykonanym z wysokowytrzymałej stali S700.

– Nowa naczepa 20 SL TANK to produkt wysokiej klasy i szyty na miarę potrzeb naszych klientów. Pracę nad nią rozpoczęliśmy wiosną 2020 r. i zanim trafiła do sprzedaży w maju br. bardzo dokładnie ją przetestowaliśmy. Wysoka jakość, niezawodność oraz solidność modelu została potwierdzona podczas analizy MES. Badanie wytrzymałościowe, obejmujące weryfikację ramy naczepy podkontenerowej TANK dla kilku wariantów obciążenia, wykazało dużą sztywność poprzeczną ramy wskazującą na wysokie bezpieczeństwo i stabilność boczną w trakcie jazdy – wylicza Łukasz Zeman, Produkt Manager Wielton. – Po testach w laboratoriach, naczepa została sprawdzona przez naszych klientów w codziennej pracy. Wyniki testów okazały się bardzo pozytywne. Opinie klientów dotyczyły najczęściej wysokiej wytrzymałości ramy oraz bardzo dużej stabilności naczepy, co jest niezwykle istotne podczas transportu kontenerów z materiałem płynnym, w trakcie którego naczepa poddawana jest znacznym obciążeniom dynamicznym.

Model 20 SL TANK posiada podnoszoną pierwszą oś oraz jedną pozycję sworznia królewskiego dedykowaną zarówno dla ciągników 2-, jak i 3-osiowych – to wyróżnik na rynku, gwarantujący jednocześnie większą uniwersalność naczepy. Produkt został zbudowany z komponentów od czołowych producentów na rynku, m.in jest wyposażony w osie SAF oraz zabezpieczony antykorozyjnie z wykorzystaniem skutecznego malowania kataforetycznego. Dodatkowo, naczepa wyróżnia się belkami głównymi o wysokości 450mm, czyli – jednej z najwyższych w klasie. Cecha ta zapewnia wysoką sztywność i wytrzymałość ramy na zginanie.

NP4S40S0GOST na rynkach wschodnich

Nowy model NP4S40S0GOST stanowi uzupełnienie rodziny naczep podkontenerowych, dedykowanych na rynki wschodnie, o produkt czteroosiowy. Pojazd cechuje się trwałą i wytrzymałą konstrukcją dopuszczającą 15 t nacisku na siodło. Wzmocniona rama typu gęsia szyja zapewnia bezpieczeństwo i długą żywotność naczepy. Należy zaznaczyć, że model NP4S40S0GOST posiada jedną z najwyższych technicznych ładowności w swojej kategorii produktowej na rynku wynoszącą 51 t. Naczepa przeznaczona jest do transportu kontenerów 40HC, 40ISO, 2 x 20ISO oraz 20ISO środek.

– Nowa, czteroosiowa naczepa to wynik rozmów, doświadczeń i bardzo konkretnych potrzeb naszych klientów. W Rosji kontrola transportu najczęściej sprawdza dopuszczalne naciski na oś, a nie masę zestawu. Zastosowanie w naczepie dodatkowej, czwartej osi pozwala na optymalne rozłożenie ładunku i doskonałą dystrybucję masy, a także zapobiega nadmiernym obciążeniom poszczególnych osi – wyjaśnia Łukasz Zeman.

Pojazd może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb klientów, wykorzystując wiele możliwości standardowego wyposażenia m.in. dostępne są 3 konfiguracje ramy oraz 2 pozycje sworznia królewskiego. Klienci mają również do dyspozycji szereg dodatkowych opcji wyposażenia naczepy pod indywidualne zamówienie. Model NP4S40S0GOST został zbudowany z komponentów od czołowych producentów na rynku, które zapewniają bezawaryjną pracę nawet w trudnych warunkach użytkowania, m.in pojazd został wyposażony w osie SAF CD dedykowane do pracy w wymagających warunkach off-road, a także wzmocnione amortyzatory i belkę główną. Naczepa została zabezpieczona antykorozyjnie z wykorzystaniem skutecznego malowania kataforetycznego.

