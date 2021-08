DROGI: Rozpoczęły się prace odcinka S6 Leśnice – Bożepole Wielkie

– Podpisana dzisiaj umowa jest już trzydziestą piątą w tym roku. Dzięki temu do fazy realizacji przeszło 35 zadań o łącznej długości blisko 440 km i wartości ok. 13,5 mld złotych – powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. – W III kw. 2021 r. ruszą przetargi na budowę odcinków od Koszalina do obwodnicy Słupska, dla których są już sporządzone projekty budowlane. Całość trasy S6 w województwach pomorskim i zachodniopomorskim planujemy oddać do ruchu w 2025 r.